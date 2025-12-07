Accidente fatal en Cañuelas: murió un trabajador del Ministerio de Seguridad bonaerense

El accidente fatal ocurrió en el km 80 de la ruta 3, a la altura de Cañuelas (Foto gentileza 0221.com)

Un violento accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 80 de la Ruta 3 dejó como saldo la muerte de Leonardo Castronovo, trabajador del Ministerio de Seguridad bonaerense, y varios heridos que aún permanecen internados.

El siniestro se produjo cuando el vehículo oficial en el que viajaban funcionarios y empleados de la cartera perdió el control y terminó impactando contra una camioneta.

Según las primeras pericias, el Volkswagen Gol Trend en el que se trasladaba el equipo del Ministerio circulaba en dirección a San Miguel del Monte cuando, por causas que se investigan, reventó uno de sus neumáticos. Tras perder la estabilidad, el auto cruzó de carril e impactó contra una camioneta Jeep que circulaba por la zona.

El choque fue tan fuerte que ambos vehículos quedaron severamente dañados. El Gol terminó con su frente completamente destruido, mientras que la camioneta se detuvo varios metros más adelante, sobre la banquina.

Entre los ocupantes del vehículo oficial viajaba Leonardo Castronovo, integrante de la Secretaría de Extensión del Instituto Universitario Juan Vucetich. A pesar de que fue trasladado consciente al Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, su estado era crítico y, pese a los esfuerzos médicos, falleció al ingresar al centro de salud.

Posteo del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, expresó su pesar a través de una publicación en Instagram, donde despidió al trabajador con un mensaje acompañado por una imagen en blanco y negro: “Con profundo pesar despedimos a Leonardo Castronovo, trabajador de la Secretaría de Extensión del Instituto Universitario Juan Vucetich, quien falleció ayer en un accidente. Acompañamos con respeto y cercanía a su familia, compañeros y seres queridos en este momento de enorme dolor. Su dedicación y compromiso quedarán siempre en nuestra memoria.”

En el Gol Trend también viajaban la directora de Desarrollo Institucional del Ministerio y un efectivo policial que manejaba el vehículo. Ambos forman parte del área de Formación y Capacitación del Ministerio de Seguridad, con sede en La Plata.

Según lo informado por el sitio 0221.com, la funcionaria sufrió una fractura en un brazo y politraumatismos. Fue operada y permanece internada en el Hospital Marzetti, donde se encuentra estable, aunque continuará en observación. El agente policial, por su parte, padece traumatismos múltiples y una lesión en la sexta y séptima vértebra, por lo que sigue bajo estrictos controles médicos.

En tanto, la mujer de 47 años que manejaba la Jeep embestida también tuvo que recibir atención médica. Aunque sus heridas no serían de gravedad, fue asistida por los servicios de emergencia que concurrieron al lugar.

Personal policial, peritos viales y Bomberos trabajaron durante varias horas en el área del accidente. La principal hipótesis apunta al reventón del neumático como desencadenante del siniestro, aunque la investigación continúa para determinar si hubo otros factores involucrados.

Condolencias del Instituto Universitario Policial Provincial Juan Vucetich, donde trabajaba la víctima

“Leo fue mucho más que un colega. Siempre comprometido y dispuesto a tender una mano. Su dedicación, su calidez y su alegría cotidiana quedan grabadas para siempre en nuestra comunidad”, postearon en las redes sociales del Instituto Universitario Policial Provincial Juan Vucetich. “Despedimos a un alma joven que deja una huella imborrable. Por siempre en nuestros pensamientos y en nuestros corazones”, agregaron.

Además de brindar el pésame familiares y amigos de Leonardo, también expresaron su agradecimiento al Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, al personal de la Municipalidad de Cañuelas, a los Bomberos Voluntarios de la localidad y a la Policía de la Provincia de Buenos Aires “por la asistencia brindada en ese momento tan difícil”.