Dolor en Entre Ríos por la muerte de dos jóvenes: iban en moto y fueron embestidos por una camioneta

La colisión entre una motocicleta y una camioneta Volkswagen Amarok ocurrió en el kilómetro 24,5, cerca de las 21:15 del domingo (Elonce)

Un accidente fatal ocurrido en la Ruta Provincial 32, en el tramo que conecta Seguí y Viale, dejó conmocionada a la provincia de Entre Ríos. Una motocicleta de 110 cc y una Volkswagen Amarok quedaron involucradas en un choque que dejó como saldo el fallecimiento de dos jóvenes con residencia en Crespo.

El siniestro ocurrió cerca de las 21:15 del pasado domingo, en el kilómetro 24,5 de la mencionada ruta. Ambas unidades, tanto la moto como la camioneta, circulaban en la misma dirección, con orientación de Viale a Seguí, cuando, por motivos que aún permanecen bajo investigación, la camioneta colisionó desde atrás a la motocicleta en la que viajaban Juan Carlos Müller De Campos, de 18 años, y Sasha Grandoli Riquelme, de 19.

La primera información policial surgió de declaraciones del Segundo Jefe de Comisaría Seguí, Hernán Ortega, quien brindó detalles a Estación Plus Crespo. Señaló que tras la colisión se hicieron presentes en el lugar efectivos de la Policía de Entre Ríos y miembros de los bomberos voluntarios de Seguí. Los trabajos de los equipos de emergencia incluyeron restricciones al tránsito en la zona, para facilitar las tareas de peritaje y recolección de evidencia.

Las víctimas, Juan Carlos Müller De Campos y Sasha Grandoli Riquelme, eran conocidos en Crespo por su pasión por las motocicletas (Ahora)

El impacto provocó el fallecimiento en el acto de los dos ocupantes de la moto. La joven era oriunda de Crespo, mientras que el otro adolescente, también residente de esa ciudad, había nacido en Misiones, pero estaba radicando en Entre Ríos desde hacía un tiempo.

En cuanto al conductor de la Volkswagen Amarok, la policía determinó que se trata de un hombre de 42 años, domiciliado en Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco. Según indicó Elonce, fue identificado como A.B.

Tras su traslado y declaración inicial, la Justicia dispuso su detención preventiva -domiciliaria, por 21 días-, a la espera de los resultados de las pruebas de laboratorio, incluidas extracciones de sangre y orina, cuyo objetivo será esclarecer las condiciones en las que conducía. La decisión fue tomada este martes por el juez Elvio Garzón, agregó Elonce.

Además, quedaron bajo secuestro judicial tanto la camioneta como la motocicleta, para ser sometidas a peritajes técnicos.

Las primeras tareas investigativas apuntan a determinar con claridad la dinámica del hecho y el motivo por el cual la camioneta impactó a la motocicleta. Según medios locales, la hipótesis primaria plantea la posibilidad de que la camioneta haya intentado sobrepasar a los motociclistas en un sector con escasa iluminación.

Personal de la Comisaría de Seguí reunió pruebas y realizó un relevamiento de la escena, mientras que los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la Morgue Judicial de Oro Verde.

En la zona del siniestro, el tránsito se mantuvo bajo restricciones mientras el personal trabajó durante largas horas, levantando rastros y tomando testimonios.

El dolor y los homenajes a los jóvenes fallecidos inundaron las redes sociales, reflejando el impacto del accidente en Crespo (Ahora)

Las tareas de los bomberos voluntarios y las fuerzas de seguridad fueron coordinadas durante la noche del domingo y parte de la madrugada del lunes, la ruta volvió a estar habilitada solo tras la finalización de los operativos de rigor.

El trágico desenlace de este siniestro generó un profundo impacto en la comunidad de Crespo, lugar donde ambos jóvenes eran conocidos y contaban con un círculo de amistades ligado a la afición por las motocicletas.

De manera inmediata, las redes sociales reflejaron el sentimiento de pesar a través de numerosos mensajes de despedida y homenaje, tanto para Juan Carlos Müller De Campos como para Sasha Grandoli Riquelme. Los allegados compartieron recuerdos y palabras para los jóvenes, quienes, según manifestaron, acostumbraban compartir su tiempo en torno al motociclismo.

“No me puedo creer que fue tu último te amo. Mi Sasha, mi Nego (apodo del joven), compañeros de mi corazón. No acepto que no estés más conmigo. Daría todo para que estuvieras acá, vola alto. Mis angelitos hermosos”, se lee en uno de los mensajes.

“Los amo y jamás lo dejaré de hacer. No quiero dejarlos partir, se los pido vuelvan conmigo. No me dejen solita”, agregó.