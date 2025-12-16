Un nene de 2 años cayó a un canal de riego y fue rescatado: se encuentra en grave estado

Personal médico aplicó maniobras de reanimación al niño durante más de veinte minutos en el hospital local

El barrio Villa Tesari de Cinco Saltos, en la provincia de Río Negro, quedó sacudido luego de que un nene de 2 años cayó a un canal de riego y fue arrastrado por la corriente cerca de 10 cuadras. La secuencia activó una intensa búsqueda de varios minutos, en la que participaron familiares, vecinos y fuerzas de seguridad. El menor fue finalmente rescatado, trasladado de urgencia al hospital local y permanece internado en estado grave.

El dramático episodio tuvo lugar en la tarde del lunes, en las inmediaciones de la vivienda familiar, ubicada muy cerca del canal principal. Los padres del chico notaron la ausencia de su hijo apenas pasadas las 20.

Tras una primera búsqueda sin resultados, dieron aviso a los vecinos y solicitaron ayuda a la policía de la Comisaría 43. Según el reporte de las autoridades, la desesperación era visible y el temor respecto a una posible caída en el canal movilizó a todo el barrio.

De acuerdo con lo informado por el Diario Río Negro, tras pocos minutos de rastrillaje, un vecino divisó el cuerpo del niño desplazándose por el agua y no dudó en lanzarse para ponerlo a salvo. El subcomisario Miguel López, jefe de la dependencia policial local, precisó que tanto la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) como personal de la comisaría participaron del operativo inicial y luego acompañaron el traslado a toda velocidad hacia el hospital en un vehículo particular. Mientras tanto, un efectivo policial asistió al menor con los primeros auxilios durante el trayecto.

La llegada al hospital local marcó otro punto crítico. Según describió el director del establecimiento médico, Fabián Pérez, el nene “llegó sin signos vitales” y el equipo de guardia realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante aproximadamente 20 minutos, hasta conseguir que el pequeño responda a los estímulos. Una vez estabilizado, fue intubado y trasladado bajo código rojo a la clínica pediátrica San Lucas, en la capital de Neuquén.

La intervención de la Fiscalía Descentralizada y la apertura de actuaciones judiciales para esclarecer el hecho fueron confirmadas por las autoridades policiales.

Un nene de 4 años cayó de un tercer piso de un edificio de Rosario y está internado en terapia intensiva

Un menor de 4 años cayó de un tercer piso de un edificio en Rosario y está internado en grave estado (Google Maps)

Un niño de cuatro años permanece en terapia intensiva después de caer desde un tercer piso en el barrio Ludueña, en la ciudad de Rosario.

El episodio tuvo lugar en la tarde del lunes, cuando el menor cayó desde una altura aproximada de 12 metros en el interior de un complejo de departamentos ubicado en la intersección de las calles Solís y Navarro.

El hecho movilizó a familiares, vecinos y autoridades sanitarias de la ciudad. Según informaron los profesionales médicos del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde se encuentra internado, el paciente está estable y fuera de peligro.

El menor fue asistido en el lugar por un móvil del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), que realizó el traslado urgente hacia el hospital pediátrico. De acuerdo con la información brindada por sus familiares, el impacto de la caída habría sido contenido por el tipo de suelo del patio interno, lo que ayudó a evitar consecuencias mayores.

El sufrió politraumatismos y un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento. Actualmente, permanece bajo control estricto en la unidad de cuidados intensivos del hospital.

Según relataron fuentes familiares, el menor se encontraba en su habitación con un teléfono celular sobre la cama, mientras su madre ejecutaba tareas domésticas en otro ambiente.

La mujer, al ir hacia el dormitorio, advirtió la ausencia del niño y descubrió que había caído al patio interno, tras salir por una ventana del tercer piso. Aún se desconoce cómo se produjo exactamente el incidente, motivo por el cual se están desarrollando peritajes y averiguaciones por parte de las autoridades.

En línea con la información a la que pudo acceder el medio local La Capital, los profesionales del Sies acudieron al lugar del hecho minutos después de la caída.

El director del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, Eduardo Casim, explicó que el paciente no requiere procedimientos quirúrgicos por el momento, pero se encuentra en vigilancia intensiva.