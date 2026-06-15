Mundo

JD Vance descartó liberar fondos iraníes congelados si el régimen no permite una verificación del programa nuclear

Washington condicionó cualquier alivio de sanciones a que Teherán elimine sus reservas de uranio altamente enriquecido y acepte inspecciones internacionales

Guardar
Google icon
El vicepresidente estadounidense JD Vance le habla a la prensa en la Base Aérea Andrews en Maryland, el 28 de mayo del 2026. (AP foto/Matt Rourke, Pool)
El vicepresidente estadounidense JD Vance le habla a la prensa en la Base Aérea Andrews en Maryland, el 28 de mayo del 2026. (AP foto/Matt Rourke, Pool)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, descartó este lunes cualquier transferencia de fondos congelados a Irán como contraprestación por la firma del memorando de entendimiento que pone fin a la guerra, y reclamó que el estrecho de Ormuz permanezca abierto sin cobro de tasas. Las declaraciones, formuladas en sendas entrevistas a ABC y CNBC, buscan fijar los límites de Washington en la fase de implementación del acuerdo, cuya ceremonia formal está prevista para el viernes 19 de junio en Suiza.

Vance confirmó que el memorando fue suscrito digitalmente el domingo y precisó que ningún activo cambió de manos con esa firma. “No se ha liberado ningún fondo, y eso no va a cambiar”, declaró a la cadena ABC. El vicepresidente dejó claro que el alivio de sanciones está condicionado a pasos concretos y verificables por parte de Teherán: la eliminación de sus reservas de uranio altamente enriquecido y la aceptación de un régimen de inspecciones que permita a Washington constatar que Irán no avanza hacia la fabricación de un arma nuclear.

PUBLICIDAD

“Si vemos que los iraníes toman medidas para eliminar sus reservas de material enriquecido, entonces sí, se aplicará el alivio de las sanciones”, afirmó. “Si no hacen lo correcto, si no permiten el régimen de verificación, nunca van a tener el dinero para reconstruir su programa nuclear, para empezar.”

Respecto a Ormuz, Vance fue igualmente taxativo: la expectativa de Washington es que el estrecho permanezca abierto a largo plazo sin imposición de peajes. El presidente francés, Emmanuel Macron, ya advirtió que hará “todo lo posible” para evitar restricciones al tránsito, y los gobiernos de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia celebraron el acuerdo pero exigieron una navegación “sin restricciones”.

PUBLICIDAD

Policías caminan frente a una enorme pancarta con la bandera iraní en la plaza de la Revolución Islámica en Teherán, Irán, el domingo 14 de junio de 2026 (Foto AP/Vahid Salemi)
Policías caminan frente a una enorme pancarta con la bandera iraní en la plaza de la Revolución Islámica en Teherán, Irán, el domingo 14 de junio de 2026 (Foto AP/Vahid Salemi)

Sobre la cuestión nuclear, las posiciones de ambas partes siguen siendo asimétricas. Washington exige la destrucción de las reservas iraníes de uranio enriquecido y el desmantelamiento del programa, mientras que Teherán ha reclamado preservar su derecho al enriquecimiento. El canciller iraní, Abás Araqchi, afirmó que la única manera de ocuparse del uranio enriquecido en su país “es diluirlo dentro de Irán”, una formulación alejada de las condiciones planteadas por la Casa Blanca. Según The New York Times, Trump negocia una moratoria de 20 años del programa de enriquecimiento iraní, aunque los detalles definitivos quedarán para las conversaciones técnicas posteriores a la firma.

La versión iraní difiere sustancialmente de la estadounidense: medios estatales de Teherán señalaron que Irán no se comprometería a ceder la gestión del estrecho de Ormuz y que cualquier acuerdo requeriría la liberación inmediata de 24.000 millones de dólares en fondos congelados. La Casa Blanca, en cambio, sostiene que Irán deberá destruir sus reservas de uranio altamente enriquecido, comprometerse a no desarrollar armas nucleares y dejar de financiar a grupos terroristas como Hezbollah antes de recibir cualquier alivio económico. La distancia entre ambas lecturas de un mismo texto es uno de los elementos más reveladores del estado real de las negociaciones.

Vance indicó que Irán estará representado en la ceremonia del viernes por el ministro de Exteriores y el presidente de la Cámara de Representantes, sin precisar quién acudirá en nombre de Washington. El vicecanciller iraní, Alí Gharaibabadi, prometió hacer público el texto del memorando en los próximos días.

