El homenaje de la selección argentina para Antonio Rattín en el partido frente a Suiza por el Mundial

Leandro Paredes luce el brazalete mientras disputa el balón con Fabian Rieder (REUTERS/Albert Gea)

El fútbol argentino sufrió la muerte de una gloria de Boca Juniors. Antonio Ubaldo Rattín, histórico capitán del Xeneize y quien disputó dos Mundiales con la camiseta albiceleste, falleció a los 89 años. Fue por ese motivo que, una vez que se conoció la noticia, la AFA solicitó a la FIFA la posibilidad de que la selección argentina use una cinta negra durante el partido de los cuartos de final del Mundial contra Suiza.

Una vez que se aprobó el pedido, el combinado que dirige Lionel Scaloni salió al campo de juego con un brazalete para homenajear a un ícono de la Selección, que defendió la camiseta argentina y fue el capitán en Chile 1962 e Inglaterra 1966.

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Su historia en Boca quedó resumida en cifras que explican su dimensión: jugó 382 partidos, convirtió 28 goles y ganó los campeonatos de 1962, 1964, 1965 y 1969, además de la Copa Argentina de 1969. También fue subcampeón de la Copa Libertadores de América de 1963. “Con mucho pesar, lamentamos el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, ídolo y emblema de nuestra institución. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Hasta siempre, Rata”, fue la despedida del club de la Ribera en sus redes sociales.

La AFA también expresó sus condolencias en redes sociales. La entidad escribió: “La Asociación del Fútbol Argentino expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, histórico emblema de Boca Juniors y de la Selección Argentina. Acompañamos con un fuerte abrazo a su familia, seres queridos en este difícil momento”.

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Antonio Ubaldo Rattín

Nacido en Tigre, provincia de Buenos Aires, el 16 de mayo de 1937, Rattín se desempeñó como mediocampista defensivo. Su presencia en la mitad de la cancha se sostuvo en una estatura de 1,90 metros, su ubicación, su tenacidad, su control del balón, su voz de mando y su valentía. Ingresó a las divisiones inferiores de Boca en 1955, desde Tigre. Debutó en Primera División en 1956, cuando tenía 19 años.

Los hinchas xeneizes lo bautizaron como “el alma de Boca”. Dicha identificación se apoyó en una carrera completa dentro del club, surgida desde las inferiores y extendida durante 14 años, una permanencia poco habitual incluso en su tiempo. En 2015 fue homenajeado con una estatua en el Museo de la Pasión Boquense por su carrera y por su lugar en la historia de la institución. Esa continuidad y su peso dentro del equipo lo consolidaron como una referencia de una posición en la que el mando y el equilibrio valían más que la producción ofensiva.

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Su trayectoria con la selección argentina fue intachable: fue convocado durante 10 años y disputó 32 partidos. Participó en los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966, y también jugó las Copas América de Ecuador 1959 y Uruguay 1967. Con el seleccionado ganó la Copa de las Naciones de 1964, un torneo organizado por la Confederación Brasileña de Fútbol del que participaron Argentina, Brasil, Inglaterra y Portugal.

Rattín fue una gloria de Boca Juniors

En 1966 fue además capitán del equipo argentino y protagonizó uno de los episodios más recordados de su carrera: en los cuartos de final contra el seleccionado local, Rattín fue expulsado. El plantel argentino protestó porque no comprendía los motivos de la decisión y reclamaba un traductor. El partido estuvo detenido durante unos 10 minutos hasta que el capitán dejó el campo. Antes de salir, apretó con fuerza el banderín del córner con el emblema de Inglaterra. Después se sentó durante varios minutos sobre la alfombra roja destinada a la Reina. Ese incidente tuvo una consecuencia reglamentaria posterior: la FIFA implementó el uso de tarjetas por parte de los árbitros. La escena quedó como una de las más recordadas de la historia del seleccionado argentino en una Copa del Mundo.

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Después de su etapa como jugador, Rattín fue entrenador. Dirigió a Estudiantes de Río Cuarto en 1976, a Gimnasia y Esgrima La Plata en 1979 y a Boca en el Metropolitano de 1980. En ese torneo, el equipo tuvo una primera rueda con muchas derrotas, mejoró en la segunda, enlazó una racha de 12 partidos invictos y terminó en el séptimo puesto. En el Nacional 1980, al año siguiente, Boca quedó eliminado en la primera ronda y Rattín no volvió a dirigir. Luego se volcó a la política. Fue diputado de la Nación Argentina por el partido PAUFE entre 2001 y 2005, y luego concejal por el Frente Justicialista en el Partido de Vicente López entre 2005 y 2009.

Esta tarde-noche en Kansas City, en medio de un partido trascendental para el equipo de Lionel Messi, el Rata tuvo su merecido homenaje en medio de un Mundial.

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