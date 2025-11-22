Un camión fuera de control casi provoca una tragedia en Chubut: atropelló al conductor y generó una gran fuga de gas

El camión que quedó incrustado en una vivienda de Chubut. Foto: gentileza Crónica de Chubut

Un accidente registrado en la calle Los Naranjos, barrio San Martín de Chubut, interrumpió la calma de la madrugada del viernes cuando un camión fuera de control se incrustó en una vivienda, generó una fuga de gas y obligó a la evacuación de varias familias.

El hecho involucró a un vecino de 65 años, identificado como J.C.C., y movilizó a personal policial, bomberos voluntarios y técnicos de la empresa Camuzzi. Durante varias horas, trabajaron para restablecer la seguridad en la zona y controlar el escape de gas.

Según detalló el medio local Crónica, el incidente se originó cuando el propietario del camión, que permanecía estacionado y encendido frente a su domicilio, se disponía a preparar el vehículo para su jornada laboral. El rodado comenzó a desplazarse cuesta abajo por la pendiente de la calle, hecho que aún es investigado. El hombre intentó subir al camión para detenerlo, pero cayó y una de las ruedas lo atrapó, dejándolo debajo del vehículo. Su hijo intervino de inmediato y logró rescatarlo, tras lo cual una ambulancia lo trasladó al Hospital Regional para evaluar las lesiones sufridas.

El impacto del camión contra la vivienda generó un estruendo que despertó a los vecinos. La propietaria de la casa afectada relató a Crónica: “Sentí un golpe fuerte. Salgo para atrás y había gas saliendo por todos lados. El nicho roto, el pilar caído, todo perdiendo”. Los operarios de Camuzzi acudieron para cortar el suministro y evitar mayores riesgos. La mujer explicó que su hija y su nieta, residentes en la casa contigua, fueron evacuadas por precaución: “Nos pidieron que saliéramos porque había demasiado gas dentro de la vivienda. Afortunadamente, ninguno resultó herido”, señaló.

La vivienda implicada y el camión

Otra vecina describió lo ocurrido tras el accidente: “Se le fue el camión. Vive enfrente, la calle tiene una pendiente... quiso frenarlo y terminó así”. Según su testimonio, el hijo del conductor logró mover el camión hacia atrás para liberar a su padre: “Lo sacaron como pudieron. Ojalá se recupere, es un vecino mayor que siempre arreglaba el camioncito para trabajar”, agregó.

El operativo de emergencia abarcó la evacuación de las dos viviendas más cercanas al impacto, la interrupción del suministro de gas y el cierre de la calle hasta garantizar la ventilación y la seguridad del sector. La dueña de la casa, aún conmocionada, describió el estado de la propiedad: “Todo quedó tirado: la luz, el agua, la canilla, todo un desastre”.

Las autoridades evalúan si el desplazamiento del camión se debió a una falla mecánica o a tareas de mantenimiento que el propietario pudiera estar realizando en el momento del accidente.

Milagro en La Plata

A mediados de agosto, un camión chocó contra una vivienda en la localidad de Abasto, en La Plata. El episodio involucró a dos familias que estaban descansando en la casa ubicada en la intersección de las calles 208 y 38, cuando el vehículo ingresó al interior del domicilio.

Vecinos indicaron que el camión era conducido por dos hombres que presentaban signos de ebriedad. Relataron que el vehículo circulaba a alta velocidad y perdió el control al llegar a la esquina, sin posibilidad de maniobrar para evitar el impacto.

El camión quedó incrustado en una casa de la localidad de Abasto en La Plata (0221).

Ambos ocupantes del camión resultaron ilesos e intentaron abandonar el lugar, acción que fue captada por las cámaras de los teléfonos móviles de vecinos del barrio.

La estructura de la vivienda sufrió daños en el frente, pero no se registraron heridos entre los ocupantes de la casa. La familia afectada expresó su preocupación por el hecho y los residentes señalaron el riesgo al que estuvieron expuestos. “Puede pasarle a cualquiera. Un segundo más y la historia habría sido distinta. Hay chicos en esta casa”, manifestó una de las afectadas.