Sociedad

La mujer que viajaba en el helicóptero que cayó en el ex circuito KDT habló del accidente: “Una segunda vida”

Camila Prieto contó que volaba junto a su pareja y el piloto, una actividad que solían realizar. Aseguró que para ella fue “un susto y un milagro enorme”

Guardar
Camila Prieto, periodista y una de las sobrevivientes, calificó el accidente como un milagro y agradeció la rápida respuesta de los servicios de emergencia

La periodista Camila Prieto se refirió por primera vez al incidente que protagonizó el jueves, cuando el helicóptero en el que viajaba cayó sobre las canchas de tenis del Parque Manuel Belgrano, en el barrio porteño de Palermo. Ella volaba junto a su pareja y el piloto cuando la aeronave sufrió una falla técnica que derivó en un aterrizaje de emergencia. Según sus propias palabras, haber salido ilesos fue “un milagro enorme”.

En diálogo con el medio que integró, La Brújula 24, Prieto relató el momento vivido durante el vuelo, calificado por ella como una experiencia que solía realizar: “Era un vuelo de paseo, lo hicimos siempre, algo normal, pero puede pasar lo que pasó y uno no se imagina que te puede llegar a pasar algo así”. A pesar de que el itinerario era habitual para la pareja, la situación se tornó crítica en cuestión de segundos.

La periodista destacó la maniobra del piloto y la rápida respuesta de los presentes y de los servicios de emergencia. “Un susto y un milagro enorme. La gente que estaba ahí también colaboró, así que agradecer a todos. Los servicios de emergencia llegaron enseguida. Es una segunda vida”, aseguró.

El piloto Maximiliano Ezequiel Leombruni,
El piloto Maximiliano Ezequiel Leombruni, quien resultó con lesiones de mayor gravedad, fue imputado provisionalmente por lesiones culposas

Entre el shock y la emoción al ser entrevistada, Prieto recordó el recibimiento en el hospital: “Cuando llegué al hospital, estaba muy nerviosa. Me recibió un médico que se llama Sergio Moyano, que para sacarme del estado de nervios me contó que los conocía a ustedes -al equipo de La Brújula 24-, y ahí me pude empezar a calmar. Estamos todos bien por suerte”.

Respecto de la salud de su pareja, la mujer sostuvo que el hombre permanece internado y que aguarda reencontrarse con él: “Mi novio va a tener unos días más, estoy queriendo salir para ir a buscarlo. Él se encuentra en otro hospital y espero que vengan mis papás. Están viajando, acá en Buenos Aires no es como estar allá”.

Los hechos ocurrieron cerca de la tarde del jueves, cuando un helicóptero perteneciente a la empresa Hangar Servicios cayó sobre las canchas de tenis del predio conocido como ex KDT, ubicado en la calle Salguero al 3400. Las autoridades confirmaron que dentro del helicóptero viajaban tres personas: Camila Prieto, Guillermo Alejandro Tufro y el piloto Maximiliano Ezequiel Leombruni, todos sobrevivientes del episodio.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) investiga las causas del siniestro y realiza peritajes sobre la aeronave accidentada

Tras la caída, tanto Prieto como Tufro y Leombruni lograron salir del helicóptero por sus propios medios y estaban conscientes al momento de ser atendidos por los equipos médicos que acudieron al lugar.

Fuentes oficiales informaron que el piloto fue quien resultó con lesiones de mayor consideración, mientras que Tufro, el otro pasajero masculino, sufrió politraumatismos. Prieto, en tanto, permaneció fuera de riesgo y no presentó heridas de importancia, aunque recibió asistencia médica tanto por prevención como por el impacto emocional del evento.

La aeronave fue puesta bajo peritaje de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), cuyo personal se encargó de revisar las causas del siniestro. Los primeros reportes refirieron que el accidente se produjo a raíz de una rotura en el rotor y daños en la hélice, lo que habría provocado la desestabilización de la nave y, finalmente, su vuelco lateral sobre una de las canchas del complejo deportivo.

Los tres ocupantes del helicóptero
Los tres ocupantes del helicóptero lograron salir por sus propios medios y estaban conscientes al momento de ser atendidos por los equipos médicos

Desde el Gobierno de la Ciudad señalaron a Infobae que Tufro y Prieto fueron derivados a la cobertura médica privada de cada uno, tras ser evaluados en la guardia y comprobarse que ambos se hallaban fuera de peligro. El único que continuaba internado era el piloto, quien fue imputado provisionalmente por el delito de lesiones culposas.

