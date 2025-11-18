Tragedia en Flores: murió un bebé de un año al caer por el hueco de un ascensor

El menor cayó de un octavo piso (Foto de archivo Télam)

Una vez más, la avenida Avellaneda fue escenario de una tragedia. Este martes, pasado el mediodía, un bebé de un año y cuatro meses murió tras caer por el hueco del ascensor del edificio en el que vivía, ubicado al 2400 de la mencionada arteria porteña, en el barrio de Flores, entre Fray Cayetano Rodríguez y Caracas.

Según indicaron fuentes policiales, en circunstancias que están bajo investigación, pero por una aparente falla en la puerta del elevador, el niño se precipitó desde el octavo piso.

Una vez acontecido el trágico accidente, rápidamente se hizo presente en el lugar una ambulancia de la colectividad judía, Hejaulutz, cuyos profesionales le realizaron las primeras curaciones al menor.

Poco después, arribó al edificio de planta baja y diez pisos personal de la Comisaría Vecinal 7C de la Policía de la Ciudad y de Bomberos, alertado por el llamado al 911.

De la misma manera, llegó una ambulancia del SAME, que trasladó al bebé al Hospital Álvarez, donde intentaron reanimarlo, aunque sin éxito.

Los padres de la víctima fatal, por su parte, recibieron atención psicológica, ante la tragedia vivida.

Interviene la Fiscalía Criminal y Correccional N°12, a cargo del Dr. Roma, quien solicitó la presencia de la Unidad Criminalística Móvil.

Se labraron actuaciones por “averiguación causales de muerte de dudosa criminalidad”.

Incendio en un hotel familiar de la avenida Avellaneda: murió un hombre de 30 años

Incendio en un hotel familiar en Caballito

Un incendio afectó el pasado jueves un hotel familiar de cuatro pisos ubicado en avenida Avellaneda 371, entre Campichuelo y Doctor Eleodoro Lobos, en el barrio porteño de Caballito. Allí, se constató la muerte de un hombre de aproximadamente 30 años que no logró sobrevivir a las consecuencias del incendio.

El foco se originó en el primer piso del edificio y generó un importante operativo de emergencia. De acuerdo con el parte oficial del SAME, cinco personas tuvieron que ser asistidas en el lugar por el personal sanitario, aunque no fue necesario el traslado a centros hospitalarios.

En comunicación conTN, el titular del SAME, Alberto Crescenti, informó que atendieron a tres hombres, de 51, 68 y 76 años, como también a una mujer de 78. A su vez, indicó que el hombre de 51 años fue trasladado preventivamente al Hospital Durand por inhalación de humo. Respecto del fallecido, declaró: “Ya está el fiscal interviniendo y esperamos la pericia correspondiente”.

Ocho móviles de emergencia acudieron al lugar para contener la situación. Entre los pacientes atendidos se encontraban cuatro hombres y una mujer, todos adultos.

Por el incendio en el hotel, murió un hombre

Según detallaron desde la Policía de la Ciudad, el foco ígneo se desarrolló en una extensión de 1 por 1, por 1,50 metros de alto sobre prendas de vestir. El mismo fue controlado con un extintor a base de PQS.

El operativo incluyó el corte de tránsito y medidas preventivas, mientras las autoridades avanzaban en la remoción de escombros y la investigación sobre las causas del siniestro. El edificio quedó bajo custodia preventiva hasta completar la inspección.

El día anterior, Bomberos de la Ciudad respondieron a un incidente en Riglos al 300, frente a la intersección con Formosa, donde un escape de gas generó llamas que alcanzaron hasta 12 metros de altura y convulsionaron esa zona del barrio porteño de Caballito. La fuga se mantuvo visible gracias a la magnitud del incendio, lo que facilitó ubicar la dirección precisa de la pérdida de gas y redujo el riesgo de una posible explosión.

De acuerdo con la información oficial, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) asistió a un hombre con quemaduras severas. Luego, lo derivaron al Hospital Durand.