La entrevista completa de la presentación de “Urbanofilia”, el libro que propone repensar el diseño de las ciudades (Infobae en Vivo)

Un libro que invita a repensar el diseño de las ciudades y plantea los desafíos de la vida urbana actual, destacados por el crecimiento demográfico y la necesidad de una planificación participativa.

Así es Urbanofilia, el nuevo libro que presentaron esta mañana la columnista de Infobae en Vivo, María Migliore, junto a Felipe González, especialista en Ciencia de Datos y Movilidad, en la edición matutina del programa conducida por el periodista Gonzalo Sánchez.

"Urbanofilia", el libro presentado por María Migliore y Felipe González

Desde el inicio, Migliore subrayó la relevancia de abordar las problemáticas de las ciudades en el siglo XXI. “Cada vez vivimos más en ciudades; hoy, el 50% de la población mundial reside en áreas urbanas y se proyecta que, para 2050, esa cifra alcanzará casi el 70%”, expresó, en referencia a estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas.

La politóloga insistió también en que casi la mitad de esas personas se concentran en ciudades de más de 100.000 habitantes y planteó: “Pensar las ciudades en las que vivimos es algo que se vuelve fundamental”.

“Venir a las ciudades es la opción predominante, a diferencia de la percepción de que crecería la migración hacia zonas rurales", destacó Migliore

Durante la conversación, se abordaron ideas falsas y lugares comunes sobre la vida urbana. Para la columnista, la tendencia global muestra que “venir a las ciudades” es la opción predominante, a diferencia de la percepción de que crecería la migración hacia zonas rurales.

También apareció el contraste entre el deseo de vida en la naturaleza y las oportunidades reales, así como la importancia de construir urbes que incluyan naturaleza, escala humana y bienestar cotidiano. “Hay un desafío muy grande: pensar ciudades que sean humanas, amigables para la vida de todos los días, que permitan dejar de asociar la ciudad a un lugar hostil o incómodo y que la calidad de vida no esté solo afuera”, precisó.

Cifras urbanas de hoy y el mañana

El trasfondo de “Urbanofilia” es plural y colectivo. Felipe González detalló que la publicación se estructura en cuatro capítulos que recorren diferentes escalas: “El libro arranca por la calle, luego la manzana, el barrio y la ciudad. Distintos autores abordan estas dimensiones. Federico Poore, economista urbano y periodista, analiza la calle como parte de la vida cotidiana. Salimos a la puerta de casa y ya enfrentamos ruidos, contaminación, incomodidades que afectan nuestro ánimo y calidad de vida”.

Crecimiento urbano

Uno de los ejes centrales de esta obra fue el impacto del crecimiento urbano desordenado en la región. Migliore resaltó que América Latina enfrenta el mayor grado de concentración urbana global y que, en muchas ciudades, la expansión ocurre sin planificación: “Eso genera problemas estructurales: colapsan los trenes, la Panamericana, la autopista Buenos Aires-La Plata. Además, crecen los asentamientos informales, se dificulta el acceso a vivienda y espacio público”, señaló.

Al referirse a estrategias para mejorar las ciudades, los autores remarcaron la relevancia de la planificación participativa y el involucramiento de los habitantes. Como ejemplo, destacaron la recuperación del Parque de la Estación, en Abasto. “Era una vieja playa ferroviaria y, por impulso de los vecinos, se creó un parque donde la comunidad participa del diseño y el mantenimiento, desde las plantas hasta los talleres y una biblioteca popular”, relató González.

"El Parque de la Estación era una vieja playa ferroviaria y, por impulso de los vecinos, se creó un parque donde la comunidad participa del diseño", dijo Felipe González, especialista en Ciencia de Datos y Movilidad

El diseño y la estética también formaron parte de la reflexión. González comentó que “el arte urbano tiene un rol clave en hacer la ciudad más amena y amigable”, mientras que Migliore subrayó el valor de la “escala humana”, mostrando cómo pequeños cambios, como nuevas plazas o canchas, generan puntos de encuentro y mejoran la cohesión barrial: “El espacio público bien diseñado multiplica los encuentros cotidianos y reconstruye la trama social”, redondeó.

Entre los dilemas contemporáneos analizados en el libro, se destacan el acceso y regulación del espacio público, el impacto de nuevas plataformas como Airbnb en las grandes urbes y la discusión sobre la prioridad entre los automóviles y la movilidad sustentable. “El libro plantea distintos dilemas: ¿Cómo regular el espacio público? ¿Cómo convivir con nuevas plataformas y modos de transporte? ¿Priorizar el auto o el uso de la bicicleta y peatonalización?”, enumeró Migliore.

El libro se estructura en cuatro capítulos: la calle, la manzana, el barrio y la ciudad

Respecto a los modelos de planeamiento, la nota expuso el contraste entre planificaciones estatales estrictas y desarrollos privados, señalando la necesidad de articular esfuerzos para evitar la segregación.

Como el caso de Nordelta, ejemplo de crecimiento planificado desde el sector privado, pero también de los desafíos que implica su impacto en la infraestructura y la integración con el entorno. Migliore afirmó: “No se puede pensar la ciudad solo desde el Estado ni solo desde los desarrolladores privados. Es clave generar una articulación virtuosa, que evite el riesgo de una ciudad segregada y garantice acceso a vivienda y servicios a toda la población”.

Nordelta, un ejemplo de crecimiento planificado desde el sector privado

La movilidad urbana y la eficiencia del transporte público recibieron especial atención. Migliore criticó: “La calidad del transporte público en Argentina es muy mala. Si tuvieses un tren cerca que te lleve directamente, la experiencia sería otra. En cambio, el auto, aunque lo usamos, termina siendo ineficiente y genera congestión. La nafta subió mucho en los últimos meses”, destacó. González agregó que “el espacio que ocupa el automóvil particular, en proporción, es el recurso más caro y escaso en la ciudad”.

La charla cerró con una reflexión sobre lo que significa una “ciudad ideal”. Migliore sostuvo: “No existe una ciudad perfecta. Algunas tienen mejores diseños en vivienda, otras en espacio público, otras en integración cultural. Lo importante es nutrirse de iniciativas y herramientas que permitan mejorar la vida en común y avanzar en la reconstrucción del tejido social”.