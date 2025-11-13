Sociedad

Un móvil de la Policía de la Ciudad chocó contra un camión y terminó volcado: seis personas resultaron heridas

Del total de los lesionados, tres eran agentes y los otros tres eran pasajeros del vehículo de transporte. Todos fueron hospitalizados. El patrullero circulaba con la sirena rumbo a un operativo

El SAME desplegó once ambulancias y los bomberos rescataron a los uniformados atrapados en la combi policial tras el choque

Tres oficiales de la Policía de la Ciudad y otras tres personas debieron ser hospitalizados tras el fuerte choque entre un camión y un móvil policial en el barrio porteño de Parque Patricios. El siniestro vial se produjo alrededor de las 10:30 de la mañana, en la intersección de Uspallata y Santa Cruz, una zona transitada de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese momento, la camioneta de la policía porteña, una combi de traslado, circulaba por las calles del barrio cuando impactó contra un rodado de mayor porte. El patrullero colisionó con el camión, que quedó detenido en medio de la vía pública con la parte delantera completamente destruida, mientras que el vehículo de la fuerza de seguridad terminó volcado varios metros después del punto de impacto.

Personal de la Comisaría Vecinal 4 A y varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad acudieron de inmediato. El choque dejó a los uniformados atrapados dentro de la combi policial, por eso debió intervenir el cuerpo de bomberos, para realizar el rescate. Mientras tanto, el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), encabezado por Alberto Crescenti, se presentó con once ambulancias, indicó Minuto 1.

En total, seis personas, todos hombres mayores de edad, resultaron heridas y recibieron asistencia médica inmediata en el lugar del choque. Crescenti confirmó que los tres integrantes de la policía sufrieron politraumatismos de carácter menor. Por su parte, el conductor del camión y dos acompañantes también presentaron lesiones, aunque ninguna revestía gravedad.

Cuatro de los heridos fueron trasladados al Hospital Penna. Los otros dos, entre los que figura uno de los involucrados del camión, fueron derivados al Hospital Argerich para controles de mayor precisión, dado el tipo de golpes que presentaban. Todas las víctimas quedaron bajo seguimiento médico, pero se informó que estaban fuera de peligro.

El impacto se registró en circunstancias en las que la combi de la policía porteña se dirigía a un operativo, circulando con la sirena encendida. Este hecho llevó a las autoridades a investigar si los ocupantes del camión ignoraron el sonido de advertencia. Los peritos trabajan sobre esa hipótesis, mientras se analizaban las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la dinámica del incidente.

Las consecuencias del choque y posterior vuelco obligaron a cortar por completo el tránsito en la intersección de Uspallata y Santa Cruz. Los equipos de emergencias médicas trabajaron en la atención y traslado de los heridos, mientras que los peritos continuaban con los relevamientos técnicos necesarios para establecer las causas del accidente.

Volcó un patrullero y un policía murió durante una persecución en Tucumán

Un patrullero de la Policía de Tucumán volcó durante una persecución en Colalao del Valle, cerca del límite entre Tucumán, Salta y Catamarca, lo que ocasionó la muerte de un agente y dejó a otros efectivos heridos. Este hecho se desarrolló semanas atrás, en el contexto del Operativo Lapacho, focalizado en enfrentar la amenaza del crimen en la región de los Valles Calchaquíes.

Todo comenzó cuando una unidad intentó frenar a un automóvil que avanzaba con exceso de velocidad. La intervención, que parecía rutinaria, derivó en una persecución sobre caminos de ripio y curvas complicadas. A lo largo del trayecto, los ocupantes del vehículo perseguidos y los policías intercambiaron disparos, aumentando el peligro tanto para los uniformados como para otros que circulaban por esa vía.

De acuerdo con información de El Tribuno, en pleno seguimiento, el móvil policial perdió estabilidad y terminó volcado. Un agente falleció en el acto, mientras que los demás ocupantes sufrieron diversas heridas y fueron trasladados de urgencia a hospitales cercanos.

Un residente de la zona presenció parte de la escena y comentó: “Se escuchaban tiros y gritos, después vimos el patrullero dado vuelta”.

El despliegue policial abarcó varios kilómetros y concluyó con un operativo para dar con los sospechosos, quienes lograron fugarse hacia una zona montañosa rumbo a Cafayate.

La Fiscalía correspondiente inició una investigación para determinar los hechos vinculados tanto al tiroteo como al accidente, dispuso peritajes sobre el patrullero y solicitó estudios balísticos en la escena.

