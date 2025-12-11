Sociedad

El ramal Tigre de la línea Mitre de tren estará interrumpido gran parte del verano por obras esenciales

El corte total del servicio entre enero y febrero permitirá avanzar en la modernización de la infraestructura ferroviaria, en el marco de la emergencia decretada por el gobierno nacional

Las obras se enmarcan en la emergencia ferroviaria decretada por el gobierno nacional.

Desde el 10 de enero hasta el 28 de febrero habrá una interrupción total del servicio del ramal Tigre de la línea Mitre por la ejecución de obras urgentes para la seguridad operacional del sistema ferroviario, según informó Trenes Argentinos.

Esta medida, enmarcada en la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, también afectará a los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre, que funcionarán de manera limitada entre sus cabeceras y la estación Belgrano R, sin llegar a Retiro.

El objetivo es aprovechar el período estival, cuando disminuye la cantidad de pasajeros, para avanzar de manera continua en la renovación de la infraestructura en sectores críticos y de difícil acceso, así como completar la modernización del sistema de señalamiento entre Retiro y Empalme Maldonado.

Durante este corte, se pondrán en funcionamiento 28 señales y balizas de ATS, 16 máquinas de cambio y 70 cajas de circuitos de vía, además de desinstalar el antiguo sistema de señales, que cuenta con más de cien años de antigüedad, e instalar el nuevo sistema automático. Estas tareas incluyen pruebas exhaustivas para garantizar los estándares de seguridad requeridos. La migración al nuevo sistema de señalamiento exige cortar por completo la energía en la zona y retirar los equipos actuales, lo que imposibilita la circulación de formaciones eléctricas durante el período de obra.

La renovación integral de vías en el ramal Tigre contempla la intervención de 7.700 metros en sectores poco accesibles, sumándose a los 20 km de tendido ferroviario ya instalados. Las tareas específicas incluyen la renovación de vías desde el bajo a nivel Crisólogo Larralde hasta el paso a nivel Laprida y el cuadro de la estación Vicente López, así como la renovación de los puentes de la avenida Figueroa Alcorta y la avenida Dorrego.

La afectación del servicio de la línea Mitre, según informó Trenes Argentinos.

En otro sector, se trabajará desde el bajo a nivel Martín Rodríguez hasta el bajo a nivel Chacabuco. Todas estas intervenciones implican la actualización del sistema de tercer riel y la conexión y desconexión del sistema de señalamiento. En las zonas ya intervenidas, se realizarán trabajos de terminación y liberación de tensiones para permitir un aumento en la velocidad del servicio.

La magnitud de las obras, la topografía y la dificultad de acceso impiden su realización nocturna, por lo que se requiere un período prolongado de ejecución. Por este motivo, se decidió concentrar los trabajos durante el verano, cuando la demanda de pasajeros disminuye por las vacaciones. Las obras, ejecutadas por Trenes Argentinos Infraestructura, forman parte de un plan que prevé la renovación total de 40 km de vía, el reemplazo de 47 km de tercer riel, la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales, el recambio de cuatro paragolpes en la estación Tigre, la renovación de 23 aparatos de vía y la intervención de 65 puentes o alcantarillas.

Hasta el momento, gracias a trabajos nocturnos y cortes durante fines de semana largo, se han colocado 20 km de vías nuevas, renovado vías en diez cuadros de estación, intervenido catorce pasos a nivel y mejorado doce puentes y alcantarillas de la traza. Además, en esta etapa se completará la capacitación de todo el personal de señalamiento una vez finalizadas las instalaciones del nuevo sistema.

La metodología de trabajo adoptada y la ejecución de estas obras durante el verano buscan reducir futuras interrupciones del servicio y mejorar la seguridad operacional de la línea Mitre.

