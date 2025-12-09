Cuánto costará entrar a los Parques Nacionales de todo el país durante el verano

El pase diario costará lo mismo durante la temporada de verano, según detalló la Administración de Parques Nacionales

Los Parques Nacionales de la Argentina ya tienen definidas las tarifas que regirán para la temporada de verano 2025-2026. Según informó la Administración de Parques Nacionales, los precios de las entradas se mantendrán congelados durante los próximos meses.

Esta decisión busca facilitar el acceso a las áreas protegidas en un contexto de estabilidad económica y acompañar tanto a turistas como al turismo nacional.

En una comunicación oficial, el organismo especificó que “las autoridades ratifican su compromiso de promover la circulación de los visitantes y garantizar el acceso de todos los argentinos a su patrimonio natural, al mismo tiempo que se acompaña el esfuerzo del Gobierno Nacional por consolidar un marco de estabilidad económica y la baja de la inflación”.

Quienes ya están planificando vacaciones y escapadas en contacto con la naturaleza encontrarán los mismos valores de ingreso en parques icónicos como Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín, Lago Puelo, El Palmar, Iguazú, Talampaya, Sierra de las Quijadas y Tierra del Fuego.

La compra de entradas podrá realizarse a través del sitio web oficial de Parques Nacionales

Las entradas diarias para estos destinos promedian los $20.000 para la tarifa general, mientras que para visitantes nacionales el valor se reduce a $7.000 y a $5.000 para residentes provinciales o estudiantes habilitados con la presentación de documentación vigente.

Existen excepciones dentro del esquema de tarifas. Los ingresos a Los Glaciares y su sector “Portada El Chaltén” tienen precios diferenciados: el pase diario general cuesta $45.000, la tarifa nacional $15.000, los residentes provinciales abonan $5.000 y los estudiantes $7.000.

Para el Parque Nacional Tierra del Fuego, la entrada general alcanza los $30.000, la categoría nacional $9.000, los residentes provinciales abonan $5.000, al igual que los estudiantes que acrediten su situación.

Los flexipass de tres y siete días ofrecen alternativas económicas para quienes planean estancias prolongadas

A quienes proyectan una estadía más prolongada o visitas múltiples se les ofrecen alternativas como el Flexipass de tres o siete días, con valores que también permanecen estables.

El Flexipass 3 días cuesta, según la categoría y el parque, entre $40.000 y $90.000 para el público general. El pase nacional varía entre $14.000 y $30.000, mientras que para residentes provinciales el precio es de $10.000 por el mismo período.

El beneficio para estudiantes aplica presentando libreta o constancia actual de alumno regular

Por su parte, el Flexipass de siete días fija el valor general para la mayoría de los parques en $70.000, mientras para visitantes nacionales la tarifa sube a $24.500 y los residentes provinciales pagan $17.500.

Las excepciones más notorias son en Los Glaciares, donde el pase general asciende a $157.500 (general), $52.500 (nacional) y $17.500 (residentes provinciales). Tierra del Fuego establece el Flexipass de siete días en $105.000 para la tarifa general, $36.750 para nacionales y $17.500 para quienes residen en la provincia.

El acceso a la compra de entradas y pases se realiza en la web oficial ventaweb.apn.gob.ar. Los requisitos para estudiantes incluyen la presentación de libreta estudiantil, constancia de alumno regular o documentación respaldatoria actualizada y emitida por instituciones públicas o privadas del país.

El esfuerzo por mantener las tarifas congeladas se suma a las recomendaciones para una visita responsable y el resguardo de la biodiversidad, bajo la premisa de garantizar la seguridad de visitantes, comunidades locales y los entornos protegidos

Cuáles son los Parques Nacionales, provincia por provincia

Argentina tiene 39 parques nacionales, espacios protegidos para resguardar el patrimonio natural y cultural del país (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

Buenos Aires

Parque Nacional Campos del Tuyú (General Lavalle)

Parque Nacional Ciervo de los Pantanos (Campana)

Chaco

Parque Nacional Chaco (Capitán Solari)

Parque Nacional El Impenetrable (Miraflores)

Chubut

Parque Nacional Los Alerces (Esquel)

Parque Nacional Lago Puelo (Lago Puelo)

Córdoba

Parque Nacional Quebrada del Condorito (Valle de Paravachasca)

Parque Nacional Traslasierra (Villa Dolores)

Parque Nacional Ansenuza (Miramar de Ansenuza)

Corrientes

Parque Nacional Mburucuyá (Mburucuyá)

Parque Nacional Iberá (Colonia Carlos Pellegrini)

Entre Ríos

Parque Nacional El Palmar (Colón)

Parque Nacional Pre-Delta (Diamante)

Formosa

Parque Nacional Río Pilcomayo (Laguna Blanca)

Jujuy

Parque Nacional Calilegua (Libertador General San Martín)

La Pampa

Parque Nacional Lihué Calel (Puelches)

La Rioja

Parque Nacional Talampaya (Villa Unión)

Misiones

Parque Nacional Iguazú (Puerto Iguazú)

Neuquén

Parque Nacional Lanín (San Martín de los Andes)

Parque Nacional Laguna Blanca (Zapala)

Parque Nacional Los Arrayanes (Villa La Angostura)

Parque Nacional Nahuel Huapi (Villa La Angostura)

Río Negro

Parque Nacional Nahuel Huapi (Bariloche)

Parque Nacional Islote Lobos (Sierra Grande)

Salta

Parque Nacional Baritú (Los Toldos)

Parque Nacional El Rey (Coronel Moldes)

Parque Nacional Los Cardones (Payogasta)

San Juan

Parque Nacional San Guillermo (Rodeo)

Parque Nacional El Leoncito (Barreal)

San Luis

Parque Nacional Sierra de las Quijadas (San Luis capital)

Santa Cruz

Parque Nacional Los Glaciares (El Calafate)

Parque Nacional Perito Moreno (Perito Moreno)

Parque Nacional Patagonia (Perito Moreno)

Parque Nacional y Monumento Natural Bosques Petrificados de Jaramillo (Jaramillo)

Parque Nacional Monte León (Puerto Santa Cruz)

Santa Fe

Parque Nacional Islas de Santa Fe (Puerto Gaboto)

Santiago del Estero

Parque Nacional Copo (Pampa de los Guanacos)

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Parque Nacional Tierra del Fuego (Ushuaia)

Tucumán

Parque Nacional Aconquija (Alpachiri)