Impactante hallazgo en Córdoba: encontraron una boa constrictora de 1 metro y medio

El operativo de rescate incluyó técnicas y equipamiento especializado para garantizar la seguridad del animal y del entorno urbano

La Patrulla Ambiental intervino en la zona norte de la ciudad de Córdoba tras el hallazgo de una boa constrictora de la especie lampalagua en las inmediaciones del edificio del diario La Voz del Interior. El operativo tuvo lugar sobre la avenida La Voz del Interior al 6080, donde personal especializado localizó al reptil, de aproximadamente 1,5 metros de largo.

La intervención se produjo a raíz de la solicitud formulada durante la jornada, tras divisarse un ejemplar de gran tamaño en el perímetro externo del predio. Así lo confirmó el comisario Jorge Suárez, jefe de División Patrulla Ambiental, quien detalló que una vez que el personal arribó al sitio quedó constatada la presencia de la boa constrictora, una especie autóctona conocida en la región como lampalagua.

Según el relato oficial, la serpiente se encontraba en aparentes buenas condiciones sanitarias al momento de su hallazgo. Para realizar la captura, el personal empleó técnicas y equipamiento diseñados para garantizar la seguridad tanto del animal como del entorno. En el procedimiento también participaron agentes de la Dirección de Policía Ambiental, dependiente del Ministerio de Ambiente provincial.

La boa constrictora, especie autóctona conocida como lampalagua, fue trasladada al Centro de Rescate del Parque de la Biodiversidad para su evaluación

Tras la extracción del ejemplar, se dispuso su inmediato traslado al Centro de Rescate del Parque de la Biodiversidad, siguiendo los protocolos correspondientes. Allí quedó alojado bajo cuidado veterinario, a la espera de una evaluación sanitaria más exhaustiva.

Las autoridades indicaron que, tras el chequeo, el animal será reinsertado en su hábitat natural, de acuerdo con el procedimiento habitual para fauna autóctona rescatada en zonas urbanas.

La aparición de este tipo de reptiles en áreas cercanas a zonas densamente habitadas suele generar intervenciones coordinadas entre distintas áreas del Estado, con el objetivo de preservar la seguridad pública y el bienestar animal.

Este no fue el único caso en los últimos días en el interior del país. En la costa bonaerense, específicamente en Necochea, un vecino salió a pasear por la playa con su perro cuando se encontró con una serpiente de gran tamaño.

El hallazgo quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, generando comentarios y cierta inquietud entre vecinos de la ciudad.

El hombre salió a pasear por la playa con su perro cuando se toparon con el reptil

“Increíble, esto es increíble”, exclamó Mariano, el vecino que documentó el momento mientras enfocaba a la serpiente desde cierta distancia. El video, que fue dado a conocer por el portal local Ecos Diarios, muestra al animal desplazándose por la arena. La publicación no tardó en recopilar reproducciones y reacciones, dadas las peculiares características del hecho.

El medio local recordó que no se trata del primer episodio de este tipo reportado en Necochea. Semanas atrás, una situación similar ocurrió en las inmediaciones del Parque Miguel Lillo, donde otro vecino divisó una serpiente de condiciones parecidas. La reiteración de casos reavivó las consultas y despertó la atención sobre la presencia de fauna inesperada en sectores urbanos y turísticos.

De acuerdo con el medio local 0223, especialistas explicaron que la aparición de serpientes, así como de otros animales como arañas y escorpiones, suele incrementarse durante los meses de calor y en jornadas posteriores a períodos de sequía. Las altas temperaturas empujan a estas especies a movilizarse y buscar refugio en distintos espacios, incluso en zonas costeras de Necochea y localidades vecinas.

En cuanto al riesgo para la salud, los expertos aclararon que las serpientes detectadas hasta el momento en el área no presentan veneno de importancia médica. No obstante, recibir una mordedura puede causar dolor intenso y requiere atención inmediata por parte de personal sanitario, tanto para calmar los síntomas como para prevenir complicaciones en personas sensibilizadas.

El Municipio de Necochea emitió un comunicado con recomendaciones ante la proliferación de estos ejemplares. Las autoridades sugirieron no interactuar con los animales, permitirles continuar su recorrido y, si es posible y desde una distancia segura, tomar imágenes o videos. Este material puede enviarse a las dependencias correspondientes para su análisis, lo que permite monitorear la aparición y dispersión de especies en el distrito.