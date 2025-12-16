Sociedad

Tres turistas borrachos provocaron disturbios dentro de un avión y fueron bajados en Aeroparque

Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria ingresó a la cabina para desalojar a tres personas, luego de que uno de sus efectivos resultara agredido. Los involucrados terminaron detenidos y hubo demoras en la salida del vuelo

Guardar
Sucedió en un vuelo de Jet Smart con destino a Florianópolis; cuatro personas fueron detenidas luego por “resistencia a la autoridad y lesiones leves”

Una insólita pelea alteró la tranquilidad en la previa de un vuelo en el Aeroparque Jorge Newbery cuando un grupo de tres pasajeros fue obligado a descender del avión que tenía como destino Florianópolis, operado por la aerolínea low cost JetSmart.

El incidente, registrado durante la previa del despegue y viralizado en redes sociales, se desencadenó el último fin de semana por la actitud de los involucrados que, según testigos y la policía, se encontraban en aparente estado de ebriedad.

La secuencia, que tuvo su epicentro en la puerta de embarque 16, comenzó con el pedido de intervención por parte del personal de la aerolínea y otros pasajeros. Fuentes del operativo indicaron a Infobae que los tres pasajeros ―dos mujeres y un hombre― mostraron un comportamiento disruptivo durante el preembarque del vuelo WJ 3820 con destino a Florianopolis. Tanto empleados de JetSmart como viajeros señalaron que fumaban en la cabina y no cesaban ante los reiterados llamados al orden.

Con la situación fuera de control, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se hizo presente en la aeronave para solicitar, de manera directa, que los pasajeros descendieran. Lejos de acatar la indicación, el grupo se negó, lo que generó un enfrentamiento. Las fuentes policiales y aeroportuarias coincidieron en que, durante el forcejeo, una de las pasajeras golpeó a un oficial de la PSA en el labio, lo que derivó en una mayor tensión en la cabina y en manifestaciones del resto de los pasajeros, visiblemente molestos por las demoras.

El malestar se trasladó al ambiente del avión. Los viajeros ya sentados perdieron la paciencia ante la demora. Entre gritos como “Dale, flaco, bajá. ¿Qué tan larga la vas a hacer?”, la autoridad aeroportuaria avanzó finalmente con la reducción y retiro de los tres involucrados. Las escenas captadas por celulares muestran a un hombre con sombrero, valija en mano, gritando mientras se marcha escoltado por efectivos de la PSA: “Me van a devolver hasta el último peso”. Detrás, dos mujeres avanzan recibiendo chiflidos y gestos de reprobación. El clima se distendió únicamente cuando el resto de los pasajeros aplaudió el fin de la espera, listos para partir al destino programado.

El parte oficial informó que las personas demoradas afrontan acusaciones por “resistencia a la autoridad y lesiones leves”. Fueron puestas a disposición judicial tras ser trasladadas desde el sector de embarque al área de prevención del aeropuerto. Ninguna fuente oficial o de la empresa confirmó sanciones adicionales vinculadas a futuras operaciones aéreas.

Paro de controladores aéreos: cuándo comienza y cuál es el cronograma de vuelos afectados

Entre los reclamos del gremio
Entre los reclamos del gremio se encuentra la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional- crédito Colprensa (crédito Colprensa)

El sindicato de controladores aéreos difundió el cronograma de medidas de fuerza que impactará sobre los vuelos de cabotaje e internacionales en las próximas semanas. Los paros se dan a raíz de un conflicto gremial con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) por paritarias y presuntos acuerdos incumplidos.

La Secretaría de Trabajo fijó una nueva audiencia para este miércoles 17 de diciembre a las 10 horas con para continuar las negociaciones. De momento, el paro sigue firme y el cronograma previsto por ATEPSA quedó de la siguiente manera:

  • Miércoles 17 de diciembre de 8 a 11 horas: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional
  • Jueves 18 de diciembre de 16 a 19 horas: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional
  • Martes 23 de diciembre de 19 a 23 horas: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional
  • Sábado 27 de diciembre de 14 a 17 horas: afectación de vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país
  • Lunes 29 de diciembre de 8 a 11 horas: afectación a toda la aviación en todos los aeropuertos del país.

El gremio aclaró que sólo se afectarán despegues de aeronaves, restringiendo las autorizaciones de aeronaves en tierra. Además, no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo en el horario del paro.

“Por otro lado, se considerarán dentro de las medidas legítimas de acción sindical, toda actividad o acción que no afecte las operaciones en desarrollo (Ej. mantenimiento de equipamiento local o vía comisión, mensajería NOTAM y COM, etc.)”, comunicaron.

“Quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y/o búsqueda y salvamento”, indicaron.

Temas Relacionados

Aeroparque Jorge NewberyPeleasÚltimas noticias

Últimas Noticias

De rodillas y llorando, el pedido de los padres de Lian a casi 10 meses de su desaparición en Córdoba

El menor fue visto por última vez el 22 de febrero pasado en la localidad de Ballesteros Sud. Su familia solicita que se aumente la recompensa por datos que permitan ubicarlo

De rodillas y llorando, el

Encontraron en Salta a la adolescente que se había ido con su novio 15 años mayor que ella: estaba sola

La ubicaron en Salvador Mazza. Por su pareja, a quien ella consideraba “el amor” de su vida, existe una alerta azul de búsqueda

Encontraron en Salta a la

Video: la golpiza de un grupo de vecinos a dos motochorros que intentaron robarle la cartera a una mujer

Ocurrió en San Martín. Los residentes lograron frustrar el asalto, aunque la policía no llegó a tiempo y los delincuentes escaparon

Video: la golpiza de un

Un hincha increpó al presidente de San Lorenzo a la salida del Nuevo Gasómetro y fue embestido por la camioneta que lo llevaba

El coche dio marcha atrás para doblar y le pisó un pie y le dañó la bicicleta. Fue luego de la fallida reunión de comisión directiva, en el marco de la crisis institucional del club

Un hincha increpó al presidente

Murió Kenya, la elefanta que había sido trasladada desde Mendoza a un santuario en Brasil

Tenía 44 años y era la última ejemplar que tenía la Argentina. La muerte se produjo esta mañana y se le realizará una autopsia para determinar las causas del fallecimiento

Murió Kenya, la elefanta que
DEPORTES
La FIFA eligió al equipo

La FIFA eligió al equipo ideal del año en los premios The Best y no incluyó a futbolistas argentinos: los grandes ausentes

La desafiante frase del Dibu Martínez sobre la Finalíssima entre Argentina y España antes del Mundial 2026

Nalbandian reflotó su polémica con Del Potro por la derrota contra España en la final de la Copa Davis 2008: “No quiso jugar”

Un hincha increpó al presidente de San Lorenzo a la salida del Nuevo Gasómetro y fue embestido por la camioneta que lo llevaba

La prueba que realizarán en el Mundial M20 que podría modificar la reglamentación sobre los tackles en el rugby mundial

TELESHOW
Matilda Salazar celebró sus 8

Matilda Salazar celebró sus 8 años entre el colegio, sus amigos y la promesa de una súper fiesta

Sofía Gonet habló tras los escandalosos chats con Homero Pettinato: “Mostramos nuestras peores miserias”

Araceli González contó por qué lloró al aire del programa de Mirtha Legrand: “No tiene que ver con mis relaciones”

Paula Chaves contó cómo se enteró de la particular condición física que tiene: “¡A los 41 años!”

El apasionado beso de Ángela Torres y Marcos Giles: “Me explota el pecho cuando te veo”

INFOBAE AMÉRICA

El Parlamento de Francia frenó

El Parlamento de Francia frenó la reforma de pensiones de Macron y desactivó una crisis política

Roma abrió dos nuevas estaciones de metro excavadas entre ruinas milenarias del Coliseo

Al menos dos muertos y cinco heridos por ataques aéreos de Israel contra vehículos en el sur del Líbano

Picasso, Kandinski y Chagall, los trazos secretos que el Pompidou revela tras décadas de oscuridad

De plaga a delicia: el inesperado efecto de la mosca linterna manchada transforma la miel en Estados Unidos