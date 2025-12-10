El intendente de Colón se accidentó en una ruta de Brasil: su esposa está en estado reservado

La esposa del intendente de Colón permanece en estado reservado tras ser sometida a una cirugía y trasladada a Porto Alegre para atención especializada

José Luis Walser, el intendente de Colón, localidad de la provincia de Entre Ríos, sufrió un accidente de tránsito en una ruta de Brasil. La Municipalidad de Colón emitió un comunicado en el que confirmó el siniestro. El incidente ocurrió durante un viaje oficial, en el que Walser se encontraba acompañado por su familia.

El siniestro vial ocurrió bajo intensas precipitaciones que complicaron la circulación en la zona. Según supo Infobae, durante la intensa lluvia, el vehículo en el que se trasladaban pasó por un espejo de agua que se creó en la misma ruta y el auto saltó, por lo que luego perdió el control.

En el mismo mensaje oficial, la comuna detalló que la esposa del mandatario, Gimena, debió ser sometida a una intervención quirúrgica tras el choque. Posteriormente, fue trasladada a la ciudad de Porto Alegre para acceder a una atención médica de mayor complejidad, donde permanece internada con estado reservado. A este medio le confiaron que tiene comprometida la zona de los pulmones.

Por otra parte, una de las hijas del matrimonio, menor de edad, quedó a la espera de una cirugía. Este medio pudo averiguar que sufrió una rotura de cadera. En ambos comunicados, se remarcó que tanto el intendente como el otro hijo resultaron fuera de peligro luego del episodio y que permanecen estables. Los padres del jefe municipal viajaron hasta Brasil y están acompañando a la familia.

Desde el municipio de Colón explicaron que, luego del accidente, se desplegó un operativo para asistir a la familia mientras se aguardaba la obtención de información precisa sobre la evolución de las personas internadas.

En el mensaje difundido por la comuna, se apeló a la solidaridad de la ciudadanía, solicitando que acompañen el proceso y recen por la recuperación total de quienes resultaron afectados. Uno de los apartados del comunicado expresaba: “Pedimos oración por la pronta recuperación de toda la familia”.

El incidente generó preocupación entre la población de Colón y de la provincia de Entre Ríos. La situación continúa en seguimiento, mientras familiares y autoridades esperan novedades sobre la evolución clínica de quienes permanecen hospitalizados.

Un trabajador del Ministerio de Seguridad bonaerense murió en un accidente

Un grave accidente vial registrado en el kilómetro 80 de la Ruta 3 provocó la muerte de Leonardo Castronovo, empleado del Ministerio de Seguridad bonaerense. El hecho tuvo lugar días atrás cuando un vehículo oficial, en el que se trasladaban funcionarios y trabajadores ministeriales, perdió el control y colisionó con una camioneta.

De acuerdo a los informes iniciales, el Volkswagen Gol Trend que transportaba al equipo del Ministerio se dirigía hacia San Miguel del Monte. En ese trayecto, uno de los neumáticos explotó por motivos que aún se investigan. El automóvil perdió la estabilidad, cruzó al carril contrario e impactó contra una Jeep que circulaba por el área.

El choque dejó ambos vehículos con daños graves: el Gol Trend terminó con el frente destruido y la camioneta quedó detenida varios metros más lejos, a un costado de la ruta.

Entre los pasajeros del coche oficial se encontraba Leonardo Castronovo, miembro de la Secretaría de Extensión del Instituto Universitario Juan Vucetich. Aunque lograron trasladarlo consciente al Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, su condición era crítica y falleció apenas ingresó al hospital, pese a los esfuerzos realizados.

El ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso, manifestó su dolor a través de una publicación en Instagram, donde despidió al trabajador con una foto en blanco y negro y el mensaje: “Con profundo pesar despedimos a Leonardo Castronovo, trabajador de la Secretaría de Extensión del Instituto Universitario Juan Vucetich, quien falleció ayer en un accidente. Acompañamos con respeto y cercanía a su familia, compañeros y seres queridos en este momento de enorme dolor. Su dedicación y compromiso quedarán siempre en nuestra memoria”.

Dentro del Gol Trend también viajaban la directora de Desarrollo Institucional del Ministerio y un oficial de policía que conducía el auto. Ambos integran el área de Formación y Capacitación del Ministerio de Seguridad, con sede en La Plata.

Según señaló el sitio 0221.com, la funcionaria sufrió una fractura en uno de sus brazos y politraumatismos. Fue intervenida quirúrgicamente y sigue internada en el Hospital Marzetti, donde permanece estable bajo observación médica. El policía, por su parte, sufrió múltiples lesiones, incluyendo una afección en las vértebras sexta y séptima.

La mujer de 47 años que manejaba la Jeep también necesitó atención médica, aunque las heridas que presentaba no revistieron gravedad y fue asistida por los servicios de emergencia que llegaron al sitio del accidente.

Efectivos policiales, personal de Bomberos y peritos trabajaron durante varias horas en el lugar. La principal teoría apunta a que la explosión del neumático habría sido el origen del siniestro.