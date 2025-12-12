Sociedad

Cómo sigue la familia del intendente de Colón que se accidentó en Brasil

Desde la Municipalidad, agradecieron el respaldo recibido por parte de la comunidad y las autoridades provinciales

La Municipalidad de Colón informó
La Municipalidad de Colón informó sobre la evolución de la salud del intendente José Luis Walser y su familia tras el accidente en Brasil

La Municipalidad de Colón emitió un comunicado oficial para responder a la creciente preocupación sobre el estado de salud del intendente José Luis Walser y su familia, tras el accidente vial ocurrido en una ruta de Brasil.

El parte, difundido por el Municipio, destacó que la esposa del mandatario experimentó leves mejoras durante su internación en un hospital de Porto Alegre, aunque los médicos advirtieron que las próximas 72 horas serían determinantes para evaluar su evolución. Por el momento, permanece acompañada por familiares, bajo observación médica.

En el mismo informe, la Municipalidad de Colón precisó que una de las hijas del intendente recibiría el alta médica en las horas siguientes y sería trasladada desde la ciudad de Torres hasta Colón en una ambulancia, mientras que los demás hijos regresarían en un vehículo particular conducido por allegados

El comunicado también incluyó un agradecimiento explícito por el “apoyo y la solidaridad” manifestados por vecinos, instituciones y grupos de oración, quienes se unieron para pedir por la recuperación de la familia Walser-Bordet.

Además, se informó que el intendente continúa recibiendo el acompañamiento de familiares, amigos y vecinos, así como llamados de figuras políticas como el gobernador Rogelio Frigerio, ministros, funcionarios e intendentes de distintas localidades de la provincia de Entre Ríos.

La Municipalidad de Colón aseguró que continuará difundiendo novedades oficiales ante cualquier cambio en el estado de salud de los integrantes de la familia, con el objetivo de mantener informada a la comunidad y evitar la circulación de versiones no confirmadas.

La esposa del intendente Walser
La esposa del intendente Walser muestra leves mejoras en el hospital de Porto Alegre, aunque las próximas 72 horas serán clave para su recuperación

El incidente ocurrió durante un viaje oficial, en el que Walser se encontraba acompañado por su familia. Las intensas precipitaciones complicaron la circulación en la zona.

Según supo Infobae, durante la intensa lluvia, el vehículo en el que se trasladaban pasó por un espejo de agua que se creó en la misma ruta y el auto saltó, por lo que luego perdió el control.

La esposa del mandatario local Gimena debió ser sometida a una intervención quirúrgica tras el choque.

El comunicado que emitió la
El comunicado que emitió la Municipalidad de Colón luego del accidente de tránsito

