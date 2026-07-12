De El Salvador al mundo: La revolucionaria academia de fútbol que exporta talento a Europa y Argentina

Jóvenes futbolistas de la academia BP se preparan juntos en una de las sesiones que impulsan su formación integral (Cortesía: Academia BP).

En un país donde históricamente se ha repetido que «del fútbol no se come», una iniciativa privada está derribando mitos a base de orden, disciplina y una ambiciosa proyección internacional.

En una entrevista exclusiva con Infobae, Napoleón Baires, exfutbolista profesional y presidente de la Academia BP de El Salvador, detalló cómo la institución ha pasado de ser un sueño local a convertirse en un auténtico trampolín hacia el balompié de alto rendimiento global.

Fundada el 17 de agosto de 2019 con una inesperada convocatoria de 145 niños, la academia demuestra hoy que el talento salvadoreño solo necesitaba una estructura seria para cruzar fronteras, acumulando más de 1,500 alumnos formados en su historial y una matrícula activa de 350 atletas.

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La clave del éxito institucional radica en la profesionalización: registrada formalmente ante el Ministerio de Hacienda, el CNR, el INDES y la Federación Salvadoreña de Fútbol, la academia opera con una rigurosa estructura administrativa y deportiva de 33 profesionales, que incluye a 24 entrenadores, médicos y utileros.

El gran elemento diferenciador de la Academia BP es su capacidad para conectar a sus jóvenes con exigentes ecosistemas futbolísticos del extranjero, diseñando programas que incluyen visorías y competencias de alto rendimiento orientadas a la proyección profesional.

Durante su charla con Infobae, Baires explicó que un pilar fundamental en este engranaje es el coordinador deportivo, el profesor argentino Pablo Leizamo, cuya experiencia de más de 25 años facilitó una alianza estratégica clave con el Club Deportivo Mac Allister, ubicado en La Pampa, Argentina.

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Napoleón Baires dirige la academia BP, una institución que ha abierto oportunidades a niños y adolescentes en el fútbol nacional e internacional. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid.

Este convenio ya rinde frutos tangibles. Un alumno de la academia fue fichado a los 12 años por el club pampeano, donde reside, estudia y ya se coronó campeón en las divisiones inferiores. Baires destacó a este medio los próximos pasos de la institución en tierras sudamericanas.

«Contamos con nuestro coordinador, que es el profe Pablo Leizamo, ya con más de veinticinco años de experiencia en la formación deportiva y humana... Él fue el que nos abrió la puerta con Club Deportivo McAllister, donde, pues ahí creo que ese fue el boom de empezar a viajar y conocer nuevas experiencias deportivas. Ahora, a partir del 9 de julio, vamos con ocho chicos para Argentina al campamento».

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El alcance de la academia no se detiene en Sudamérica. Europa también ha sido testigo del nivel de los jóvenes salvadoreños. Recientemente, el canterano Leo Flamenco participó en el prestigioso Torneo MADCUP en Madrid, España, una de las plataformas de fútbol base más importantes del continente.

Compitiendo con el club Póvoa de Portugal, Flamenco firmó una destacada actuación individual al anotar tres goles y captar la atención de los ojeadores internacionales. Asimismo, la academia proyecta nuevos viajes que incluyen enfrentamientos amistosos directos contra las categorías inferiores del Real Madrid y campamentos de preparación en Nueva York.

Napoleón Baires, presidente de la Academia de Fútbol BP, detalla el trabajo de la institución para crear oportunidades internacionales para jóvenes talentos salvadoreños. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Formación integral y el reto de la salud mental

Para la Academia BP, el desarrollo del futbolista no se limita al aspecto técnico sobre el césped; la educación académica es un requisito innegociable. Por ejemplo, los niños de la categoría Sub-10 que viajan a Estados Unidos deben mantener calificaciones escolares excelentes.

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El objetivo es formar ciudadanos íntegros, bilingües y con la madurez necesaria para afrontar el desarraigo familiar que exige el deporte de élite. Al evaluar las diferencias con las potencias internacionales, Baires identificó en la entrevista con Infobae que el rezago del país no es de condiciones físicas o técnicas, sino de infraestructura, intensidad y, principalmente, madurez psicológica.

En un fútbol globalizado donde figuras de talla mundial brillan en la élite antes de los 18 años, la academia busca cambiar la mentalidad del entorno local.

El director de la Academia BP de El Salvador aborda la mentalidad como el principal factor a mejorar en el deporte nacional. Utilizando ejemplos actuales, explica por qué la fortaleza psicológica es tan importante como la habilidad física en la cancha. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Transparencia y apoyo social: El camino a los próximos diez años

El crecimiento sostenido ha captado la confianza del sector privado, sumando entre ocho y diez patrocinadores que financian la hidratación, materiales y becas para niños de escasos recursos.

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Deportivamente, la academia cubre desde el “Baby Soccer” (2 a 4 años) hasta categorías juveniles, un equipo profesional en la Liga de Ascenso y un proyecto femenino de 40 jugadoras en convenio con el Club Deportivo Platense de Primera División. Además, la institución ya cuenta con casos de éxito locales como Daniel Franco, actual portero de Alianza F.C. y seleccionado nacional mayor.

La visión de la academia de cara a la próxima década es ambiciosa: consolidar un equipo propio en la Primera División salvadoreña con toda la estructura de canteras y edificar un complejo deportivo propio con gimnasio y clínica de recuperación.

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«Todo lo que tenemos o hemos hecho es gracias a la voluntad de Dios y es nuestro lema que tenemos: esfuércense y sean valientes», concluyó Baires en declaraciones a Infobae.