Cuánto costará entrar a los Parques Nacionales de todo el país durante el verano

Los Parques Nacionales de la Argentina ya tienen definidas las tarifas que regirán para la temporada de verano 2025-2026. Según informó la Administración de Parques Nacionales, los precios de las entradas se mantendrán congelados durante los próximos meses.
Esta decisión busca facilitar el acceso a las áreas protegidas en un contexto de estabilidad económica y acompañar tanto a turistas como al turismo nacional.
En una comunicación oficial, el organismo especificó que “las autoridades ratifican su compromiso de promover la circulación de los visitantes y garantizar el acceso de todos los argentinos a su patrimonio natural, al mismo tiempo que se acompaña el esfuerzo del Gobierno Nacional por consolidar un marco de estabilidad económica y la baja de la inflación”.
Quienes ya están planificando vacaciones y escapadas en contacto con la naturaleza encontrarán los mismos valores de ingreso en parques icónicos como Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín, Lago Puelo, El Palmar, Iguazú, Talampaya, Sierra de las Quijadas y Tierra del Fuego.
Las entradas diarias para estos destinos promedian los $20.000 para la tarifa general, mientras que para visitantes nacionales el valor se reduce a $7.000 y a $5.000 para residentes provinciales o estudiantes habilitados con la presentación de documentación vigente.
Existen excepciones dentro del esquema de tarifas. Los ingresos a Los Glaciares y su sector “Portada El Chaltén” tienen precios diferenciados: el pase diario general cuesta $45.000, la tarifa nacional $15.000, los residentes provinciales abonan $5.000 y los estudiantes $7.000.
Para el Parque Nacional Tierra del Fuego, la entrada general alcanza los $30.000, la categoría nacional $9.000, los residentes provinciales abonan $5.000, al igual que los estudiantes que acrediten su situación.
A quienes proyectan una estadía más prolongada o visitas múltiples se les ofrecen alternativas como el Flexipass de tres o siete días, con valores que también permanecen estables.
El Flexipass 3 días cuesta, según la categoría y el parque, entre $40.000 y $90.000 para el público general. El pase nacional varía entre $14.000 y $30.000, mientras que para residentes provinciales el precio es de $10.000 por el mismo período.
Por su parte, el Flexipass de siete días fija el valor general para la mayoría de los parques en $70.000, mientras para visitantes nacionales la tarifa sube a $24.500 y los residentes provinciales pagan $17.500.
Las excepciones más notorias son en Los Glaciares, donde el pase general asciende a $157.500 (general), $52.500 (nacional) y $17.500 (residentes provinciales). Tierra del Fuego establece el Flexipass de siete días en $105.000 para la tarifa general, $36.750 para nacionales y $17.500 para quienes residen en la provincia.
El acceso a la compra de entradas y pases se realiza en la web oficial ventaweb.apn.gob.ar. Los requisitos para estudiantes incluyen la presentación de libreta estudiantil, constancia de alumno regular o documentación respaldatoria actualizada y emitida por instituciones públicas o privadas del país.
El esfuerzo por mantener las tarifas congeladas se suma a las recomendaciones para una visita responsable y el resguardo de la biodiversidad, bajo la premisa de garantizar la seguridad de visitantes, comunidades locales y los entornos protegidos
Cuáles son los Parques Nacionales, provincia por provincia
Buenos Aires
- Parque Nacional Campos del Tuyú (General Lavalle)
- Parque Nacional Ciervo de los Pantanos (Campana)
Chaco
- Parque Nacional Chaco (Capitán Solari)
- Parque Nacional El Impenetrable (Miraflores)
Chubut
- Parque Nacional Los Alerces (Esquel)
- Parque Nacional Lago Puelo (Lago Puelo)
Córdoba
- Parque Nacional Quebrada del Condorito (Valle de Paravachasca)
- Parque Nacional Traslasierra (Villa Dolores)
- Parque Nacional Ansenuza (Miramar de Ansenuza)
Corrientes
- Parque Nacional Mburucuyá (Mburucuyá)
- Parque Nacional Iberá (Colonia Carlos Pellegrini)
Entre Ríos
- Parque Nacional El Palmar (Colón)
- Parque Nacional Pre-Delta (Diamante)
Formosa
- Parque Nacional Río Pilcomayo (Laguna Blanca)
Jujuy
- Parque Nacional Calilegua (Libertador General San Martín)
La Pampa
- Parque Nacional Lihué Calel (Puelches)
La Rioja
- Parque Nacional Talampaya (Villa Unión)
Misiones
- Parque Nacional Iguazú (Puerto Iguazú)
Neuquén
- Parque Nacional Lanín (San Martín de los Andes)
- Parque Nacional Laguna Blanca (Zapala)
- Parque Nacional Los Arrayanes (Villa La Angostura)
- Parque Nacional Nahuel Huapi (Villa La Angostura)
Río Negro
- Parque Nacional Nahuel Huapi (Bariloche)
- Parque Nacional Islote Lobos (Sierra Grande)
Salta
- Parque Nacional Baritú (Los Toldos)
- Parque Nacional El Rey (Coronel Moldes)
- Parque Nacional Los Cardones (Payogasta)
San Juan
- Parque Nacional San Guillermo (Rodeo)
- Parque Nacional El Leoncito (Barreal)
San Luis
- Parque Nacional Sierra de las Quijadas (San Luis capital)
Santa Cruz
- Parque Nacional Los Glaciares (El Calafate)
- Parque Nacional Perito Moreno (Perito Moreno)
- Parque Nacional Patagonia (Perito Moreno)
- Parque Nacional y Monumento Natural Bosques Petrificados de Jaramillo (Jaramillo)
- Parque Nacional Monte León (Puerto Santa Cruz)
Santa Fe
- Parque Nacional Islas de Santa Fe (Puerto Gaboto)
Santiago del Estero
- Parque Nacional Copo (Pampa de los Guanacos)
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
- Parque Nacional Tierra del Fuego (Ushuaia)
Tucumán
- Parque Nacional Aconquija (Alpachiri)