Sociedad

Dolor en Entre Ríos por la muerte de dos jóvenes: iban en moto y fueron embestidos por una camioneta

Las víctimas eran residentes de Crespo y eran conocidos por su fanatismo por las motocicletas. El conductor del otro vehículo se encuentra detenido mientras se avanza en la investigación

Guardar
La colisión entre una motocicleta
La colisión entre una motocicleta y una camioneta Volkswagen Amarok ocurrió en el kilómetro 24,5, cerca de las 21:15 del domingo (Elonce)

Un accidente fatal ocurrido en la Ruta Provincial 32, en el tramo que conecta Seguí y Viale, dejó conmocionada a la provincia de Entre Ríos. Una motocicleta de 110 cc y una Volkswagen Amarok quedaron involucradas en un choque que dejó como saldo el fallecimiento de dos jóvenes con residencia en Crespo.

El siniestro ocurrió cerca de las 21:15 del pasado domingo, en el kilómetro 24,5 de la mencionada ruta. Ambas unidades, tanto la moto como la camioneta, circulaban en la misma dirección, con orientación de Viale a Seguí, cuando, por motivos que aún permanecen bajo investigación, la camioneta colisionó desde atrás a la motocicleta en la que viajaban Juan Carlos Müller De Campos, de 18 años, y Sasha Grandoli Riquelme, de 19.

La primera información policial surgió de declaraciones del Segundo Jefe de Comisaría Seguí, Hernán Ortega, quien brindó detalles a Estación Plus Crespo. Señaló que tras la colisión se hicieron presentes en el lugar efectivos de la Policía de Entre Ríos y miembros de los bomberos voluntarios de Seguí. Los trabajos de los equipos de emergencia incluyeron restricciones al tránsito en la zona, para facilitar las tareas de peritaje y recolección de evidencia.

Las víctimas, Juan Carlos Müller
Las víctimas, Juan Carlos Müller De Campos y Sasha Grandoli Riquelme, eran conocidos en Crespo por su pasión por las motocicletas (Ahora)

El impacto provocó el fallecimiento en el acto de los dos ocupantes de la moto. La joven era oriunda de Crespo, mientras que el otro adolescente, también residente de esa ciudad, había nacido en Misiones, pero estaba radicando en Entre Ríos desde hacía un tiempo.

En cuanto al conductor de la Volkswagen Amarok, la policía determinó que se trata de un hombre de 42 años, domiciliado en Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco. Según indicó Elonce, fue identificado como A.B.

Tras su traslado y declaración inicial, la Justicia dispuso su detención preventiva -domiciliaria, por 21 días-, a la espera de los resultados de las pruebas de laboratorio, incluidas extracciones de sangre y orina, cuyo objetivo será esclarecer las condiciones en las que conducía. La decisión fue tomada este martes por el juez Elvio Garzón, agregó Elonce.

Además, quedaron bajo secuestro judicial tanto la camioneta como la motocicleta, para ser sometidas a peritajes técnicos.

Las primeras tareas investigativas apuntan a determinar con claridad la dinámica del hecho y el motivo por el cual la camioneta impactó a la motocicleta. Según medios locales, la hipótesis primaria plantea la posibilidad de que la camioneta haya intentado sobrepasar a los motociclistas en un sector con escasa iluminación.

Personal de la Comisaría de Seguí reunió pruebas y realizó un relevamiento de la escena, mientras que los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la Morgue Judicial de Oro Verde.

En la zona del siniestro, el tránsito se mantuvo bajo restricciones mientras el personal trabajó durante largas horas, levantando rastros y tomando testimonios.

El dolor y los homenajes
El dolor y los homenajes a los jóvenes fallecidos inundaron las redes sociales, reflejando el impacto del accidente en Crespo (Ahora)

Las tareas de los bomberos voluntarios y las fuerzas de seguridad fueron coordinadas durante la noche del domingo y parte de la madrugada del lunes, la ruta volvió a estar habilitada solo tras la finalización de los operativos de rigor.

El trágico desenlace de este siniestro generó un profundo impacto en la comunidad de Crespo, lugar donde ambos jóvenes eran conocidos y contaban con un círculo de amistades ligado a la afición por las motocicletas.

