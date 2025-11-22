Sociedad

Un camión fuera de control casi provoca una tragedia en Chubut: atropelló al conductor y generó una gran fuga de gas

El hecho ocurrió en la capital provincial. El vehículo comenzó a deslizarse cuesta abajo y terminó contra una vivienda. El hombre intentó subir para detenerlo, pero cayó y quedó atrapado debajo

Guardar
El camión que quedó incrustado
El camión que quedó incrustado en una vivienda de Chubut. Foto: gentileza Crónica de Chubut

Un accidente registrado en la calle Los Naranjos, barrio San Martín de Chubut, interrumpió la calma de la madrugada del viernes cuando un camión fuera de control se incrustó en una vivienda, generó una fuga de gas y obligó a la evacuación de varias familias.

El hecho involucró a un vecino de 65 años, identificado como J.C.C., y movilizó a personal policial, bomberos voluntarios y técnicos de la empresa Camuzzi. Durante varias horas, trabajaron para restablecer la seguridad en la zona y controlar el escape de gas.

Según detalló el medio local Crónica, el incidente se originó cuando el propietario del camión, que permanecía estacionado y encendido frente a su domicilio, se disponía a preparar el vehículo para su jornada laboral. El rodado comenzó a desplazarse cuesta abajo por la pendiente de la calle, hecho que aún es investigado. El hombre intentó subir al camión para detenerlo, pero cayó y una de las ruedas lo atrapó, dejándolo debajo del vehículo. Su hijo intervino de inmediato y logró rescatarlo, tras lo cual una ambulancia lo trasladó al Hospital Regional para evaluar las lesiones sufridas.

El impacto del camión contra la vivienda generó un estruendo que despertó a los vecinos. La propietaria de la casa afectada relató a Crónica: “Sentí un golpe fuerte. Salgo para atrás y había gas saliendo por todos lados. El nicho roto, el pilar caído, todo perdiendo”. Los operarios de Camuzzi acudieron para cortar el suministro y evitar mayores riesgos. La mujer explicó que su hija y su nieta, residentes en la casa contigua, fueron evacuadas por precaución: “Nos pidieron que saliéramos porque había demasiado gas dentro de la vivienda. Afortunadamente, ninguno resultó herido”, señaló.

La vivienda implicada y el
La vivienda implicada y el camión

Otra vecina describió lo ocurrido tras el accidente: “Se le fue el camión. Vive enfrente, la calle tiene una pendiente... quiso frenarlo y terminó así”. Según su testimonio, el hijo del conductor logró mover el camión hacia atrás para liberar a su padre: “Lo sacaron como pudieron. Ojalá se recupere, es un vecino mayor que siempre arreglaba el camioncito para trabajar”, agregó.

El operativo de emergencia abarcó la evacuación de las dos viviendas más cercanas al impacto, la interrupción del suministro de gas y el cierre de la calle hasta garantizar la ventilación y la seguridad del sector. La dueña de la casa, aún conmocionada, describió el estado de la propiedad: “Todo quedó tirado: la luz, el agua, la canilla, todo un desastre”.

Las autoridades evalúan si el desplazamiento del camión se debió a una falla mecánica o a tareas de mantenimiento que el propietario pudiera estar realizando en el momento del accidente.

Milagro en La Plata

A mediados de agosto, un camión chocó contra una vivienda en la localidad de Abasto, en La Plata. El episodio involucró a dos familias que estaban descansando en la casa ubicada en la intersección de las calles 208 y 38, cuando el vehículo ingresó al interior del domicilio.

Vecinos indicaron que el camión era conducido por dos hombres que presentaban signos de ebriedad. Relataron que el vehículo circulaba a alta velocidad y perdió el control al llegar a la esquina, sin posibilidad de maniobrar para evitar el impacto.

El camión quedó incrustado en
El camión quedó incrustado en una casa de la localidad de Abasto en La Plata (0221).