El pacto anunciado es preliminar: tras la firma prevista en Suiza, ambas partes iniciarán un período de 60 días para negociar un acuerdo permanente que cierre formalmente el conflicto y resuelva los puntos pendientes. Los aspectos más complejos —el tratamiento del uranio enriquecido, la infraestructura nuclear y los mecanismos de verificación— quedarán para esa mesa diplomática. El camino entre el memorando firmado en Suiza y una paz duradera en Medio Oriente sigue siendo largo, y la brecha entre las versiones iraní y estadounidense del mismo acuerdo anticipa que las turbulencias están lejos de terminar.

Temas Relacionados

JD VanceIránEstados UnidosMedio OrienteEstrecho de Ormuz

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Wall Street celebró el acuerdo entre Estados Unidos e Irán: el Dow Jones marcó un máximo histórico y el Nasdaq subió más de 3%

La perspectiva de un entendimiento en Oriente Medio impulsó el apetito por el riesgo, con avances también en el S&P 500, mientras el índice de volatilidad CBOE retrocedió por tercer día consecutivo

Wall Street celebró el acuerdo entre Estados Unidos e Irán: el Dow Jones marcó un máximo histórico y el Nasdaq subió más de 3%

Netanyahu aseguró que la ofensiva contra el régimen de Irán evitó la “aniquilación nuclear” de Israel

En su primera reacción al acuerdo entre Washington y Teherán, el líder israelí reivindicó los resultados de la guerra, advirtió que las operaciones de seguridad continuarán en la región y anunció que volverá se presentará a la reelección

Netanyahu aseguró que la ofensiva contra el régimen de Irán evitó la “aniquilación nuclear” de Israel

El petróleo bajó a mínimos de tres meses tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

La cotización del Brent bajó un 4,76% y la del WTI un 4,87%, después de que Donald Trump comunicara un memorando que prorroga la tregua y prevé habilitar Ormuz

El petróleo bajó a mínimos de tres meses tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

En su llegada a Francia, Donald Trump puso a Ucrania en el centro de su agenda de cara a la cumbre del G7

El mandatario reveló conversaciones del domingo con Putin y Zelensky. Ambos estarían “abiertos” a negociar, aunque Moscú descartó un encuentro directo en la cumbre francesa

En su llegada a Francia, Donald Trump puso a Ucrania en el centro de su agenda de cara a la cumbre del G7

La Unión Europea abrió el primer bloque de negociación de adhesión con Ucrania y Moldavia

La Conferencia Intergubernamental celebrada en Luxemburgo activó el clúster de Fundamentos, un paquete de cinco capítulos que condiciona el avance de los otros 35 apartados de adaptación al marco comunitario

La Unión Europea abrió el primer bloque de negociación de adhesión con Ucrania y Moldavia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: campañas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se tomaron vías principales de Bogotá

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: campañas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se tomaron vías principales de Bogotá

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Oaxaca

Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 15 de junio: CNTE liberaAutopista México Cuernavaca

Oaxaca registra sismo de 4.0 de intensidad en Pinotepa Nacional

Irán vs. Nueva Zelanda, EN VIVO: siga el minuto a minuto del debut del Grupo G en el Mundial 2026

INFOBAE AMÉRICA

Detienen a nuevo costarricense solicitado en extradición por Estados Unidos por presunto narcotráfico

Detienen a nuevo costarricense solicitado en extradición por Estados Unidos por presunto narcotráfico

El turismo se desploma en Cuba y profundiza la crisis de divisas: la llegada de visitantes cayó 58% en cinco meses

La misión de la OEA observa el arranque de la elección del contralor en Guatemala y pide respeto de los plazos

El Salvador se prepara para recibir más lluvias, mientras aún tiene albergados

Fiscalía regional en Honduras suma 33 condenas por ataques contra mujeres en lo que va de 2026

ENTRETENIMIENTO

Brooklyn Beckham lanza una nueva indirecta sobre su relación con sus padres en una campaña publicitaria: “Larga historia”

Brooklyn Beckham lanza una nueva indirecta sobre su relación con sus padres en una campaña publicitaria: “Larga historia”

Bonnie Tyler sale del coma inducido tras sufrir un paro cardíaco hace un mes

Jamie Lee Curtis revela cuál ha sido su proyecto favorito en sus casi 50 años de carrera en Hollywood

El guionista de “Taxi Driver” contó cómo nació el clásico del cine negro: “Estaba desilusionado con todo”

Tom Felton, estrella de ‘Harry Potter’, terminó su relación de seis años y reapareció en una app de citas