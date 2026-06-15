JD Vance descartó liberar fondos iraníes congelados si el régimen no permite una verificación del programa nuclear

El vicepresidente estadounidense JD Vance le habla a la prensa en la Base Aérea Andrews en Maryland, el 28 de mayo del 2026. (AP foto/Matt Rourke, Pool)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, descartó este lunes cualquier transferencia de fondos congelados a Irán como contraprestación por la firma del memorando de entendimiento que pone fin a la guerra, y reclamó que el estrecho de Ormuz permanezca abierto sin cobro de tasas. Las declaraciones, formuladas en sendas entrevistas a ABC y CNBC, buscan fijar los límites de Washington en la fase de implementación del acuerdo, cuya ceremonia formal está prevista para el viernes 19 de junio en Suiza.

Vance confirmó que el memorando fue suscrito digitalmente el domingo y precisó que ningún activo cambió de manos con esa firma. “No se ha liberado ningún fondo, y eso no va a cambiar”, declaró a la cadena ABC. El vicepresidente dejó claro que el alivio de sanciones está condicionado a pasos concretos y verificables por parte de Teherán: la eliminación de sus reservas de uranio altamente enriquecido y la aceptación de un régimen de inspecciones que permita a Washington constatar que Irán no avanza hacia la fabricación de un arma nuclear.

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“Si vemos que los iraníes toman medidas para eliminar sus reservas de material enriquecido, entonces sí, se aplicará el alivio de las sanciones”, afirmó. “Si no hacen lo correcto, si no permiten el régimen de verificación, nunca van a tener el dinero para reconstruir su programa nuclear, para empezar.”

Respecto a Ormuz, Vance fue igualmente taxativo: la expectativa de Washington es que el estrecho permanezca abierto a largo plazo sin imposición de peajes. El presidente francés, Emmanuel Macron, ya advirtió que hará “todo lo posible” para evitar restricciones al tránsito, y los gobiernos de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia celebraron el acuerdo pero exigieron una navegación “sin restricciones”.

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Policías caminan frente a una enorme pancarta con la bandera iraní en la plaza de la Revolución Islámica en Teherán, Irán, el domingo 14 de junio de 2026 (Foto AP/Vahid Salemi)

Sobre la cuestión nuclear, las posiciones de ambas partes siguen siendo asimétricas. Washington exige la destrucción de las reservas iraníes de uranio enriquecido y el desmantelamiento del programa, mientras que Teherán ha reclamado preservar su derecho al enriquecimiento. El canciller iraní, Abás Araqchi, afirmó que la única manera de ocuparse del uranio enriquecido en su país “es diluirlo dentro de Irán”, una formulación alejada de las condiciones planteadas por la Casa Blanca. Según The New York Times, Trump negocia una moratoria de 20 años del programa de enriquecimiento iraní, aunque los detalles definitivos quedarán para las conversaciones técnicas posteriores a la firma.

La versión iraní difiere sustancialmente de la estadounidense: medios estatales de Teherán señalaron que Irán no se comprometería a ceder la gestión del estrecho de Ormuz y que cualquier acuerdo requeriría la liberación inmediata de 24.000 millones de dólares en fondos congelados. La Casa Blanca, en cambio, sostiene que Irán deberá destruir sus reservas de uranio altamente enriquecido, comprometerse a no desarrollar armas nucleares y dejar de financiar a grupos terroristas como Hezbollah antes de recibir cualquier alivio económico. La distancia entre ambas lecturas de un mismo texto es uno de los elementos más reveladores del estado real de las negociaciones.

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Vance indicó que Irán estará representado en la ceremonia del viernes por el ministro de Exteriores y el presidente de la Cámara de Representantes, sin precisar quién acudirá en nombre de Washington. El vicecanciller iraní, Alí Gharaibabadi, prometió hacer público el texto del memorando en los próximos días.

El pacto anunciado es preliminar: tras la firma prevista en Suiza, ambas partes iniciarán un período de 60 días para negociar un acuerdo permanente que cierre formalmente el conflicto y resuelva los puntos pendientes. Los aspectos más complejos —el tratamiento del uranio enriquecido, la infraestructura nuclear y los mecanismos de verificación— quedarán para esa mesa diplomática. El camino entre el memorando firmado en Suiza y una paz duradera en Medio Oriente sigue siendo largo, y la brecha entre las versiones iraní y estadounidense del mismo acuerdo anticipa que las turbulencias están lejos de terminar.

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