De manera inmediata, las redes sociales reflejaron el sentimiento de pesar a través de numerosos mensajes de despedida y homenaje, tanto para Juan Carlos Müller De Campos como para Sasha Grandoli Riquelme. Los allegados compartieron recuerdos y palabras para los jóvenes, quienes, según manifestaron, acostumbraban compartir su tiempo en torno al motociclismo.

“No me puedo creer que fue tu último te amo. Mi Sasha, mi Nego (apodo del joven), compañeros de mi corazón. No acepto que no estés más conmigo. Daría todo para que estuvieras acá, vola alto. Mis angelitos hermosos”, se lee en uno de los mensajes.

Los amo y jamás lo dejaré de hacer. No quiero dejarlos partir, se los pido vuelvan conmigo. No me dejen solita”, agregó.

Temas Relacionados

Entre RíosCrespoAccidenteAccidente vialAccidente fatalÚltimas noticias

Últimas Noticias

El baterista de Don Osvaldo, la banda de Pato Fontanet, dijo que llevaba una bomba y tuvieron que evacuar el aeropuerto de Mendoza

Luis Gastón Lamas, músico que acompaña al ex líder de Callejeros, quiso hacer una broma de mal gusto y todo terminó en un gran operativo que demoró vuelos y le generó una causa judicial

El baterista de Don Osvaldo,

“Urbanofilia”, el libro que propone repensar el diseño de las ciudades

La publicación, presentada por María Migliore y Felipe González en Infobae en Vivo, analiza los desafíos actuales de la vida urbana. Además, destaca la importancia de la planificación participativa para mejorar la convivencia y la integración en los entornos citadinos

“Urbanofilia”, el libro que propone

Estaba detenido por intento de homicidio, se escapó a la casa de su novia y lo recapturaron

Fue en Mar del Plata. El sospechoso se había cortado el pelo y puesto lentes para no ser identificado. Quedó alojado en el penal de Batán

Estaba detenido por intento de

La inseguridad vial es la principal causa de muerte entre los jóvenes a nivel mundial

Así lo especificó Bernardino García, presidente de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito

La inseguridad vial es la

Un gendarme mató a un ladrón que intentó robarle a su hermano en La Matanza

Ocurrió este lunes en la localidad de Aldo Bonzi. El delincuente abatido tenía 22 años y antecedentes penales por robo y encubrimiento agravados

Un gendarme mató a un
DEPORTES
La tenista que desafió a

La tenista que desafió a los críticos al operarse los senos abrió una cuenta de OnlyFans: “Siempre con estilo”

Comienza la quinta fecha de la Champions League con Inter-Liverpool como destacado: todos los partidos de la jornada

Lionel Messi recibió el premio MVP de la MLS por segundo año consecutivo: el récord que alcanzó y los argentinos que lo ganaron

La agenda de definiciones en Boca Juniors con el entrenador y el plantel en la mira

Sismo en la Fórmula 1: Red Bull confirmó la salida de Helmut Marko en medio de las polémicas filtraciones

TELESHOW
Se conocieron las primeras fotos

Se conocieron las primeras fotos de Cecilia Roth en el papel de Moria Casán

Justina Bustos reveló el nombre y el sexo de su primera hija: “Ya no falta nada”

La inesperada amistad entre la hija menor de Evangelina Anderson y las de una participante de MasterChef

En medio del conflicto con la China Suárez, Benjamín Vicuña confirmó con quién pasarán las fiestas sus hijos

El particular gesto de la expareja de Zaira Nara que reavivó rumores de reconciliación

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky dijo que en los

Zelensky dijo que en los próximos días presentará a Estados Unidos su actualización del plan de paz para Ucrania

Dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet de Estados Unidos realizaron un sobrevuelo dentro del espacio aéreo de Venezuela

“Vivir bien, morir bien y despedirse con la palabra ‘gracias’”: reeditan los conmovedores ensayos de Oliver Sacks

“Más allá” del impresionismo: las obras maestras de Picasso, Van Gogh, Renoir y Degas deslumbran en Roma

Minería en la nube, la tendencia en inversiones cripto