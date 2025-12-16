Sociedad

Una formación del Tren Sarmiento chocó contra un colchón a la altura de Villa Luro y evacuaron la unidad

El hecho ocurrió este lunes por la noche y generó algunas demoras para los usuarios. El incidente afectó el tercer riel

Guardar
El incidente requirió del personal técnico

Este lunes, un incidente ocurrido en las vías del tren Sarmiento interrumpió el servicio cerca de las 21 horas, cuando una formación embistió un colchón que había sido arrojado cerca del paso a nivel Lope de Vega, en las inmediaciones de Villa Luro.

El hecho provocó la intervención de personal técnico, además del entorpecimiento de la circulación, según precisaron fuentes de Trenes Argentinos a Infobae. Debido a la colisión se vio afectado el tercer riel, el cual suministra corriente eléctrica al tren.

De acuerdo con lo informado, los alambres y otros materiales del colchón impactaron directamente sobre el sistema eléctrico, lo que limitó la circulación normal y dejó inhabilitado a uno de los coches involucrados en el accidente. Por este motivo, las autoridades decidieron desenergizar el sector y evacuar la formación para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Los pasajeros debieron ser evacuados
Los pasajeros debieron ser evacuados (Foto X: @marianac98_)

El servicio tardó varias horas en restaurarse, ya que fue necesario retirar por completo el colchón y revisar las condiciones del método de alimentación eléctrica antes de restablecer la circulación de los trenes.

Cerca de las 9.50 finalizaron las tareas de limpieza y reparación desarrolladas por el personal y el servicio que circula entre Once y Moreno de manera habitual quedó normalizado, según confirmaron a este medio.

El siniestro se debió a
El siniestro se debió a un colchón que estaba tirado en las vías (Foto X @TrenSarmientoFC)

Semanas atrás, una formación de la misma línea ferroviaria descarriló cerca de la estación Liniers, a unos 100 metros del paso a nivel en la intersección de Timoteo Gordillo y Avenida Rivadavia. El accidente ocurrió en horas de la tarde y generó un importante operativo de emergencia para asistir a los pasajeros afectados.

Tras el incidente, los pasajeros debieron descender de la formación de manera ordenada. El personal de Bomberos de la Ciudad y el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) desplegó dos dotaciones, un grupo especial de rescate, 40 móviles y una unidad médica especial. Las tareas de los equipos de emergencia se centraron en la evacuación y la atención de heridos.

Un total de 19 personas resultaron lesionadas, nueve de ellas fueron trasladadas a hospitales cercanos, incluidos el Santojanni, Vélez Sársfield, Álvarez y Grierson, mientras que otras diez recibieron atención en el lugar. Según pudo saber este medio, ninguna de las víctimas revistió gravedad. “Lo más importante es que no hay víctimas fatales”, expresó Alberto Crescenti, titular del SAME, en diálogo con los medios, quien puntualizó que todas las lesiones fueron leves o de mediana gravedad.

Nueve heridos fueron trasladados a
Nueve heridos fueron trasladados a hospitales porteños, mientras que otros diez recibieron atención en el lugar del accidente (RS Fotos)

El hecho ocurrió el 12 de noviembre y a la par de los trabajos de rescate, los testigos relataron a la prensa cómo se vivió el incidente, con escenas de pánico y autoevacuación. Hernán, vecino cercano al lugar, contó que escuchó un fuerte estruendo y observó una nube de humo saliendo de la formación. Entre los pasajeros, Ramiro, de 13 años, viajaba en el tren tras salir del colegio y relató: “Escuchamos un ‘crack’ y luego el tren trató de frenar. Salió humo por todos lados, la gente se desesperó. Pensé que nos íbamos a ahogar ahí”. Según su testimonio, la llegada de las autoridades se produjo unos diez minutos después de iniciado el incidente.

