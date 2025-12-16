Economía

Paro de controladores aéreos: cuándo comienza y cuál es el cronograma de vuelos afectados

El gremio definió medidas de fuerza a lo largo de diciembre que afectarán las operaciones en fechas próximas a las fiestas de fin de año

Entre los reclamos del gremio
Entre los reclamos del gremio se encuentra la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional- crédito Colprensa

El sindicato de controladores aéreos difundió el cronograma de medidas de fuerza que impactará sobre los vuelos de cabotaje e internacionales en las próximas semanas. Los paros se dan a raíz de un conflicto gremial con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) por paritarias y presuntos acuerdos incumplidos.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) ya había concretado en noviembre un plan de acción que afectó la aviación de carga, denunciando el incumplimiento de compromisos por parte de la empresa. Sostienen que no recibieron respuestas a los reclamos y, por este motivo, resolvieron profundizar las medidas.

Las demandas centrales del gremio son la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional y con estabilidad laboral reconocida, la negativa de EANA a rever la complejidad de aeropuertos y trayectoria, actualización de refrigerios y los constantes incumplimientos al convenio colectivo. “Estas situaciones fueron planteadas hace más de 3 meses sin obtener respuestas que permitan destrabar el conflicto”, manifestaron desde ATEPSA.

ATEPSA ya había concretado en
ATEPSA ya había concretado en noviembre un plan de acción que afectó la aviación de carga

En contraposición, fuentes oficiales afirmaron: “En función a la postura amenazante y extorsiva por parte del gremio ATEPSA de llevar adelante medidas de fuerza durante el mes de diciembre, es importante dejar en claro que las mismas son ilegítimas y persiguen un claro objetivo político con el único fin de causar daño en plena época de Fiestas”.

“Este accionar del gremio no responde a cuestiones de índole paritario o laboral, sino que está motivado por intereses netamente políticos y personales de la cúpula gremial. A pesar de la postura intransigente y beligerante del gremio, desde EANA se está trabajando ininterrumpidamente para lograr destrabar el conflicto con el objetivo de garantizar la normalidad en la operación de los vuelos en plena época de Fiesta”, precisaron.

“Es evidente que el argumento del gremio sobre la falta de voluntad de diálogo por parte de EANA es falso, se trata de una excusa para implementar las medidas”, añadieron.

Según fuentes oficiales, las mismas
Según fuentes oficiales, las mismas son ilegítimas y persiguen un claro objetivo político con el único fin de causar daño en plena época de Fiestas (ENAIRE / Europa Press)

También, remarcaron que el mes pasado, cuando se interrumpieron las operaciones para vuelos de carga, aún seguía vigente el acuerdo paritario. Y denunciaron que el sindicato paralizó el 100% de las capacitaciones de todo el personal y todo el mantenimiento técnico de la infraestructura tecnológica de los servicios de navegación aérea.

El cronograma del paro de controladores

La Secretaría de Trabajo fijó una nueva audiencia para este miércoles 17 de diciembre a las 10 horas con para continuar las negociaciones. De momento, el paro sigue firme y el cronograma previsto por ATEPSA quedó de la siguiente manera:

  • Miércoles 17 de diciembre de 8 a 11 horas: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional
  • Jueves 18 de diciembre de 16 a 19 horas: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional
  • Martes 23 de diciembre de 19 a 23 horas: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional
  • Sábado 27 de diciembre de 14 a 17 horas: afectación de vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país
  • Lunes 29 de diciembre de 8 a 11 horas: afectación a toda la aviación en todos los aeropuertos del país.
Cronograma de paros de ATEPSA
Cronograma de paros de ATEPSA

El gremio aclaró que sólo se afectarán despegues de aeronaves, restringiendo las autorizaciones de aeronaves en tierra. Además, no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo en el horario del paro.

“Por otro lado, se considerarán dentro de las medidas legítimas de acción sindical, toda actividad o acción que no afecte las operaciones en desarrollo (Ej. mantenimiento de equipamiento local o vía comisión, mensajería NOTAM y COM, etc.)”, comunicaron.

“Quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y/o búsqueda y salvamento”, indicaron.

