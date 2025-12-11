Sociedad

Tragedia en Misiones: un hombre murió aplastado por su propio tractor

Un accidente en una zona rural de Colonia Oro Verde derivó en la muerte de un trabajador de 49 años mientras realizaba maniobras con el vehículo

Guardar
El tractor volcó y cayó
El tractor volcó y cayó sobre el trabajador

Un hombre de 49 años, identificado como Mario Aníbal Cuevas, murió este jueves en la zona rural de Colonia Oro Verde, en la provincia de Misiones, después de un accidente ocurrido durante tareas agrícolas.

El hecho se produjo cerca de las 17.40, cuando Cuevas operaba un tractor en un predio de la localidad. Por motivos que todavía son motivo de investigación, el hombre perdió el control de la máquina, lo que derivó en un vuelco sobre su eje. El tractor lo aplastó, provocando lesiones que resultaron fatales en el acto.

Según informaron fuentes oficiales a Infobae, apenas se notificó el incidente, agentes de la Policía acudieron rápidamente al lugar y constataron la gravedad del episodio. Tras ello, convocaron a especialistas de la División Criminalística junto al médico de turno para iniciar las pericias y recopilar datos que permitan esclarecer qué desencadenó la tragedia. Además, se dio intervención a la autoridad judicial competente, que dispuso la continuación de las actuaciones procesales.

Actualmente, el sitio del accidente permanece resguardado bajo la custodia de personal policial de la Comisaría de Capioví, a la espera de nuevos procedimientos y a fin de preservar cualquier elemento de prueba relevante.

Este caso viene a engrosar una lista de trágicos sucesos similares que sacudieron al sector rural de Misiones en las últimas semanas. A mitad del mes de noviembre, Celso Jesse, de 68 años y nacionalidad brasileña, perdió la vida en Aristóbulo del Valle tras ser atrapado por un tractor mientras trabajaba en el campo, según fuentes policiales.

Apenas días más tarde, en el paraje San Martín del municipio de San Antonio, Mirian Krause —de 55 años— falleció tras caer del guardabarros trasero de un tractor que era conducido por un hombre de 39 años y ser arrollada por las ruedas durante una jornada de trabajo.

Las autoridades mantienen la investigación en marcha para dilucidar las causas exactas detrás de cada incidente y verificar el cumplimiento de las normas de seguridad en la operatoria de maquinaria rural.

Tragedia en Chubut: murió el conductor que fue atropellado por su propio camión

El incidente provocó la inmediata
El incidente provocó la inmediata reacción de los servicios de emergencia (Crónica de Chubut)

La muerte de un hombre de 65 años en el Hospital Regional marcó el desenlace de un accidente ocurrido en el barrio San Martín de Comodoro Rivadavia. La víctima había sido hospitalizada tras sufrir heridas de gravedad al ser embestida por su propio camión.

El accidente ocurrió en la calle Los Naranjos, del barrio San Martín de esa localidad de Chubut, cuando un camión fuera de control se incrustó en una vivienda, generó una fuga de gas y obligó a la evacuación de varias familias.

El incidente se desencadenó cuando el propietario del camión, identificado como J.C.C., preparaba su vehículo estacionado y encendido frente a su domicilio para iniciar su jornada laboral. Según informó el medio local Crónica, el camión comenzó a desplazarse cuesta abajo por la pendiente de la calle, en circunstancias que aún son materia de investigación.

El hombre intentó subir al vehículo para detenerlo, pero cayó y una de las ruedas lo atrapó, quedando debajo del rodado. Su hijo intervino de inmediato y logró rescatarlo, tras lo cual una ambulancia lo trasladó al Hospital Regional, donde falleció en las últimas horas.

El operativo de emergencia incluyó la evacuación de las dos viviendas más cercanas al impacto, la interrupción del suministro de gas y el cierre de la calle hasta garantizar la ventilación y la seguridad del sector. La dueña de la casa, aún conmocionada, describió el estado de la propiedad a Crónica: “Todo quedó tirado: la luz, el agua, la canilla, todo un desastre”.

