Un nene de 4 años cayó de un tercer piso de un edificio de Rosario y está internado en terapia intensiva

Un menor de 4 años cayó de un tercer piso de un edificio en Rosario y está internado en grave estado (Google Maps)

Un niño de cuatro años permanece en terapia intensiva después de caer desde un tercer piso en el barrio Ludueña, en la ciudad de Rosario.

El episodio tuvo lugar en la tarde del lunes, cuando el menor cayó desde una altura aproximada de 12 metros en el interior de un complejo de departamentos ubicado en la intersección de las calles Solís y Navarro.

El hecho movilizó a familiares, vecinos y autoridades sanitarias de la ciudad. Según informaron los profesionales médicos del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde se encuentra internado, el paciente está estable y fuera de peligro.

El menor fue asistido en el lugar por un móvil del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), que realizó el traslado urgente hacia el hospital pediátrico. De acuerdo con la información brindada por sus familiares, el impacto de la caída habría sido contenido por el tipo de suelo del patio interno, lo que ayudó a evitar consecuencias mayores.

El sufrió politraumatismos y un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento. Actualmente, permanece bajo control estricto en la unidad de cuidados intensivos del hospital.

Según relataron fuentes familiares, el menor se encontraba en su habitación con un teléfono celular sobre la cama, mientras su madre ejecutaba tareas domésticas en otro ambiente.

La mujer, al ir hacia el dormitorio, advirtió la ausencia del niño y descubrió que había caído al patio interno, tras salir por una ventana del tercer piso. Aún se desconoce cómo se produjo exactamente el incidente, motivo por el cual se están desarrollando peritajes y averiguaciones por parte de las autoridades.

En línea con la información a la que pudo acceder el medio local La Capital, los profesionales del Sies acudieron al lugar del hecho minutos después de la caída.

El director del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, Eduardo Casim, explicó que el paciente no requiere procedimientos quirúrgicos por el momento, pero se encuentra en vigilancia intensiva.

Un bebé murió tras caer en el hueco de un ascensor en un edificio de Flores

Un mes atrás, la avenida Avellaneda fue escenario de una tragedia cuando pasado el mediodía, un bebé de un año y cuatro meses murió tras caer por el hueco del ascensor del edificio en el que vivía, ubicado al 2400 de la mencionada arteria porteña, en el barrio de Flores, entre Fray Cayetano Rodríguez y Caracas.

Según indicaron fuentes policiales, en circunstancias que están bajo investigación, pero por una aparente falla en la puerta del elevador, el niño se precipitó desde el octavo piso.

Una vez acontecido el trágico accidente, rápidamente se hizo presente en el lugar una ambulancia de la colectividad judía, Hejaulutz, cuyos profesionales le realizaron las primeras curaciones al menor.

Poco después, arribó al edificio de planta baja y diez pisos personal de la Comisaría Vecinal 7C de la Policía de la Ciudad y de Bomberos, alertado por el llamado al 911.

De la misma manera, llegó una ambulancia del SAME, que trasladó al bebé al Hospital Álvarez, donde intentaron reanimarlo, aunque sin éxito.

Los padres de la víctima fatal, por su parte, recibieron atención psicológica, ante la tragedia vivida.

Interviene la Fiscalía Criminal y Correccional N°12, a cargo del Dr. Roma, quien solicitó la presencia de la Unidad Criminalística Móvil.

Se labraron actuaciones por “averiguación causales de muerte de dudosa criminalidad”.

“Hoy es un día de profunda tristeza para la comunidad judía del barrio de Flores, por el trágico fallecimiento de Akiva Dabbah, un pequeño niño de un año y ocho meses. En estos momentos de tanto dolor, abrazamos a su padre Rafael y a su madre Denise. Agradecemos a las autoridades policiales, servicios de salud, la fiscalía y la morgue de la Ciudad, por la actuación comprensiva y de acompañamiento. Rezamos por la elevación de su alma y para que todos sus seres queridos puedan encontrar consuelo”, escribió en sus redes sociales el Gran Rabino de la AMIA, Eliahu Hamra.