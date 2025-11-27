Sociedad

Susto en Córdoba: una mujer encontró una yarará sobre su cama en plena tarde

El hallazgo ocurrió en una casa de la calle 1° de Mayo al 400 de la localidad de Río Ceballos. El reptil fue capturado por la Policía y devuelto a su hábitat natural

Guardar
La víbora yarará que apareció
La víbora yarará que apareció en la cama de una vecina de la localidad cordobesa de Río Ceballos (Policía de Córdoba)

Una mujer de 53 años vivió un episodio alarmante ayer miércoles en la localidad de Río Ceballos, al norte de la provincia de Córdoba, cuando halló una serpiente yarará en su dormitorio.

El inesperado suceso ocurrió en una vivienda de calle 1° de Mayo al 400. La dueña de casa detectó la presencia del reptil sobre su cama y, de inmediato, alertó a las autoridades, que dieron curso al operativo de manejo de fauna peligrosa.

La rápida intervención policial y el despliegue de un protocolo específico evitaron consecuencias graves para los habitantes de la propiedad, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Voz del Interior.

El hecho se produjo en una zona residencial de Río Ceballos, donde las jornadas de calor y humedad favorecen la movilidad de especies como la yarará.

De acuerdo a los testimonios recogidos, la mujer se encontraba en su casa cuando notó la presencia de la serpiente sobre su cama matrimonial. Sorprendida, evitó cualquier contacto y prefirió contactar con la Patrulla Preventiva de la policía local.

Los efectivos acudieron rápidamente y adoptaron las medidas necesarias para asegurar tanto la integridad de la denunciante como la del ejemplar de fauna silvestre.

El plan de acción incluyó la contención cuidadosa de la serpiente, identificada por los especialistas como una yarará, una de las víboras venenosas más comunes de la región centro-norte del país. El protocolo implica el uso de herramientas especiales y equipos de seguridad para la manipulación de reptiles potencialmente peligrosos.

Las autoridades recordaron que esta especie puede encontrarse tanto en zonas rurales como urbanas durante determinadas épocas, principalmente a causa de cambios de temperatura y humedad. Tras verificar que no había riesgo inminente para los vecinos, los agentes retiraron a la yarará del domicilio y la trasladaron fuera del área urbana, en conformidad con la normativa de protección de fauna local.

Tras capturarla, el reptil fue
Tras capturarla, el reptil fue devuelto a su hábitat natural

Apareció una serpiente de coral en Chaco

A principios del mes de agosto pasado, una noche marcada por la inquietud y la sorpresa alteró la rutina del barrio Juan Pablo II en la localidad de La Leonesa, Chaco, cuando una vecina se topó inesperadamente con una serpiente de coral en el interior de su vivienda.

El episodio se registró cerca de las 22.25 y rápidamente requirió la intervención de personal de la comisaría local. El llamado de alerta provino de una ciudadana de 42 años domiciliada en la zona, quien solicitó asistencia policial en evidente estado de nerviosismo luego de advertir la presencia del ofidio. El caso fue atendido en pocos minutos y el despliegue del personal policial se realizó bajo protocolos que priorizan la protección de los habitantes y la integridad del animal.

Al arribar al domicilio, los agentes confirmaron la presencia de la serpiente, que adoptaba una postura defensiva, característica típica de esta especie cuando se siente amenazada. Los efectivos procedieron a capturarla utilizando elementos disponibles en el lugar. El ejemplar fue introducido cuidadosamente en un recipiente plástico, lo que permitió asegurar a los ocupantes de la vivienda y evitar cualquier accidente.

Para garantizar la seguridad de la comunidad, la Policía del Chaco trasladó a la serpiente hacia un descampado en las afueras de La Leonesa, donde el animal fue liberado en su entorno natural, alejando así posibles riesgos sin necesidad de recurrir a la violencia o la eliminación del ejemplar. Esta medida, avalada por los procedimientos sugeridos por organismos ambientales, prioriza el equilibrio entre la seguridad ciudadana y la preservación de la biodiversidad autóctona.