Las autoridades analizan si el desplazamiento del camión se debió a una falla mecánica o a tareas de mantenimiento que el propietario pudiera estar realizando en el momento del accidente.

Temas Relacionados

MisionesColonia Oro VerdeAccidente laboralÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un nuevo frente de tormenta se acerca al AMBA y crece la posibilidad de lluvias: qué se espera para el fin de semana

Se esperan chaparrones durante la jornada de hoy. La temperatura bajará a partir del sábado en la Ciudad y el conurbano, aunque con mal tiempo

Un nuevo frente de tormenta

Desbarataron el puesto de un tucumano que intentó vender sándwiches con milanesas hechas de papel higiénico y cartón

Un control de bromatología en una feria en la localidad de Loreto, en la provincia de Santiago del Estero, cerró un carro que intentaba vender estos productos. El hombre quedó inhabilitado de por vida

Desbarataron el puesto de un

Lavado de activos, evasión y menores en riesgo: Lotería de la Provincia de Buenos Aires denunció a 300 sitios de apuestas ilegales

Las presentaciones se hicieron ante las Unidades Fiscales Especializadas de los Departamentos Judiciales de Lomas de Zamora, La Matanza y San Isidro. Se le solicitó al ENACOM que bloquee inmediatamente estos sitios, para impedir su acceso y funcionamiento en todo el territorio nacional

Lavado de activos, evasión y

Cómo será la Noche de las Jugueterías que se realizará este jueves en todo el país

La iniciativa busca impulsar las ventas de pequeños y medianos comercios de juguetes, ofrece variedad de propuestas para toda la familia y presenta productos de industria argentina que mantienen precios sin aumentos durante el año, con opciones desde 3 mil pesos

Cómo será la Noche de

Hallaron el cuerpo sin vida de Thiago, el nene de 13 años arrastrado por el río Neuquén

La búsqueda del menor movilizó durante tres días a fuerzas de seguridad, bomberos voluntarios y equipos especializados

Hallaron el cuerpo sin vida
DEPORTES
Se confirmó el cronograma del

Se confirmó el cronograma del Apertura 2026: cuándo se disputará el Superclásico entre Boca y River y los debuts de los grandes

“Ya estaba harto”: la impensada confesión de Ángel Correa sobre su salida del Atlético de Madrid

La reacción de Jack Doohan tras protagonizar dos accidentes en la Súper Fórmula de Japón luego de dejar la F1

La tajante frase de Lewis Hamilton sobre su retiro que impactó en la Fórmula 1

Tras un nuevo salto en el ranking, Luisina Giovannini tendrá su bautismo en un Grand Slam: “Me cambió todo en una semana”

TELESHOW
Con humor y emoción, Bautista

Con humor y emoción, Bautista Mascia recordó el aniversario de su ingreso a Gran Hermano

Quién sería el nuevo amor de Luli Fernández: los indicios que la vinculan con un productor agropecuario

Una joven fue a Ahora Caigo, puso a prueba el paladar de Darío Barassi y lo dejó sin palabras

Nicole Neumann sorprendió con las travesuras de Cruz en su hogar: “Tranqui el bebé”

Nequi Galotti se sometió a una cirugía y contó el motivo de la decisión: “Abrazar mi autenticidad”

INFOBAE AMÉRICA

El Interamerican Institute for Democracy

El Interamerican Institute for Democracy presentará “Guerra híbrida en las Américas”, el nuevo análisis de Carlos Sánchez Berzaín

Paraguay llamó a respetar la voluntad del electorado hondureño ante la demora del CNE en proclamar un ganador

El saldo de la invasión rusa en Ucrania: casi 700 niños muertos y más de 19.000 deportados

Un “acusado inocente”, una huella dactilar y una confesión aterradora: la historia de Juan Vucetich y el primer crimen resuelto con dactiloscopía

La OEA convocó a una sesión extraordinaria para abordar la crisis del recuento electoral en Honduras