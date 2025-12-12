Cómo sigue la familia del intendente de Colón que se accidentó en Brasil

La Municipalidad de Colón informó sobre la evolución de la salud del intendente José Luis Walser y su familia tras el accidente en Brasil

La Municipalidad de Colón emitió un comunicado oficial para responder a la creciente preocupación sobre el estado de salud del intendente José Luis Walser y su familia, tras el accidente vial ocurrido en una ruta de Brasil.

El parte, difundido por el Municipio, destacó que la esposa del mandatario experimentó leves mejoras durante su internación en un hospital de Porto Alegre, aunque los médicos advirtieron que las próximas 72 horas serían determinantes para evaluar su evolución. Por el momento, permanece acompañada por familiares, bajo observación médica.

En el mismo informe, la Municipalidad de Colón precisó que una de las hijas del intendente recibiría el alta médica en las horas siguientes y sería trasladada desde la ciudad de Torres hasta Colón en una ambulancia, mientras que los demás hijos regresarían en un vehículo particular conducido por allegados

El comunicado también incluyó un agradecimiento explícito por el “apoyo y la solidaridad” manifestados por vecinos, instituciones y grupos de oración, quienes se unieron para pedir por la recuperación de la familia Walser-Bordet.

Además, se informó que el intendente continúa recibiendo el acompañamiento de familiares, amigos y vecinos, así como llamados de figuras políticas como el gobernador Rogelio Frigerio, ministros, funcionarios e intendentes de distintas localidades de la provincia de Entre Ríos.

La Municipalidad de Colón aseguró que continuará difundiendo novedades oficiales ante cualquier cambio en el estado de salud de los integrantes de la familia, con el objetivo de mantener informada a la comunidad y evitar la circulación de versiones no confirmadas.

La esposa del intendente Walser muestra leves mejoras en el hospital de Porto Alegre, aunque las próximas 72 horas serán clave para su recuperación

El incidente ocurrió durante un viaje oficial, en el que Walser se encontraba acompañado por su familia. Las intensas precipitaciones complicaron la circulación en la zona.

Según supo Infobae, durante la intensa lluvia, el vehículo en el que se trasladaban pasó por un espejo de agua que se creó en la misma ruta y el auto saltó, por lo que luego perdió el control.

La esposa del mandatario local Gimena debió ser sometida a una intervención quirúrgica tras el choque.

El comunicado que emitió la Municipalidad de Colón luego del accidente de tránsito

Un trabajador del Ministerio de Seguridad bonaerense murió en un accidente

Un grave accidente vial registrado en el kilómetro 80 de la Ruta 3 provocó la muerte de Leonardo Castronovo, empleado del Ministerio de Seguridad bonaerense. El hecho tuvo lugar días atrás cuando un vehículo oficial, en el que se trasladaban funcionarios y trabajadores ministeriales, perdió el control y colisionó con una camioneta.

De acuerdo a los informes iniciales, el Volkswagen Gol Trend que transportaba al equipo del Ministerio se dirigía hacia San Miguel del Monte. En ese trayecto, uno de los neumáticos explotó por motivos que aún se investigan. El automóvil perdió la estabilidad, cruzó al carril contrario e impactó contra una Jeep que circulaba por el área.

El choque dejó ambos vehículos con daños graves: el Gol Trend terminó con el frente destruido y la camioneta quedó detenida varios metros más lejos, a un costado de la ruta.

Entre los pasajeros del coche oficial se encontraba Leonardo Castronovo, miembro de la Secretaría de Extensión del Instituto Universitario Juan Vucetich. Aunque lograron trasladarlo consciente al Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, su condición era crítica y falleció apenas ingresó al hospital, pese a los esfuerzos realizados.

El ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso, manifestó su dolor a través de una publicación en Instagram, donde despidió al trabajador con una foto en blanco y negro y el mensaje: “Con profundo pesar despedimos a Leonardo Castronovo, trabajador de la Secretaría de Extensión del Instituto Universitario Juan Vucetich, quien falleció ayer en un accidente. Acompañamos con respeto y cercanía a su familia, compañeros y seres queridos en este momento de enorme dolor. Su dedicación y compromiso quedarán siempre en nuestra memoria”.

Dentro del Gol Trend también viajaban la directora de Desarrollo Institucional del Ministerio y un oficial de policía que conducía el auto. Ambos integran el área de Formación y Capacitación del Ministerio de Seguridad, con sede en La Plata.

Según señaló el sitio 0221.com, la funcionaria sufrió una fractura en uno de sus brazos y politraumatismos. Fue intervenida quirúrgicamente y sigue internada en el Hospital Marzetti, donde permanece estable bajo observación médica. El policía, por su parte, sufrió múltiples lesiones, incluyendo una afección en las vértebras sexta y séptima.

La mujer de 47 años que manejaba la Jeep también necesitó atención médica, aunque las heridas que presentaba no revistieron gravedad y fue asistida por los servicios de emergencia que llegaron al sitio del accidente.

Efectivos policiales, personal de Bomberos y peritos trabajaron durante varias horas en el lugar. La principal teoría apunta a que la explosión del neumático habría sido el origen del siniestro.