En paralelo, la intervención policial incluyó la colaboración con la Brigada Operativa Ambiental (BOA), organismo responsable de la evaluación y manejo de fauna silvestre en el norte argentino. Los agentes remitieron imágenes del ejemplar para su precisa identificación. Los expertos confirmaron que se trataba de una Micrurus pyrrhocriptus, conocida popularmente como coral argentina, o coral chaqueña. Esta serpiente es reconocida por su potente veneno neurotóxico y es endémica de la región chaqueña, por lo que su hallazgo dentro de viviendas no es frecuente pero tampoco imposible.

Esta especie suele habitar zonas húmedas, bosques y pastizales del norte argentino y actúa de forma defensiva cuando percibe amenazas externas. Su presencia en áreas urbanizadas es ocasional y suele relacionarse con modificaciones del ambiente o búsqueda de refugio en momentos de temperaturas extremas. De acuerdo con los especialistas, ante cualquier avistamiento similar, la recomendación es evitar la manipulación directa y dar aviso inmediato a las autoridades.

Temas Relacionados

vecinavíborayararácamaCórdoba

Últimas Noticias

Atraparon a un hombre que traficaba éxtasis, LSD, ketamina y cristal junto a su hija de 4 años

Las drogas sintéticas estaban escondidas en varias partes del vehículo y, algunas de ellas, las llevaba el conductor en un bolsillo

Atraparon a un hombre que

Operaron a la adolescente que fue apuñalada por un compañero de curso en Tucumán por una complicación en su salud

La menor de 13 años permanece internada en el Hospital del Niño Jesús tras ser apuñalada por un compañero, mientras médicos y psicólogos monitorean su evolución y la justicia investiga el caso como tentativa de homicidio

Operaron a la adolescente que

Un conductor de aplicación golpeó a un pasajero delante de sus hijos por $4500 y lo dejó en coma

El agresor fue detenido. Lo atacó con un cascote en la cabeza y le generó un traumatismo de cráneo severo

Un conductor de aplicación golpeó

Condenaron a tres prestamistas que amenazaron y dejaron en la calle a una mujer por retrasarse con una deuda

Un crédito informal se transformó en pesadilla. El hostigamiento incluyó amenazas de muerte y ataques a familiares. La entrega de bienes y dinero no detuvo la violencia

Condenaron a tres prestamistas que

La mamá de la joven descuartizada en Córdoba denunció la falta de apoyo institucional: “Yo hice todo lo posible”

Se trata de Camila Merlo, una joven de 26 años que se dedicaba a la prostitución. Por el momento, no hay detenidos por el brutal crimen

La mamá de la joven
DEPORTES
Es una figura del deporte

Es una figura del deporte argentino y creó un “boliche virtual” para reunir a los amantes de la música en todo el mundo

Importante avance para el proyecto de ampliación de la Bombonera que impulsa Juan Román Riquelme en Boca Juniors

En medio de la renovación del plantel, los 12 futbolistas que deben volver a River Plate

“River está hecho pedazos”: el lapidario análisis de un ídolo de Boca sobre el presente del equipo de Marcelo Gallardo

Malas noticias para River Plate tras la eliminación de Lanús: la única chance que le quedó para clasificarse a la Libertadores 2026

TELESHOW
El Mono de Kapanga: “No

El Mono de Kapanga: “No tenía ganas de morirme todavía”

Martín Fierro de Cable 2025: nominados, conductores y todo lo que hay que saber sobre la ceremonia

Pergolini le contó a Valeria Lynch cómo reaccionó a su romance con Mariano Martínez de Attaque 77: “Viste a quién se come”

Quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

De Soledad Silveyra a Julieta Ortega, las figuras que celebraron el lanzamiento de la temporada teatral de Mar del Plata 2026

INFOBAE AMÉRICA

Hong Kong continúa con la

Hong Kong continúa con la búsqueda de cientos de desaparecidos tras el incendio en un complejo residencial que dejó al menos 55 muertos

El Tribunal Supremo de Brasil imputó a Eduardo Bolsonaro por presunta obstrucción en la investigación del intento de golpe de Estado de su padre

Nasry Asfura agradeció el apoyo de Trump en la antesala de las elecciones en Honduras: “Firmes para defender nuestra democracia”

Trump anunció que Sudáfrica no será invitada al G20 de 2026 por los “terribles abusos” contra los derechos humanos en el país

Paz declaró que las medidas como el impuesto a las grandes fortunas generaron un aislamiento económico en Bolivia