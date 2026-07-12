República Dominicana

Autoridades extraditan a dos dominicanos acusados de narcotráfico y otros delitos en EE.UU.

Las autoridades entregaron a dos hombres dominicanos requeridos por la justicia estadounidense, quienes enfrentarán cargos por tráfico de drogas y asociación delictuosa en tribunales de Nueva York

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La extradición de dos ciudadanos dominicanos acusados de narcotráfico quedó concretada en el Aeropuerto Internacional de Las Américas para su traslado a Estados Unidos. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

La Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto con el respaldo de agentes de los U.S. Marshals, informaron este sábado la extradición de dos ciudadanos dominicanos acusados de narcotráfico a gran escala hacia Estados Unidos.

Luis Ezequiel T. y Carlos Pisandro P., conocido también como Bertinio Emilio Peguero o “Papa”, fueron entregados en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (JFPG-AILA) a oficiales estadounidenses, quienes concretaron el traslado bajo custodia en un vuelo comercial hacia Nueva York. Según informó la DNCD, ambos deberán responder ante tribunales federales por delitos vinculados al tráfico de drogas y asociación delictuosa.

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El proceso de extradición se realizó tras cumplir con los procedimientos legales vigentes, en especial lo dispuesto en los decretos presidenciales 337-26 y 365-26.

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Luis Ezequiel T. y Carlos Pisandro P. deberán responder ante tribunales federales de Nueva York por tráfico de drogas y asociación delictuosa. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

Acusaciones contra los dominicanos

Luis Ezequiel T. enfrenta cargos ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York por asociación delictuosa en segundo grado, operación como traficante a gran escala, venta de sustancias controladas en primer grado y posesión criminal de narcóticos en primer y tercer grado. Las autoridades dominicanas destacaron que el expediente incluye evidencias documentales sobre su presunta participación en el tráfico de estupefacientes hacia territorio estadounidense.

Por su parte, Carlos Pisandro P. ha sido requerido por un tribunal del Distrito Este de Nueva York bajo la acusación de asociación delictuosa para importar sustancias controladas a Estados Unidos desde el extranjero. La imputación señala que el delito involucró al menos 500 gramos o más de una sustancia con cocaína, así como otros cargos federales relacionados con la distribución y conspiración para el tráfico ilícito.

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De igual manera, el comunicado oficial de la DNCD señaló: “La entrega de los imputados responde a la voluntad de las autoridades dominicanas de mantener una política de cero tolerancia frente a delitos de alto impacto que afectan la seguridad regional”.

A su vez, el operativo contó con la presencia de agentes especializados de la DNCD, representantes de la PGR y delegados de los U.S. Marshals, quienes coordinaron la logística de traslado desde Santo Domingo hasta la ciudad de Nueva York. La coordinación incluyó medidas de seguridad estrictas para asegurar la integridad del procedimiento y el cumplimiento de las garantías procesales de los extraditados.

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La Procuraduría General de la República y la DNCD entregaron a los acusados a oficiales de Estados Unidos para su envío bajo custodia a Nueva York. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

La extradición de los acusados se suma a una serie de operativos similares realizados en los últimos meses, en el marco de acuerdos bilaterales entre la República Dominicana y Estados Unidos. Las autoridades locales han reiterado que la cooperación judicial y policial continuará fortaleciéndose para enfrentar las redes del narcotráfico y el lavado de activos.

“La persecución del crimen transnacional requiere acciones coordinadas y firmes, como las que se han ejecutado en este caso”, destaca el comunicado oficial de la entidad.

En las próximas horas autoridades estadounidenses recibirán a los dominicanos para que respondan ante los cargos federales en su contra. El desarrollo de los procesos judiciales en Nueva York marcará los siguientes pasos en la cooperación entre ambos países para sancionar a los responsables de delitos vinculados al narcotráfico internacional.

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