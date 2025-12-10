Sociedad

El intendente de Colón se accidentó en una ruta de Brasil: su esposa está en estado reservado

La pareja tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y una hija también espera por ser operada. El jefe municipal entrerriano venía manejando bajo una tormenta tras un viaje oficial y habría perdido el control del auto

La esposa del intendente de Colón permanece en estado reservado tras ser sometida a una cirugía y trasladada a Porto Alegre para atención especializada

José Luis Walser, el intendente de Colón, localidad de la provincia de Entre Ríos, sufrió un accidente de tránsito en una ruta de Brasil. La Municipalidad de Colón emitió un comunicado en el que confirmó el siniestro. El incidente ocurrió durante un viaje oficial, en el que Walser se encontraba acompañado por su familia.

El siniestro vial ocurrió bajo intensas precipitaciones que complicaron la circulación en la zona. Según supo Infobae, durante la intensa lluvia, el vehículo en el que se trasladaban pasó por un espejo de agua que se creó en la misma ruta y el auto saltó, por lo que luego perdió el control.

En el mismo mensaje oficial, la comuna detalló que la esposa del mandatario, Gimena, debió ser sometida a una intervención quirúrgica tras el choque. Posteriormente, fue trasladada a la ciudad de Porto Alegre para acceder a una atención médica de mayor complejidad, donde permanece internada con estado reservado. A este medio le confiaron que tiene comprometida la zona de los pulmones.

Una de las hijas del intendente de Colón quedó a la espera de una intervención quirúrgica, mientras el resto de la familia se encuentra fuera de peligro

Por otra parte, una de las hijas del matrimonio, menor de edad, quedó a la espera de una cirugía. Este medio pudo averiguar que sufrió una rotura de cadera. En ambos comunicados, se remarcó que tanto el intendente como el otro hijo resultaron fuera de peligro luego del episodio y que permanecen estables. Los padres del jefe municipal viajaron hasta Brasil y están acompañando a la familia.

Desde el municipio de Colón explicaron que, luego del accidente, se desplegó un operativo para asistir a la familia mientras se aguardaba la obtención de información precisa sobre la evolución de las personas internadas.

En el mensaje difundido por la comuna, se apeló a la solidaridad de la ciudadanía, solicitando que acompañen el proceso y recen por la recuperación total de quienes resultaron afectados. Uno de los apartados del comunicado expresaba: “Pedimos oración por la pronta recuperación de toda la familia”.

El incidente generó preocupación entre la población de Colón y de la provincia de Entre Ríos. La situación continúa en seguimiento, mientras familiares y autoridades esperan novedades sobre la evolución clínica de quienes permanecen hospitalizados.

El municipio de Colón desplegó un operativo de asistencia y solicitó a la ciudadanía acompañar con oraciones la recuperación de los afectados (Municipalidad de Colón)

