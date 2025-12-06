La mujer que viajaba en el helicóptero que cayó en el ex circuito KDT habló del accidente: “Una segunda vida”

Camila Prieto, periodista y una de las sobrevivientes, calificó el accidente como un milagro y agradeció la rápida respuesta de los servicios de emergencia

La periodista Camila Prieto se refirió por primera vez al incidente que protagonizó el jueves, cuando el helicóptero en el que viajaba cayó sobre las canchas de tenis del Parque Manuel Belgrano, en el barrio porteño de Palermo. Ella volaba junto a su pareja y el piloto cuando la aeronave sufrió una falla técnica que derivó en un aterrizaje de emergencia. Según sus propias palabras, haber salido ilesos fue “un milagro enorme”.

En diálogo con el medio que integró, La Brújula 24, Prieto relató el momento vivido durante el vuelo, calificado por ella como una experiencia que solía realizar: “Era un vuelo de paseo, lo hicimos siempre, algo normal, pero puede pasar lo que pasó y uno no se imagina que te puede llegar a pasar algo así”. A pesar de que el itinerario era habitual para la pareja, la situación se tornó crítica en cuestión de segundos.

La periodista destacó la maniobra del piloto y la rápida respuesta de los presentes y de los servicios de emergencia. “Un susto y un milagro enorme. La gente que estaba ahí también colaboró, así que agradecer a todos. Los servicios de emergencia llegaron enseguida. Es una segunda vida”, aseguró.

El piloto Maximiliano Ezequiel Leombruni, quien resultó con lesiones de mayor gravedad, fue imputado provisionalmente por lesiones culposas

Entre el shock y la emoción al ser entrevistada, Prieto recordó el recibimiento en el hospital: “Cuando llegué al hospital, estaba muy nerviosa. Me recibió un médico que se llama Sergio Moyano, que para sacarme del estado de nervios me contó que los conocía a ustedes -al equipo de La Brújula 24-, y ahí me pude empezar a calmar. Estamos todos bien por suerte”.

Respecto de la salud de su pareja, la mujer sostuvo que el hombre permanece internado y que aguarda reencontrarse con él: “Mi novio va a tener unos días más, estoy queriendo salir para ir a buscarlo. Él se encuentra en otro hospital y espero que vengan mis papás. Están viajando, acá en Buenos Aires no es como estar allá”.

Los hechos ocurrieron cerca de la tarde del jueves, cuando un helicóptero perteneciente a la empresa Hangar Servicios cayó sobre las canchas de tenis del predio conocido como ex KDT, ubicado en la calle Salguero al 3400. Las autoridades confirmaron que dentro del helicóptero viajaban tres personas: Camila Prieto, Guillermo Alejandro Tufro y el piloto Maximiliano Ezequiel Leombruni, todos sobrevivientes del episodio.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) investiga las causas del siniestro y realiza peritajes sobre la aeronave accidentada

Tras la caída, tanto Prieto como Tufro y Leombruni lograron salir del helicóptero por sus propios medios y estaban conscientes al momento de ser atendidos por los equipos médicos que acudieron al lugar.

Fuentes oficiales informaron que el piloto fue quien resultó con lesiones de mayor consideración, mientras que Tufro, el otro pasajero masculino, sufrió politraumatismos. Prieto, en tanto, permaneció fuera de riesgo y no presentó heridas de importancia, aunque recibió asistencia médica tanto por prevención como por el impacto emocional del evento.

La aeronave fue puesta bajo peritaje de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), cuyo personal se encargó de revisar las causas del siniestro. Los primeros reportes refirieron que el accidente se produjo a raíz de una rotura en el rotor y daños en la hélice, lo que habría provocado la desestabilización de la nave y, finalmente, su vuelco lateral sobre una de las canchas del complejo deportivo.

Desde el Gobierno de la Ciudad señalaron a Infobae que Tufro y Prieto fueron derivados a la cobertura médica privada de cada uno, tras ser evaluados en la guardia y comprobarse que ambos se hallaban fuera de peligro. El único que continuaba internado era el piloto, quien fue imputado provisionalmente por el delito de lesiones culposas.

El personal de la Unidad de Flagrancia Norte dispuso las actuaciones correspondientes e informó al piloto los artículos 29 y 30 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, se ordenó la práctica de un test de alcoholemia obligatorio tras el accidente, como parte de la investigación iniciada por el siniestro.

Los registros previsionales señalan que la principal actividad de Leombruni es el servicio de transporte aéreo de pasajeros, por lo que Fiscalía instruye ahora la investigación sobre el estado del helicóptero y el operativo efectuado en el lugar.