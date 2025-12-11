La sinceridad de Jay Solorio, conductor de una Monster Truck: “Me desespero cuando salgo y me subo a mi auto normal, es como de juguete”

La entrevista completa con Jay Solorio, el conductor de El Toro Loco, una de las camioneta patonas que se presentarán en el Monster Jam este 13 y 14 de diciembre en el Estadio Único La Plata (Infobae en Vivo)

Circuito de tierra, rampas y el estruendo de motores de las ocho camionetas monster trucks, de más de cinco toneladas cada una, que se preparan para dar saltos imponentes y realizar las maniobras más intrépidas en el Estadio Único de La Plata durante este próximo fin de semana.

El mexicano Jay Solorio, conductor de El Toro Loco, pasó esta mañana por los estudios de Infobae en Vivo, edición matinal. Será la primera vez que este piloto participe en el Monster Jam local.

Las piruetas de El Toro Loco y la publicidad de la próxima Monster Jam del 13 y 14 de diciembre en La Plata

Él será el único latinoamericano detrás del volante en esta edición. Quien no ocultó su entusiasmo (y llamativo sombrero negro) durante el mano a mano con el periodista Gonzalo Sánchez y equipo: “El fin de semana pasado estuvimos en Chile, y ya es hora de enseñarle a toda mi gente de Argentina qué traemos”, dijo con fervor motor.

Fierrero desde la cuna

Antes de debutar oficialmente como piloto, Solorio ya tenía una profunda familiaridad con el universo de las camionetas patonas tras haberse graduado de la Universidad Monster Jam y colaborar con un equipo independiente.

Su gran oportunidad llegó en septiembre de 2023, cuando condujo por primera vez el emblemático El Toro Loco en Duluth, Georgia, logrando una victoria en la categoría de Carreras en apenas su tercer evento. “Empecé siendo solamente fanático. Fui a mi primer evento a los tres años, y fue mi sueño desde siempre. Hoy tengo 24 y estoy entrando a mi tercer año aquí con Monster Jam, cinco años total en los Monster Trucks”.

Desde niño, Jay Solorio sabía que lo suyo era el universo de las camionetas patonas (@mj.solo)

Y subrayó que, antes de manejar, trabajó como mecánico en la Universidad. “Trabajé en las máquinas antes. Sabía cómo había que hacerlo, pero ya cuando te subís, te abrochás, te ponés el casco, es algo diferente”, dijo acerca de El Toro Loco, una de las camionetas más reconocibles de Monster Jam.

Caracterizada por su diseño de toro bravo y su reputación de detectar el miedo en sus rivales, desde su debut en 2001 ante el público de Lafayette, Louisiana, este vehículo consolidó su lugar en la historia del deporte. En 2004, compartió el título de campeonato de Estilo Libre durante las Finales Mundiales de Monster Jam, un hito que marcó el inicio de su leyenda.

Ayer deseo, hoy realidad, Jay Solorio al volante de El Toro Loco, una de las monster trucks más legendarias de la competencia (@mj.solo)

La expansión del equipo de El Toro Loco en 2012 permitió sumar nuevas figuras al volante, como Becky McDonough, Chuck Werner y Marc McDonald, quienes se unieron para controlar esta máquina de cinco toneladas.

Solorio, tras su experiencia inicial y su rápida adaptación, se integró a una tradición que combina destreza, espectáculo y una maquinaria imponente. “Es un camión muy grande, doce pies de alto (poco más de 3,60 metros) y pesa unas 12.000 libras (casi cinco toneladas y media). Cada llanta, 650 libras (300 kilos)“, explicó.

Así se luce El Toro Loco, de las camionetas patonas más reconocibles de la competencia Monster Jam

Y agregó: “El motor es V8 supercargado y usamos alcohol como combustible”. Y añadió: “El Toro Loco es el único camión de Monster Jam que tiene cuernos. Y tengo un botón para que salga humo por la nariz cuando estoy brincando”.

Cómo es la competencia

El evento Monster Jam en el Único será, primero, carreras entre dos camiones, con sistema de eliminación directa, que cuenta con ocho participantes. “Después tenemos algo como se llama two wheel skills, donde nos ponemos sobre las llantas de enfrente o atrás. Y luego está el estilo libre: nos dan 90 segundos para hacer lo que queremos”.

“No es solo show, es competencia: peleamos por puntos y a fin del evento, el conductor que tiene más puntos gana el trofeo", explicó Solorio (Infobae en Vivo)

Según el conductor, la MJ “no es solo show, es competencia: peleamos por puntos y a fin del evento, el conductor que tiene más puntos gana el trofeo”. Y destacó la logística detrás del espectáculo: “Cuando viajamos de país en país, quitamos las llantas grandes, ponemos llantas chicas y subimos el camión a un tráiler. Para llegar aquí, vino por barco. En Estados Unidos, lo movemos en tráiler”, informó.

Solorio compartió su visión sobre la recepción en distintas ciudades del continente: “Este año fui a Ciudad de México, a San Juan de Puerto Rico, la semana pasada a Santiago de Chile, y ahora aquí en Argentina. “Espero que mi gente de Argentina sea lo más ruidosa, porque es un estadio y hay más público”.

Jay tiene un botón para que salga humo por las fosas nasales de este "toro con ruedas", atracción de grandes y chicos (Monster Jam)

Consultado sobre la sensación de manejar un Monster Truck, el piloto afirmó: “Me pongo nervioso cada vez que me subo, pero cada semana hago vueltas. Si yo no estoy volteado y los cuernos no están en el piso, no estoy feliz”.

Y remarcó la importancia de la seguridad: “Tenemos cinturón de siete puntos, jaula protectora, casco y todo. Cada fin de semana, si algo se rompe, tenemos todo en un tráiler para arreglarlo o cambiarlo”.

Más de 3,60 metros de alto, cinco toneladas y media de peso y cada rueda pesa unos 300 kilos, algunos de los números de El Toro Loco (Monster Jam)

Entre los detalles destacados, Solorio confirmó que “la intención es romper, porque eso le encanta a los fanáticos”, y recordó que los niños suelen ir al pit party y decirle que El Toro Loco es su favorito.

Respecto a su rutina cotidiana, comparó la experiencia de conducir esta megacamioneta con un auto convencional: “Me desespero. Cuando salgo y me subo en mi carro normal, es como de juguete".

Por último, sobre la reacción de su familia frente a su profesión, señaló: “Al principio no les gustaba mucho la idea, pero ahora mi mamá, mis abuelos, todos saben que es lo que yo quería hacer. Mi mamá me llama cada semana para preguntar dónde estoy y cómo va todo”.