El personal de la Unidad de Flagrancia Norte dispuso las actuaciones correspondientes e informó al piloto los artículos 29 y 30 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, se ordenó la práctica de un test de alcoholemia obligatorio tras el accidente, como parte de la investigación iniciada por el siniestro.

Los registros previsionales señalan que la principal actividad de Leombruni es el servicio de transporte aéreo de pasajeros, por lo que Fiscalía instruye ahora la investigación sobre el estado del helicóptero y el operativo efectuado en el lugar.

Temas Relacionados

HelicópteroPalermoKDTaccidenteúltimas noticias

Últimas Noticias

Video: le robaron el auto a una maestra a la salida de una escuela en La Matanza y la arrastraron más de media cuadra

Sucedió a plena luz del día, tras la finalización del turno tarde. En medio del asalto, los delincuentes también les dispararon a los vecinos que intentaban ayudar a la víctima

Video: le robaron el auto

Clausuraron el predio del club de polo Ellerstina en General Rodríguez por realizar un torneo clandestino

Los agentes municipales notaron que no cumplían con los requisitos de seguridad. A pesar de haber notificado el cierre del lugar, la competencia continuó por horas

Clausuraron el predio del club

Una jubilada murió de un infarto al ser asaltada por delincuentes en su casa de González Catán

Ocurrió durante la madrugada de este viernes. Los asaltantes golpearon al esposo de la víctima fatal y escaparon con una suma de dinero

Una jubilada murió de un

Trasladaron a diez delfines del ex Aquarium de Mar del Plata hasta una playa de Egipto: cómo fue el operativo

El oceanario cerró a fines de marzo. Los ejemplares que viajaron eran todos los que se encontraban en el acuario

Trasladaron a diez delfines del

Detuvieron a “El Tano Nápoli”, un ex oficial señalado como nexo entre bandas narco y la policía en San Martín

Según la investigación, su rol habría sido clave para toma de terrenos, anticipar allanamientos a organizaciones delictivas e interferir en investigaciones. Fue arrestado junto a otros 15 sospechosos

Detuvieron a “El Tano Nápoli”,
DEPORTES
Revelaron la causa de muerte

Revelaron la causa de muerte de Elden Campbell, campeón de la NBA y figura de Los Ángeles Lakers

La advertencia del técnico de Austria tras el sorteo del Mundial, donde enfrentará a la Argentina: “Podemos derrotarlos”

Por qué la FIFA cambió de grupo a la Argentina en el sorteo del Mundial 2026: la zona que le hubiera tocado

Jugando de local, Trump ocupó el centro de la cancha y fue figura en el sorteo del Mundial 2026 en Washington

Se conoció el informe final del escándalo que involucró a Contepomi con una figura de Inglaterra tras el partido de Los Pumas

TELESHOW
La emotiva despedida de soltera

La emotiva despedida de soltera de Rocío Pardo: spa, amigas de toda la vida y lágrimas de felicidad

La reflexión de Marixa Balli tras la llegada de Yanina Latorre a MasterChef: “Las reglas nunca son iguales para todos”

El descargo de Araceli González tras sus dichos sobre Adrián Suar: “Yo no soy la que tengo que soltar”

Maxi López partió rumbo a Suiza para reencontrarse con Daniela Christiansson previo a la llegada de su segundo hijo

El comentario filoso de Augusto Tartúfoli que encendió los rumores de romance de Sabrina Rojas

INFOBAE AMÉRICA

Un nuevo estudio arqueológico revela

Un nuevo estudio arqueológico revela que las murallas de Babilonia alcanzaban más de 20 metros

Donald Trump, Mark Carney y Claudia Sheinbaum se reunieron en Washington y acordaron “seguir trabajando juntos” en asuntos comerciales

Crisis energética en Cuba: el régimen reconoció que los apagones seguirán en 2026 y prevé una “ligera” mejoría

Gratitud y salud: cómo el agradecimiento diario mejora el ánimo, el bienestar y las relaciones, según la psicología

El secretario general de la ONU felicitó a Donald Trump por impulsar un acuerdo de paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo