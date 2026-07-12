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Autoridades sanitarias en Honduras confirman dos nuevas muertes por dengue, suman tres las víctimas en 2026

La Secretaría de Salud confirmó el fallecimiento de dos niñas por dengue grave y reiteró el llamado a buscar atención médica desde los primeros síntomas para evitar complicaciones.

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La Secretaría de Salud confirmó dos nuevas muertes por dengue grave en el departamento de Choluteca. Las víctimas son una adolescente de 16 años y una niña de seis años. (Foto: Secretaria de Salud)
La Secretaría de Salud confirmó dos nuevas muertes por dengue grave en el departamento de Choluteca. Las víctimas son una adolescente de 16 años y una niña de seis años. (Foto: Secretaria de Salud)

La Secretaría de Salud (Sesal) confirmó la muerte de dos menores de edad a causa de dengue grave en el departamento de Choluteca, elevando a tres el número de fallecimientos registrados por esta enfermedad en Honduras durante 2026.

Las autoridades sanitarias advirtieron que los pacientes continúan llegando a los hospitales en etapas avanzadas del padecimiento, lo que reduce significativamente las posibilidades de recuperación.

El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Homer Mejía, informó que las víctimas son una adolescente de 16 años, originaria de la ciudad de Choluteca, y una niña de seis años, residente en el municipio de El Triunfo. Ambos casos fueron confirmados como dengue grave, la forma más peligrosa de la enfermedad.

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El especialista lamentó los fallecimientos y recordó que el dengue es una enfermedad prevenible y tratable cuando se detecta oportunamente, por lo que insistió en la importancia de acudir a un centro asistencial desde la aparición de los primeros síntomas.

En el caso de la adolescente, Mejía explicó que inicialmente recibió atención en una clínica privada; sin embargo, su condición clínica se deterioró y fue remitida posteriormente a un hospital público. Para entonces, agregó, el cuadro ya era demasiado grave y el personal médico no logró salvarle la vida.

Honduras suma tres fallecimientos confirmados por dengue durante 2026. Más de 5,000 casos de dengue clásico han sido reportados en el país este año. (Foto: EFE/ Gustavo Amador)
Honduras suma tres fallecimientos confirmados por dengue durante 2026. Más de 5,000 casos de dengue clásico han sido reportados en el país este año. (Foto: EFE/ Gustavo Amador)

Respecto a la menor de seis años, el funcionario indicó que, de acuerdo con la información recabada por las autoridades sanitarias, su padre se opuso a que recibiera hidratación intravenosa, tratamiento considerado fundamental en pacientes con dengue grave.

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Cuando la niña ingresó al Hospital del Sur, presentaba una severa deshidratación y una importante pérdida de líquidos y electrolitos, situación que complicó su estado de salud y derivó en su fallecimiento pese a los esfuerzos del personal médico.

Mejía manifestó que estos casos evidencian la importancia de actuar con rapidez y seguir las recomendaciones del personal sanitario, especialmente en niños y personas con signos de alarma asociados al dengue.

De acuerdo con el más reciente informe epidemiológico de la Sesal, Honduras acumula 5,064 casos de dengue clásico y 89 casos de dengue grave durante el presente año. El Distrito Central continúa siendo la zona con mayor incidencia de contagios, seguido por el departamento de Choluteca, donde se reportan los fallecimientos más recientes.

Las autoridades sanitarias señalaron que mantienen una vigilancia epidemiológica permanente en las regiones con mayor circulación del virus, así como acciones de control para reducir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

La Sesal recomienda mantener una adecuada hidratación y evitar la automedicación. La eliminación de criaderos de zancudos continúa siendo la principal medida de prevención. (Foto: REUTERS/Yoseph Amaya)
La Sesal recomienda mantener una adecuada hidratación y evitar la automedicación. La eliminación de criaderos de zancudos continúa siendo la principal medida de prevención. (Foto: REUTERS/Yoseph Amaya)

El jefe de Vigilancia hizo un llamado urgente a la población para acudir inmediatamente a un establecimiento de salud cuando se presenten síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares o articulares, ya que una atención temprana puede evitar complicaciones graves.

Asimismo, advirtió que la presencia de dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado o disminución en la cantidad de orina constituyen signos de alarma que requieren atención médica inmediata. Mientras el paciente recibe asistencia profesional, recomendó mantener una adecuada hidratación mediante soluciones de rehidratación oral, siempre bajo supervisión médica.

El funcionario también insistió en que la prevención sigue siendo la principal herramienta para reducir los casos de dengue. En ese sentido, exhortó a la población a eliminar criaderos de zancudos, limpiar recipientes que acumulen agua, mantener limpios los solares, utilizar repelente y evitar la automedicación.

Finalmente, Mejía lamentó que muchos pacientes continúan llegando a los hospitales cuando la enfermedad ya se encuentra en una fase crítica, por lo que reiteró el llamado a no esperar a que los síntomas se agraven antes de buscar atención médica.

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