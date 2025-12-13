Un patrullero municipal chocó contra un camión recolector de basura en La Plata: tres empleados resultaron heridos

El accidente en el barrio La Loma involucró a una Ford Ranger de la Patrulla Municipal y un camión de la empresa ESUR detenido con balizas encendidas

Un accidente de tránsito en el barrio La Loma, en la ciudad de La Plata, terminó con tres empleados municipales heridos y la intervención de la Justicia.

El incidente ocurrió sobre la calle 26, entre 38 y 39, frente al Parque Alberti. De acuerdo a los reportes, la colisión involucró a una camioneta Ford Ranger de la Patrulla Municipal y un camión recolector de residuos de la empresa ESUR, que permanecía detenido en la calzada, con sus balizas intermitentes encendidas.

Las circunstancias exactas del siniestro aún forman parte de una investigación policial y judicial. Si bien ocurrió durante la noche del miércoles, se dio a conocer en las últimas horas.

La investigación policial y judicial busca esclarecer las causas del choque y determinar responsabilidades entre los conductores involucrados

Según indicó el diario El Día, la Ford Ranger impactó contra la parte trasera del camión recolector, que se encontraba bajo la conducción de un hombre identificado como E.J.T., de 54 años, quien no sufrió lesiones como resultado del choque. Los ocupantes del patrullero municipal, sin embargo, no corrieron con la misma suerte.

A bordo de la camioneta accidentada viajaban la conductora Z.A., una mujer de 49 años; V.G., otra mujer de 57 años; y E.M., un hombre de 56 años. Todos reportaron dolencias tras el impacto y fueron rápidamente asistidos por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

El personal sanitario tomó la decisión de trasladar a los tres empleados municipales al Hospital Alejandro Korn de Romero, donde quedaron bajo observación y se les practicaron los estudios médicos necesarios para determinar la gravedad de las lesiones.

En la escena, efectivos de la policía y peritos mecánicos se encargaron de recabar datos que permitan reconstruir la mecánica del accidente. Entre los detalles que salieron a la luz, según 0221, se supo que ninguno de los conductores disponía de la documentación de los vehículos al momento del episodio. La falta de los papeles fue atribuida a la ausencia de personal logístico durante el horario nocturno.

Por indicación de las autoridades, tanto la Ford Ranger de la Patrulla Municipal como el camión recolector de ESUR fueron incautados y trasladados a la comisaría de La Loma. La causa fue caratulada bajo el título de “lesiones culposas”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 10 de La Plata, a cargo del fiscal Carlos Vercellone.

Otro accidente de un patrullero, en CABA

Un patrullero de la Policía de la Ciudad chocó contra un camión en Parque Patricios, dejando seis heridos y un vehículo volcado.

Tres agentes de la Policía de la Ciudad y otras tres personas fueron trasladados a diferentes hospitales tras un violento impacto entre un camión y un vehículo policial en Parque Patricios, en la ciudad de Buenos Aires. El accidente ocurrió en noviembre pasado, cerca de las 10:30, en la esquina de Uspallata y Santa Cruz, una zona de elevado tránsito.

A esa hora, una combi de traslado de la fuerza porteña recorría las calles del barrio cuando se encontró con el camión, de mayor tamaño. El patrullero chocó contra el rodado pesado, que terminó con la cabina totalmente dañada y detenido en plena calle, mientras que la combi policial terminó volcada a varios metros del punto de impacto.

Unidades de la Comisaría Vecinal 4 A y varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad llegaron rápidamente para socorrer a los heridos. Los policías quedaron atrapados en el interior del vehículo, por lo que fue necesario que los bomberos realizaran tareas de rescate. Simultáneamente, el SAME, a cargo de Alberto Crescenti, se hizo presente con once ambulancias, según lo reportado por Minuto 1.

Seis hombres adultos sufrieron heridas en el siniestro y fueron atendidos de inmediato en el sitio del choque. Crescenti afirmó que los tres policías solo padecieron politraumatismos leves. El conductor del camión y sus dos acompañantes también resultaron lesionados, aunque ninguno presentaba lesiones de consideración.

Cuatro de los lesionados fueron llevados al Hospital Penna. Los otros dos, incluyendo uno de los participantes del camión, fueron derivados al Hospital Argerich para estudios más detallados, en función de los golpes recibidos. Todas las víctimas continuaron bajo observación médica, sin riesgo para sus vidas.

El choque sucedió mientras la combi policial avanzaba hacia un operativo con la sirena encendida. Esto motivó que las autoridades investigaran si los tripulantes del camión no advirtieron la señal. Los peritos analizaban esa posibilidad y revisaban las cámaras de seguridad cercanas para reconstruir el hecho.

Tras el siniestro y el posterior vuelco, el tránsito quedó completamente interrumpido en Uspallata y Santa Cruz. Los equipos médicos se encargaron del traslado de los heridos y los peritos de las tareas técnicas para determinar el origen del choque.