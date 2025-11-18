Sociedad

Tragedia en Flores: murió un bebé de un año al caer por el hueco de un ascensor

El niño se precipitó desde el octavo piso. Según las primeras investigaciones, el accidente se habría producido por una falla en la puerta del elevador

Guardar
El menor cayó de un
El menor cayó de un octavo piso (Foto de archivo Télam)

Una vez más, la avenida Avellaneda fue escenario de una tragedia. Este martes, pasado el mediodía, un bebé de un año y cuatro meses murió tras caer por el hueco del ascensor del edificio en el que vivía, ubicado al 2400 de la mencionada arteria porteña, en el barrio de Flores, entre Fray Cayetano Rodríguez y Caracas.

Según indicaron fuentes policiales, en circunstancias que están bajo investigación, pero por una aparente falla en la puerta del elevador, el niño se precipitó desde el octavo piso.

Una vez acontecido el trágico accidente, rápidamente se hizo presente en el lugar una ambulancia de la colectividad judía, Hejaulutz, cuyos profesionales le realizaron las primeras curaciones al menor.

Poco después, arribó al edificio de planta baja y diez pisos personal de la Comisaría Vecinal 7C de la Policía de la Ciudad y de Bomberos, alertado por el llamado al 911.

De la misma manera, llegó una ambulancia del SAME, que trasladó al bebé al Hospital Álvarez, donde intentaron reanimarlo, aunque sin éxito.

Los padres de la víctima fatal, por su parte, recibieron atención psicológica, ante la tragedia vivida.

Interviene la Fiscalía Criminal y Correccional N°12, a cargo del Dr. Roma, quien solicitó la presencia de la Unidad Criminalística Móvil.

Se labraron actuaciones por “averiguación causales de muerte de dudosa criminalidad”.

Incendio en un hotel familiar de la avenida Avellaneda: murió un hombre de 30 años

Incendio en un hotel familiar en Caballito

Un incendio afectó el pasado jueves un hotel familiar de cuatro pisos ubicado en avenida Avellaneda 371, entre Campichuelo y Doctor Eleodoro Lobos, en el barrio porteño de Caballito. Allí, se constató la muerte de un hombre de aproximadamente 30 años que no logró sobrevivir a las consecuencias del incendio.

El foco se originó en el primer piso del edificio y generó un importante operativo de emergencia. De acuerdo con el parte oficial del SAME, cinco personas tuvieron que ser asistidas en el lugar por el personal sanitario, aunque no fue necesario el traslado a centros hospitalarios.

En comunicación conTN, el titular del SAME, Alberto Crescenti, informó que atendieron a tres hombres, de 51, 68 y 76 años, como también a una mujer de 78. A su vez, indicó que el hombre de 51 años fue trasladado preventivamente al Hospital Durand por inhalación de humo. Respecto del fallecido, declaró: “Ya está el fiscal interviniendo y esperamos la pericia correspondiente”.

Ocho móviles de emergencia acudieron al lugar para contener la situación. Entre los pacientes atendidos se encontraban cuatro hombres y una mujer, todos adultos.

Por el incendio en el
Por el incendio en el hotel, murió un hombre

Según detallaron desde la Policía de la Ciudad, el foco ígneo se desarrolló en una extensión de 1 por 1, por 1,50 metros de alto sobre prendas de vestir. El mismo fue controlado con un extintor a base de PQS.

El operativo incluyó el corte de tránsito y medidas preventivas, mientras las autoridades avanzaban en la remoción de escombros y la investigación sobre las causas del siniestro. El edificio quedó bajo custodia preventiva hasta completar la inspección.

El día anterior, Bomberos de la Ciudad respondieron a un incidente en Riglos al 300, frente a la intersección con Formosa, donde un escape de gas generó llamas que alcanzaron hasta 12 metros de altura y convulsionaron esa zona del barrio porteño de Caballito. La fuga se mantuvo visible gracias a la magnitud del incendio, lo que facilitó ubicar la dirección precisa de la pérdida de gas y redujo el riesgo de una posible explosión.

De acuerdo con la información oficial, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) asistió a un hombre con quemaduras severas. Luego, lo derivaron al Hospital Durand.

Temas Relacionados

FloresPolicía de la CiudadSAMEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Buscan a un joven argentino de 17 años que desapareció en el mar de Chile en medio un fuerte temporal

Cinco adolescentes ingresaron al agua y tuvieron que ser rescatados debido a las condiciones del agua. Tres fueron salvados por la Armada, mientras que otro logró salir por medios propios. Los videos de los dramáticos rescates

Buscan a un joven argentino

Advierten que la nube de polvo ya llegó a Buenos Aires: en qué localidades ya se sintió

Luego del temporal con ráfagas superiores a 150 km/h en el sur del país, una masa de polvo y sedimentos comenzó a desplazarse hacia la zona central. Advierten que podría haber visibilidad reducida

Advierten que la nube de

Los antecedentes del empresario panadero que guardaba 500 mil dólares de una banda narco

El hombre está acusado de manejar parte del dinero de la organización narco residual del Clan Villalba. Al momento de su arresto, llevaba encima $262.700, 15 reales, y 31 tarjetas de crédito y débito a su nombre

Los antecedentes del empresario panadero

La Agencia Nacional de Seguridad Vial lanzó una fuerte advertencia por el uso de licencias truchas para conducir

Lo hizo luego de sancionar a un infractor que reconoció haber comprado el carnet en redes sociales. El organismo advirtió que se trata de un delito tipificado en el Código Penal. Las multas rondan los dos millones de pesos

La Agencia Nacional de Seguridad

Córdoba: una mujer quedó encerrada en un ascensor luego de un accidente por fallas y resultó herida

Cuando llegó el equipo de rescate, los vecinos ya habían logrado sacarla del elevador. Fue trasladada a un hospital local

Córdoba: una mujer quedó encerrada
DEPORTES
Tras la clasificación de España

Tras la clasificación de España al Mundial, cuándo y dónde se jugaría la Finalíssima contra Argentina

Aprevide le levantó la sanción a Racing y jugará con público el choque decisivo ante River por el Torneo Clausura

“Días de relax”: las fotos de la escapada de Julián Álvarez junto a su pareja en medio de la fecha FIFA

Impacto en la Fórmula 1: la “trampa” oculta que detectaron en varios autos durante el Gran Premio de Brasil

La AFA dio a conocer quiénes serán los árbitros de los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

TELESHOW
Julieta Poggio contó que cambió

Julieta Poggio contó que cambió de religión tras su viaje a Tailandia: cuál es y qué la impulsó a adoptarla

La velada íntima en la que Corcho Rodríguez abrió su atelier y emocionó a Johnny Depp: “Mi hermano de distinta madre”

Adriana Salgueiro habló de la amenaza de muerte que recibió: “No me voy a rendir”

Mauro Icardi le regresó sus hijas a Wanda Nara tras una semana de convivencia

La audiencia clave entre Wanda Nara y Mauro Icardi terminó sin acuerdo y con máxima tensión

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos ante el desafío

Estados Unidos ante el desafío del ‘gerrymandering’

Zelensky pidió usar los activos rusos congelados para reforzar la defensa aérea de Ucrania

Tras el impacto de Melissa, Jamaica reclama USD 9.500 millones: “Víctimas de las acciones de otros”

La Unión Europea respaldó la creación de una fuerza internacional para Gaza: “Es un paso importante para poner fin al conflicto”

La Justicia de Brasil sentenció a ocho militares y un policía a penas de hasta 24 años de prisión por planear el asesinato de Lula