Durante las horas posteriores, el servicio de la línea Sarmiento se mantuvo interrumpido entre Once y Moreno, y apenas minutos antes de las 18, las formaciones comenzaron a circular nuevamente, aunque con demoras y sin detenerse en Liniers. Personal técnico se ocupó de realizar el despeje de vías y avanzar con los peritajes para esclarecer el origen del accidente. El Juzgado Federal N° 12, a cargo del juez Julián Ercolini, solicitó extraer muestras de sangre al motorman y estudiar el sistema de señales del tramo. El funcionamiento normal del tren fue restableciendo en el transcurso de la noche.

Temas Relacionados

Tren Sarmientoaccidentecolchónvíasúltimas noticiasVilla Luro

Últimas Noticias

No es solo biología: lo que creemos sobre la vejez impacta en cómo envejecemos

Una serie de ideas preconcebidas sobre la edad afecta la motivación y la resiliencia, mientras expertos advierten que la discriminación por edad puede ser un factor determinante en el desarrollo de enfermedades

No es solo biología: lo

De norte a sur, decenas de municipios reiteraron la prohibición del uso de pirotecnia en las fiestas de fin de año

En vísperas de Navidad y Año Nuevo, numerosos distritos emitieron comunicados para que se cumplan las normas que sancionan la utilización pirotecnia sonora. Cuáles son las sanciones

De norte a sur, decenas

Una nena de 2 años fue atropellada por un patrullero en Manuel Alberti: está delicada y piden cadena de oración

Los mismos policías llevaron a la niña hasta el hospital de Del Viso donde, según sus familiares, “fue operada de urgencia por un hundimiento de cráneo”

Una nena de 2 años

La Ciudad de Buenos Aires reforzó su cuerpo de bomberos con 162 nuevos integrantes

El refuerzo de personal se suma a una estructura que en el último año realizó miles de intervenciones y rescates, según datos oficiales presentados durante la ceremonia de egreso de la IX Promoción de Aspirantes

La Ciudad de Buenos Aires

Dos bañistas tuvieron que ser rescatados tras meterse al agua en medio de una fuerte tormenta en Mar del Plata

Tras una alerta meteorológica y con lluvias torrenciales, varios guardavidas y asistentes realizaron un trabajo coordinado para sacar a dos personas atrapadas por la corriente

Dos bañistas tuvieron que ser
DEPORTES
Los dos clubes a los

Los dos clubes a los que fue ofrecido Mauro Icardi y el “factor China Suárez” que puede decidir su futuro

Fue top ten, ganó USD 19 millones en el tenis y llegó a la final de un certamen de baile imitando a Michael Jackson

Faustino Oro, el prodigio del ajedrez, quedó a un paso de otra hazaña

La “trampa” de Mastantuono que complica al Real Madrid de cara a su debut en la Copa del Rey

“Muy optimista”: el análisis sobre el Alpine de Colapinto que ilusiona a los fanáticos de cara a la temporada 2026 de la F1

TELESHOW
El duro cuestionamiento de Marcela

El duro cuestionamiento de Marcela Tauro a Sofía Gonet: “Tienen contratada a estas loquitas”

El exjugador de Gran Hermano que pasó por el quirófano para operarse la nariz: el antes y después de su rinoplastia

El polémico gesto de una humorista cuando Momi Giardina ganó en el Martín Fierro: el momento y el pedido de disculpas

El accidente que sufrió Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando: “Fuimos volando al hospital”

Yanina Latorre adelantó cómo fue su frente a frente con Maru Botana en MasterChef Celebrity

INFOBAE AMÉRICA

“No quemes a nadie en

“No quemes a nadie en la hoguera hoy”: qué nos enseña la imprenta sobre la internet del presente

Rodrigo Paz creó una comisión para investigar la presunta corrupción durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce

La Unión Europea amplió las sanciones contra la red petrolera rusa y endureció el cerco a la “flota fantasma”

Disturbios en Honduras impiden el inicio del escrutinio especial y profundizan la incertidumbre por los resultados

Buques petroleros cancelan operaciones hacia Venezuela tras la incautación de un cargamento por parte de Estados Unidos