Ambos ocupantes del camión resultaron ilesos e intentaron abandonar el lugar, acción que fue captada por las cámaras de los teléfonos móviles de vecinos del barrio.

La estructura de la vivienda sufrió daños en el frente, pero no se registraron heridos entre los ocupantes de la casa. La familia afectada expresó su preocupación por el hecho y los residentes señalaron el riesgo al que estuvieron expuestos. “Puede pasarle a cualquiera. Un segundo más y la historia habría sido distinta. Hay chicos en esta casa”, manifestó una de las afectadas.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasChubutAccidente

Últimas Noticias

Tucumán: murió la nena de 7 años baleada mientras jugaba en el patio de su casa y vecinos incendiaron la casa de los presuntos asesinos

La muerte de Zoe Robledo fue confirmada por su madre luego de que se lo comunicaran autoridades del Hospital de Niños provincial. Hasta el momento hay dos sospechosos detenidos: un joven de 19 años y un menor de 16

Tucumán: murió la nena de

Hijo de un comisario y genio del póker: la vida del supuesto rey del juego clandestino online en Mar del Plata

El empresario Guillermo Pinarello continúa detenido tras negarse a declarar ante el juez Santiago Inchausti, que lo imputó junto a su socio por asociación ilícita y lavado de dinero. Fuga en la Triple Frontera y una fortuna en las cajas fuertes

Hijo de un comisario y

Cómo es el pronóstico del tiempo para este fin de semana largo en Buenos Aires y el resto del país

Se esperan temperaturas de entre 11 y 26 grados en el AMBA para los próximos días. El detalle del pronóstico extendido

Cómo es el pronóstico del

Una nena de Corrientes fue al hospital por un intenso dolor de ojo y descubrieron que tenía gusanos en la cabeza

Los médicos que atendieron a la menor dieron aviso a las autoridades y se abrió una causa para investigar a su madre

Una nena de Corrientes fue

Otra jubilada de 80 años es buscada en Chubut: salió en pleno temporal y no regresó a su casa

La última vez que la vieron fue el lunes a la tarde. No saben a dónde se habría dirigido, ya que aclararon que sufriría episodios de desorientación

Otra jubilada de 80 años
DEPORTES
Lanús enfrentará a Atlético Mineiro

Lanús enfrentará a Atlético Mineiro en Paraguay con el sueño de ser campeón de la Copa Sudamericana: hora, TV y todo lo que hay que saber

El legado de Sergei Grinkov, el campeón olímpico que murió a los 28 años y marcó la historia del patinaje artístico

Tras una clasificación marcada por la lluvia, Franco Colapinto largará 15° el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

El lamento de Franco Colapinto por el problema que lo perjudicó en la qualy del GP de Las Vegas: “Venía bajando mucho”

A 30 años de una hazaña inigualable del Flaco Traverso: doble corona y un dream team que cambió la historia

TELESHOW
Los secretos de Kevsho ante

Los secretos de Kevsho ante el estreno de La Dicha en Movimiento: su admiración por Los Twist y su deseo de revivir los 80′

Lizardo Ponce en Mis Virales: “No avivo giles”

María Becerra sorprendió a sus fans al presentar su nuevo disco sobre el techo de un colectivo en movimiento

Evangelina Anderson confesó por qué es celosa de su hijo, Bastian Demichelis: “Con él, sí”

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, reveló los motivos que la alejaron del mundo del modelaje: “No iba con mis valores”

INFOBAE AMÉRICA

Los argumentos de la Justicia

Los argumentos de la Justicia de Brasil para ordenar la prisión preventiva de Jair Bolsonaro

Cumbre del G20 en Sudáfrica: Lula da Silva dijo que el funcionamiento del foro internacional “está amenazado”

La Policía brasileña arrestó al ex presidente Jair Bolsonaro

El Ejército de Israel abatió a un terrorista de Hezbollah en el sur del Líbano

Detectaron el primer caso autóctono del virus Usutu en España: qué es y cómo se contagia