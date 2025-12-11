Tragedia en Misiones: un hombre murió aplastado por su propio tractor

El tractor volcó y cayó sobre el trabajador

Un hombre de 49 años, identificado como Mario Aníbal Cuevas, murió este jueves en la zona rural de Colonia Oro Verde, en la provincia de Misiones, después de un accidente ocurrido durante tareas agrícolas.

El hecho se produjo cerca de las 17.40, cuando Cuevas operaba un tractor en un predio de la localidad. Por motivos que todavía son motivo de investigación, el hombre perdió el control de la máquina, lo que derivó en un vuelco sobre su eje. El tractor lo aplastó, provocando lesiones que resultaron fatales en el acto.

Según informaron fuentes oficiales a Infobae, apenas se notificó el incidente, agentes de la Policía acudieron rápidamente al lugar y constataron la gravedad del episodio. Tras ello, convocaron a especialistas de la División Criminalística junto al médico de turno para iniciar las pericias y recopilar datos que permitan esclarecer qué desencadenó la tragedia. Además, se dio intervención a la autoridad judicial competente, que dispuso la continuación de las actuaciones procesales.

Actualmente, el sitio del accidente permanece resguardado bajo la custodia de personal policial de la Comisaría de Capioví, a la espera de nuevos procedimientos y a fin de preservar cualquier elemento de prueba relevante.

Este caso viene a engrosar una lista de trágicos sucesos similares que sacudieron al sector rural de Misiones en las últimas semanas. A mitad del mes de noviembre, Celso Jesse, de 68 años y nacionalidad brasileña, perdió la vida en Aristóbulo del Valle tras ser atrapado por un tractor mientras trabajaba en el campo, según fuentes policiales.

Apenas días más tarde, en el paraje San Martín del municipio de San Antonio, Mirian Krause —de 55 años— falleció tras caer del guardabarros trasero de un tractor que era conducido por un hombre de 39 años y ser arrollada por las ruedas durante una jornada de trabajo.

Las autoridades mantienen la investigación en marcha para dilucidar las causas exactas detrás de cada incidente y verificar el cumplimiento de las normas de seguridad en la operatoria de maquinaria rural.

Tragedia en Chubut: murió el conductor que fue atropellado por su propio camión

El incidente provocó la inmediata reacción de los servicios de emergencia (Crónica de Chubut)

La muerte de un hombre de 65 años en el Hospital Regional marcó el desenlace de un accidente ocurrido en el barrio San Martín de Comodoro Rivadavia. La víctima había sido hospitalizada tras sufrir heridas de gravedad al ser embestida por su propio camión.

El accidente ocurrió en la calle Los Naranjos, del barrio San Martín de esa localidad de Chubut, cuando un camión fuera de control se incrustó en una vivienda, generó una fuga de gas y obligó a la evacuación de varias familias.

El incidente se desencadenó cuando el propietario del camión, identificado como J.C.C., preparaba su vehículo estacionado y encendido frente a su domicilio para iniciar su jornada laboral. Según informó el medio local Crónica, el camión comenzó a desplazarse cuesta abajo por la pendiente de la calle, en circunstancias que aún son materia de investigación.

El hombre intentó subir al vehículo para detenerlo, pero cayó y una de las ruedas lo atrapó, quedando debajo del rodado. Su hijo intervino de inmediato y logró rescatarlo, tras lo cual una ambulancia lo trasladó al Hospital Regional, donde falleció en las últimas horas.

El operativo de emergencia incluyó la evacuación de las dos viviendas más cercanas al impacto, la interrupción del suministro de gas y el cierre de la calle hasta garantizar la ventilación y la seguridad del sector. La dueña de la casa, aún conmocionada, describió el estado de la propiedad a Crónica: “Todo quedó tirado: la luz, el agua, la canilla, todo un desastre”.

Las autoridades analizan si el desplazamiento del camión se debió a una falla mecánica o a tareas de mantenimiento que el propietario pudiera estar realizando en el momento del accidente.