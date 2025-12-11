Sociedad

Una boa de más de dos metros apareció en una casa en Salta y se desplegó un operativo de rescate

El ejemplar se había refugiado en el sector del lavadero, camuflado entre objetos y botellas acumuladas

La boa hallada en el lavadero de una casa en la localidad salteña de Orán (El Tribuno)

La aparición de una boa constrictor occidentalis de más de 2 metros en una casa de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, en la provincia de Salta, alteró la tranquilidad de la tarde del martes y obligó el despliegue de un operativo para contener al reptil.

Los vecinos dieron aviso a través del sistema de emergencias 911, lo que dio inicio a una intervención que, según las autoridades, ocurre con creciente frecuencia en zonas próximas a la naturaleza.

La intervención tuvo lugar poco después de las 19 horas en una vivienda situada en la intersección de calle Chaco y avenida Esquiú.

Al arribar al lugar, la dotación del cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Ramón de la Nueva Orán constató que el ejemplar se había refugiado en el sector del lavadero, camuflado entre objetos y botellas acumuladas. La identificación y manipulación segura del animal formó parte del operativo, que priorizó tanto la seguridad de las personas como la integridad de la serpiente.

La boa constrictor occidentalis, comúnmente conocida como lampalagua o boa de las vizcacheras, es una especie autóctona de la región de las Yungas salteñas.

El ejemplar capturado medía exactamente 2,37 metros desde la cabeza hasta la cola, lo que dimensiona la magnitud del reptil. Según detallaron los Bomberos Voluntarios de Orán, la lampalagua no es venenosa.

Su método de caza y defensa es la constricción, es decir, la inmovilización mediante presión. Si bien su mordedura puede resultar dolorosa ante una manipulación imprudente, no inyecta toxinas mortales.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Tribuno, el traslado del animal se realizó hacia un sector agreste cercano al río Blanco, en pleno entorno natural de las Yungas. El objetivo de la reubicación fue reintegrar a la boa en su ambiente y evitar los peligros que implica la vida urbana, tanto para el animal como para las personas.

La serpiente fue rescatada por los Bomberos Voluntarios de Orán (El Tribuno)

Una mujer encontró una yarará sobre su cama en Córdoba

A fines del mes de noviembre, una mujer de 53 años vivió un episodio alarmante en la localidad de Río Ceballos, al norte de la provincia de Córdoba, cuando halló una serpiente yarará en su dormitorio.

El inesperado suceso ocurrió en una vivienda de calle 1° de Mayo al 400. La dueña de casa detectó la presencia del reptil sobre su cama y, de inmediato, alertó a las autoridades, que dieron curso al operativo de manejo de fauna peligrosa.

La rápida intervención policial y el despliegue de un protocolo específico evitaron consecuencias graves para los habitantes de la propiedad.

El hecho se produjo en una zona residencial de Río Ceballos, donde las jornadas de calor y humedad favorecen la movilidad de especies como la yarará.

De acuerdo con los testimonios recogidos, la mujer se encontraba en su casa cuando notó la presencia de la serpiente sobre su cama matrimonial. Sorprendida, evitó cualquier contacto y prefirió contactar con la Patrulla Preventiva de la Policía local.

Los efectivos acudieron rápidamente y adoptaron las medidas necesarias para asegurar tanto la integridad de la denunciante como la del ejemplar de fauna silvestre.

El plan de acción incluyó la contención cuidadosa de la serpiente, identificada por los especialistas como una yarará, una de las víboras venenosas más comunes de la región centro-norte del país. El protocolo implica el uso de herramientas especiales y equipos de seguridad para la manipulación de reptiles potencialmente peligrosos.

Las autoridades recordaron que esta especie puede encontrarse tanto en zonas rurales como urbanas durante determinadas épocas, principalmente a causa de cambios de temperatura y humedad. Tras verificar que no había riesgo inminente para los vecinos, los agentes retiraron a la yarará del domicilio y la trasladaron fuera del área urbana, en conformidad con la normativa de protección de fauna local.

