Prohibieron una serie de productos para el alisado del cabello por ser altamente riesgosos para la salud

Las disposiciones fueron publicadas este viernes en el Boletín Oficial. Desde la ANMAT, advirtieron que los artículos pueden contener altas dosis de formol

La ANMAT prohibió una serie de productos para el cabello (VisualesIA)

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este viernes, a través de su publicación en el Boletín Oficial, una serie de productos para el cabello. Además, ordenó la prohibición de venta de una serie de aparatos utilizados en spas.

En primer lugar, mediante la Disposición 9042/2025, establecieron la prohibición del uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los siguientes productos de la marca “LAZIOS PROFESSIONAL” en todas sus presentaciones.

Dentro de los artículos mencionados se encuentran: Laminado cauterizador, Botox capilar, Keratina, Alisado definitivo, Alisado Gold efecto espejo, Alisado 3D efecto espejo 3 en 1, Alisado 4D efecto espejo 4 en 1 y Nanoplastía alisado capilar.

En su considerando, la norma señala que las actuaciones se iniciaron a raíz de una serie de actuaciones de control de mercado realizadas por el Servicio de Productos Cosméticos de Higiene Personal del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS). En ellas, se detectó la comercialización de productos capilares bajo la marca “LAZIOS PROFESSIONAL”, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

Desde la ANMAT, advirtieron que cualquier producto que contenga formol representa un riesgo para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, el organismo informó que no se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondan con los obrantes en el rotulado de los cosméticos en cuestión. Por esto mismo, señalaron que aquellos alisadores del cabello que se comercializan sin la debida inscripción sanitaria representan un serio riesgo para la salud de la población, por cuanto podrían contener formol (formaldehído) como activo alisante.

En ese sentido, recordaron que este ingrediente no se encuentra autorizado, ya que puede derivar en la exposición a vapores tóxicos con potencial para generar diversos efectos nocivos sobre la salud del usuario y del aplicador; los alisadores para el cabello formulados con base en formol pueden generar diversas reacciones adversas tras la exposición aguda, a saber: irritación, enrojecimiento, ardor, picazón de la piel y/o de los ojos, lagrimeo, irritación de la garganta, irritación de la nariz, tos, sensibilización y alteraciones serias del tracto respiratorio.

Por otra parte, frente a la exposición crónica, pueden desencadenar desde hipersensibilidad y dermatitis alérgicas, hasta un incremento en la probabilidad de ocurrencia de carcinomas, principalmente el nasofaríngeo.

Por esto mismo, resolvieron proceder a la suspensión de su venta y distribución en todo el territorio nacional.

Por otro lado, mediante la disposición 9043/2025, aplicaron la misma normativa sobre los productos: “ION - BIO ZAPPER”, “ION ELECTRÓN - Ion Detox Spa” y “ION DETOX - PEDILUVIO IONICO”, hasta tanto cuenten con los registros y las habilitaciones sanitarias correspondientes.

En el considerando explica que las actuaciones citadas se iniciaron en virtud de varias denuncias realizadas por particulares sobre la oferta de los productos denominados “PEDILUVIO IONICO”, “ION ELECTRÓN”, “BIO ZAPPER” e “ION COLOIDAL” por medio de una página web, en la que se declara: “Somos una empresa comprometida con el bienestar integral, enfocada en ofrecer soluciones innovadoras para mejorar la salud y el equilibrio natural del cuerpo”.

Los productos ofrecidos se les atribuyen, entre otras, las siguientes propiedades: “Proporcionar un flujo constante acelerando el metabolismo”, “eliminar las toxinas del cuerpo”, “incitar la depuración y regeneración celular”, “estimular el metabolismo celular a fines de mejorar las funciones vitales del cuerpo, promoviendo mejora en los niveles de cortisol, equilibrio celular, calidad del sueño, niveles de viscosidad en sangre, variabilidad del ritmo cardíaco y disminución de la inflamación de los tejidos corporales”.

Los insumos son utilizados en spas o lugares que ofrecen servicios de binestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante ello, el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión del Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) informó que de la página web no surgen datos de las habilitaciones sanitarias de la firma, del domicilio donde se fabrican los productos y sus autorizaciones, ni del responsable técnico a cargo de su producción y validación.

Asimismo, la Dirección de Evaluación y Registro de Productos Médicos (DERPM) del Instituto Nacional de Productos Médicos (INPM) informó, que no existen datos de registro ante el organismo y que no consta registro de habilitación ante esta Administración Nacional de la firma “ION DETOX”.

Como consecuencia de esto, decidieron proceder en la prohibición y ordenaron también suspender la publicación de los productos en cualquier medio de los productos y poner en conocimiento a las autoridades sanitarias jurisdiccionales de la medida.

