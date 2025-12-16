Tres turistas borrachos provocaron disturbios dentro de un avión y fueron bajados en Aeroparque

Sucedió en un vuelo de Jet Smart con destino a Florianópolis; cuatro personas fueron detenidas luego por “resistencia a la autoridad y lesiones leves”

Una insólita pelea alteró la tranquilidad en la previa de un vuelo en el Aeroparque Jorge Newbery cuando un grupo de tres pasajeros fue obligado a descender del avión que tenía como destino Florianópolis, operado por la aerolínea low cost JetSmart.

El incidente, registrado durante la previa del despegue y viralizado en redes sociales, se desencadenó el último fin de semana por la actitud de los involucrados que, según testigos y la policía, se encontraban en aparente estado de ebriedad.

La secuencia, que tuvo su epicentro en la puerta de embarque 16, comenzó con el pedido de intervención por parte del personal de la aerolínea y otros pasajeros. Fuentes del operativo indicaron a Infobae que los tres pasajeros ―dos mujeres y un hombre― mostraron un comportamiento disruptivo durante el preembarque del vuelo WJ 3820 con destino a Florianopolis. Tanto empleados de JetSmart como viajeros señalaron que fumaban en la cabina y no cesaban ante los reiterados llamados al orden.

Con la situación fuera de control, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se hizo presente en la aeronave para solicitar, de manera directa, que los pasajeros descendieran. Lejos de acatar la indicación, el grupo se negó, lo que generó un enfrentamiento. Las fuentes policiales y aeroportuarias coincidieron en que, durante el forcejeo, una de las pasajeras golpeó a un oficial de la PSA en el labio, lo que derivó en una mayor tensión en la cabina y en manifestaciones del resto de los pasajeros, visiblemente molestos por las demoras.

El malestar se trasladó al ambiente del avión. Los viajeros ya sentados perdieron la paciencia ante la demora. Entre gritos como “Dale, flaco, bajá. ¿Qué tan larga la vas a hacer?”, la autoridad aeroportuaria avanzó finalmente con la reducción y retiro de los tres involucrados. Las escenas captadas por celulares muestran a un hombre con sombrero, valija en mano, gritando mientras se marcha escoltado por efectivos de la PSA: “Me van a devolver hasta el último peso”. Detrás, dos mujeres avanzan recibiendo chiflidos y gestos de reprobación. El clima se distendió únicamente cuando el resto de los pasajeros aplaudió el fin de la espera, listos para partir al destino programado.

El parte oficial informó que las personas demoradas afrontan acusaciones por “resistencia a la autoridad y lesiones leves”. Fueron puestas a disposición judicial tras ser trasladadas desde el sector de embarque al área de prevención del aeropuerto. Ninguna fuente oficial o de la empresa confirmó sanciones adicionales vinculadas a futuras operaciones aéreas.

Paro de controladores aéreos: cuándo comienza y cuál es el cronograma de vuelos afectados

Entre los reclamos del gremio se encuentra la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional- crédito Colprensa (crédito Colprensa)

El sindicato de controladores aéreos difundió el cronograma de medidas de fuerza que impactará sobre los vuelos de cabotaje e internacionales en las próximas semanas. Los paros se dan a raíz de un conflicto gremial con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) por paritarias y presuntos acuerdos incumplidos.

La Secretaría de Trabajo fijó una nueva audiencia para este miércoles 17 de diciembre a las 10 horas con para continuar las negociaciones. De momento, el paro sigue firme y el cronograma previsto por ATEPSA quedó de la siguiente manera:

Miércoles 17 de diciembre de 8 a 11 horas: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional

Jueves 18 de diciembre de 16 a 19 horas: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional

Martes 23 de diciembre de 19 a 23 horas: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional

Sábado 27 de diciembre de 14 a 17 horas: afectación de vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país

Lunes 29 de diciembre de 8 a 11 horas: afectación a toda la aviación en todos los aeropuertos del país.

El gremio aclaró que sólo se afectarán despegues de aeronaves, restringiendo las autorizaciones de aeronaves en tierra. Además, no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo en el horario del paro.

“Por otro lado, se considerarán dentro de las medidas legítimas de acción sindical, toda actividad o acción que no afecte las operaciones en desarrollo (Ej. mantenimiento de equipamiento local o vía comisión, mensajería NOTAM y COM, etc.)”, comunicaron.

“Quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y/o búsqueda y salvamento”, indicaron.