Crimen y Justicia

Quiénes son los heridos que viajaban en el helicóptero que cayó sobre el ex circuito KDT de Palermo

Se trata de una mujer de 32 años, un joven de 24 y el piloto de 45. Fueron llevados al hospital Fernández pero están fuera de peligro. La investigación está a cargo de la ANAC

Las primeras imágenes del helicóptero caído en la cancha de tenis del excircuito KDT

La caída de un helicóptero sobre una de las canchas de tenis el ex circuito KDT, en el barrio porteño de Palermo, dejó tres heridos, quienes, pese a la gravedad del accidente, están fuera de peligro.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que se trata de una mujer de 32 años, un joven de 24 y el piloto de 45, quienes lograron salir de la aeronave por sus propios medios. Sin embargo, fueron trasladados al Hospital Fernández y se encuentran fuera de peligro.

Los heridos fueron identificados como Camila Prieto, Guillermo Alejandro Tufro y Maximiliano Ezequiel Leombruni, piloto de la aeronave perteneciente a la empresa Hangar Servicios, quien fue imputado por el delito de lesiones culposas. Según registros previsionales, la actividad principal de este último es justamente el servicio de transporte aéreo de pasajeros.

Las mismas fuentes explicaron que luego del accidente, los tripulantes indicaron que todo se habría producido por desperfectos mecánicos, que obligaron a Leombruni a aterrizar de emergencia. Una vez en el suelo, los primeros datos de la investigación mostraron que hubo una rotura del rotor con daños en la hélice, lo que habría provocado su desestabilización y el vuelco de forma lateral en una de las canchas del tenis del complejo, ubicado en Salguero al 3400.

El piloto fue quien sufrió las lesiones de mayor consideración, mientras que el hombre que iba como pasajero sufrió politraumatismos. La mujer no presentó heridas de importancia.

Fuentes del gobierno de la Ciudad señalaron a Infobae que Leombruni es el único que permanece internado en el hospital Fernández, mientras que los otros dos pacientes ya fueron derivados a su cobertura médica privada y se encontraban fuera de peligro.

“En cuanto al piloto, presenta politraumatismos, pero está estable, consciente y sin mayores complicaciones”, explicaron a Infobae.

La Unidad de Flagrancia Norte dispuso actuaciones por lesiones culposas y se le notificaron al piloto los artículos 29 y 30 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, se le ordenó un test de alcoholemia. Los peritajes de la aeronave quedaron a cargo de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Así terminó el helicóptero luego
Así terminó el helicóptero luego de la caída

El operativo contó con la presencia del titular del SAME, Alberto Crescenti y con la colaboración del personal de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad.

Personal de Bomberos de la Ciudad y del SAME asistieron a las víctimas en el lugar, también conocido como Parque Manuel Belgrano. Según un video dado a conocer por el canal Telefé de los momentos posteriores a la caída, se puede observar cómo los tripulantes salieron por sus propios medios, en medio de la sorpresa de los testigos, que estaban a metros de la cancha de tenis.

Desde el SAME informaron que se acercaron al sitio 15 móviles médicos.

En las imágenes que se difundieron se puede ver cómo la aeronave cayó sobre su costado izquierdo, así como los daños generados en la misma por el impacto.

Sobre el hecho, Diego Coria, uno de los bomberos de la Ciudad que asistieron al lugar, expresó a Crónica TV que se trató de una “desgracia con suerte”. “No se produjo incendio porque no se rompió ninguna cañería. La altura no era mucha y la velocidad tampoco”, precisó y sumó: “No hay derrame de combustible y hay equipos con espuma por precaución. Está viniendo la junta de seguridad del transporte para realizar la investigación del hecho”.

“Los tripulantes, cuando pasa un accidente así, sufren un shock postraumático. Dos tripulantes salieron por sus medios y el piloto estaba por fuera un poco de la máquina y rápidamente por el tipo de lesiones que presentaba el SAME lo estabilizó. Estaban todos conscientes y fuera de peligro", aclaró sobre quienes viajaban en el helicóptero.

La empresa a la que pertenece el helicóptero ofrece en su página web vuelos privados y ejecutivos, en los que incluye destinos nacionales e internacionales. También ofrecen tours, venta de aeronaves y clases de vuelo. Por el momento, no se trascendió el tipo de viaje y el destino al que se dirigían los ocupantes del helicóptero siniestrado. Por el momento, no emitieron un comunicado respecto al hecho.

