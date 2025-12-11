Una argentina de 27 años fue elegida para participar del Foro de Davos y hablará sobre IA: “El 8% de las personas dicen consumir noticias vía chatbots”

Delfina Arambillet buscara visibilizar en esa cumbre el desafio de acceder a informacion confiable y promover practicas eticas en el uso de esa tecnologia

Delfina Arambillet es especialista en datos e inteligencia artificial aplicada a medios de 27 años que cumplirá un importante rol en el Foro Económico Mundial de Davos: será la única argentina disertante en la conferencia. Su participación surge tras una exigente selección internacional de más de 3000 postulantes, de los cuales se eligieron a 40 líderes jóvenes representantes de la Global Shapers Community, la red global creada por este espacio para facilitar la inclusión de nuevas generaciones en espacios de decisión.

La convocatoria la posiciona en el centro de la conversación mundial sobre Inteligencia Artificial (IA) y el impacto en la información. Según relató en diálogo con Infobae en Vivo, su postulación fue posible por pertenecer al HUB de Buenos Aires dentro de esa comunidad, que congrega a más de 15 mil miembros en distintos continentes. El objetivo central: sumar voces jóvenes a las discusiones en las que se definen las grandes agendas globales, en un contexto, según remarcó, donde la mitad de la población tiene menos de 30 años, pero sigue sin representación plena.

Los puntos temáticos de la cumbre aún se afinan, aunque Arambillet anticipa su enfoque en la intersección entre IA, noticias y acceso a la información. La especialista puso el foco en los problemas que atraviesan el consumo informativo en la actualidad. “Hoy tenemos un escenario donde el 40% de las personas elige evitar las noticias y dicen que son aburridas, complejas de entender, que son abrumadoras y que afecta su estado de ánimo. Además, muchos dicen que no saben distinguir entre que es real y que es fake”, indicó al reflexionar sobre el distanciamiento creciente entre audiencias y oferta periodística.

Entre más de 15 mil miembros globales, Delfina Arambillet expondrá en el Foro Económico Mundial las nuevas tendencias de consumo de noticias y las transformaciones que introducen los chatbots y la IA

Frente a este panorama, Arambillet trabaja en desarrollar nuevas formas de interactuar con la información a través de la IA. Su propuesta apunta a transformar el modelo establecido, donde las personas buscan activamente las noticias en portales y medios tradicionales, hacia uno donde la información relevante se presente contextual y adaptativamente según intereses individuales, facilitada por tecnologías inteligentes.

“Personalmente, creo que se puede usar la IA para embeber las experiencias de las noticias en la vida de las personas. Para que las personas no vayan a buscar la información, sino que le aparezca y se adapte en el contenido que les guste o les interese, y que también que las puedan usar de manera proactiva”, sostuvo durante la entrevista con Infobae.

El papel de los chatbots y las redes sociales como canales de acceso a las noticias adquiere protagonismo. Arambillet observó que “alrededor del 8% de las personas dicen consumir noticias vía chatbots, otra gran fuente de noticia para la gente hoy son las redes sociales”, aportando un dato clave que refleja cambios recientes en los hábitos de consumo.

Por otra parte, reconoció que distinguir la veracidad de la información en estos entornos no siempre resulta sencillo. “Muchas veces es muy difícil distinguir si esa información es veraz o no, hay herramientas que son útiles, pero muchas veces la gente no las puede discernir si las noticias vienen de una fuente fiable o no”, afirmó.

La participación de jóvenes líderes en Davos busca integrar más voces al debate global sobre tecnología y comunicación

El uso de inteligencia artificial en el sector informativo presenta desafíos y oportunidades. Arambillet sostiene que, si bien existen herramientas tecnológicas diseñadas para facilitar la verificación y el acceso a contenidos confiables, su adopción masiva continúa siendo limitada.

Durante la entrevista, mencionó como clave el diseño de sistemas auditables y libres de sesgos, priorizando siempre la integridad del método periodístico en la curaduría de la información: “Siempre hay que entender como se usa y donde se aplica la IA. Hay un enfoque que busca usar la inteligencia artificial para el bien y poder asegurar que no existan ciertos sesgos, que los sistemas puedan ser auditables, entonces nosotros tenemos que diseñar los sistemas basándonos en eso. La fuente de información siempre tiene que pasar por el método histórico que el periodismo muy bien sabe hacer, pero que pueda llegar a más personas”.

La participación de Arambillet en la cumbre de Davos representa también una oportunidad de visibilizar la perspectiva del sur global y de América Latina, donde las voces jóvenes buscan integrarse a la discusión sobre los efectos de nuevas tecnologías y su regulación.

El Foro Económico Mundial de Davos 2026 reunirá entre el 19 y el 23 de enero a jefes de Estado, ejecutivos, expertos y jóvenes líderes, bajo el lema Espíritu de diálogo, para abordar desde la cooperación global hasta el despliegue responsable de la innovación. En ese escenario, Delfina Arambillet buscará transformar el debate en el cruce entre inteligencia artificial, periodismo y confianza en la información.