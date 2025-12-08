Sociedad

Buscan a un hombre que fue arrastrado por la corriente en un arroyo de Río Negro al intentar rescatar a su hijo

El niño pudo ser rescatado con vida, pero las autoridades desplegaron un gran operativo para dar con su padre, de 34 años

El municipio alertó sobre la
El municipio alertó sobre la peligrosidad del sector y recordó que el balneario continúa cerrado esta temporada

En la ciudad de Allen, provincia de Río Negro, un intenso despliegue movilizó durante la tarde del sábado a los equipos de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios tras reportarse la desaparición de un hombre de 34 años que fue arrastrado por la corriente del Arroyón, en la zona de La Puntilla, minutos después de lanzarse al agua para auxiliar a su hijo.

El niño pudo ser rescatado con vida gracias a la rápida reacción de las personas presentes, aunque su padre no consiguió salir y se perdió de vista aguas abajo. El director de Defensa Civil del Municipio de Allen, Omar Martín, comentó a AN Allen que actualmente la búsqueda permanece activa y explicó que el operativo “se concentra en distintos puntos del curso del agua a medida que avanza la tarde”.

Familiares del hombre, vecinos y varias personas de Allen siguen con atención el trabajo de los rescatistas, muchos de ellos a la vera del río, a la espera de noticias. Durante la jornada, integrantes de Bomberos Voluntarios y de Defensa Civil organizaron rastrillajes coordinados, apostándose a lo largo de la orilla y utilizando recursos específicos para rastrear posibles indicios.

Desde el Municipio de Allen advirtieron nuevamente que la zona del Arroyón no está habilitada para actividades recreativas ni baños debido a la peligrosidad de sus aguas. Además, el balneario municipal se mantiene cerrado durante esta temporada, ya que aún no se encuentra habilitado el servicio de guardavidas.

“Sólo cuando comienza la temporada se habilita la presencia de guardavidas y se reabre el balneario”, puntualizó Omar Martín al medio local LMNeuquén. Además subrayaron que la afluencia de población a sectores no autorizados del río representa un riesgo, especialmente bajo estas circunstancias, y que equipos municipales y voluntarios extienden el rastrillaje hasta las últimas horas del día.

El arroyo Arroyón
El arroyo Arroyón

A medida que transcurren las horas, los familiares y allegados continúan expectantes junto al río en la zona de La Puntilla, mientras los equipos prosiguen con la búsqueda y continúan informando novedades sobre el operativo en desarrollo.

Encontraron los cuerpos de la familia menonita que se ahogó en el Río Negro

Tras una intensa búsqueda, las autoridades de Río Negro encontraron los cuerpos de una familia menonita que se ahogó en el río homónimo. Se trata de Ana, Jacobo y David Neufeld, quien fue el último en ser encontrado.

Todo sucedió a finales de noviembre. Según informó el medio local LM Neuquén, la tragedia se desencadenó cuando la familia, asentada en el campo La Asunción, había llegado para pasar el fin de semana largo junto a sus suegros y otros dos matrimonios.

El intenso calor llevó a los presentes a acercarse al río para refrescarse. La adolescente Ana Neufeld, de 16 años, ingresó al agua confiada, pero al perder la estabilidad y verse superada por la fuerza de la corriente, pidió auxilio. Su hermano, David, y su padre, Jacobo, de 50 años, se arrojaron al agua en un intento desesperado por salvarla, pero ninguno logró regresar a la orilla.

El personal de Prefectura Naval, Bomberos Voluntarios de Conesa, y los efectivos de Prefectura de Carmen de Patagones y San Antonio Oeste coordinaron las tareas de rastrillaje desde el inicio de la emergencia.

El primer cuerpo en ser encontrado fue el del padre, hallado en la mañana del martes 25 de noviembre, seguido por el de la adolescente cerca de las 10 horas. El hallazgo del cuerpo de David, se produjo a las 17:30, puso fin a la intensa búsqueda que se extendió por tres días.

La fiscal de turno, Maricel Viotti, encabezó las actuaciones del Ministerio Público Fiscal y resolvió que no se realizarán autopsias a las víctimas.

Esta decisión se fundamentó en la confirmación de que las muertes fueron accidentales y en la existencia de múltiples testigos de la comunidad menonita que presenciaron la secuencia de los hechos.

Con esta medida, los restos de la familia Neufeld podrán ser velados en General Conesa, sin necesidad de traslado a Viedma, lo que agiliza los trámites administrativos y permite a la comunidad menonita brindar un cierre a la tragedia.

La familia había llegado ese mismo domingo con la intención de pasar la tarde en familia y conocer el lote donde planeaban construir su futura vivienda, según declaraciones recogidas por medios regionales.

