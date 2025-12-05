Cayó un helicóptero sobre las canchas de tenis del ex circuito KDT de Palermo: hay 4 personas heridas

Cayó un helicoptero en una cancha de tenis en Palermo

Un helicóptero se precipitó este jueves sobre las canchas de tenis de un predio del ex KDT, ubicado en Salguero al 3400, en el barrio porteño de Palermo. Hay cuatro personas heridas.

Según la información brindada por las autoridades, los tres ocupantes –dos hombres, de 24 y 45 años, y una mujer de 32– lograron salir de la aeronave y se encuentran conscientes. Fueron trasladados al Hospital Fernández.

El piloto es quien sufrió las lesiones de mayor gravedad, mientras que el hombre que iba como pasajero sufrió politraumatismos. La mujer no presentó heridas de importancia. De todos modos, se informó que están todos conscientes y estables.

Una cuarta persona herida fue atendida en el lugar, aunque de momento no se especificó ni la edad ni el sexo.

Fuentes oficiales dijeron a Infobae que, “a raíz de un desperfecto mecánico, el piloto realizo un aterrizaje de emergencia“.

Personal de Bomberos de la Ciudad y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se encuentra asistiendo a las víctimas en el lugar, también conocido como Parque Manuel Belgrano. Las autoridades informaron que la situación está controlada.

Desde el SAME informaron que se acercaron al lugar 15 móviles médicos.

En las imágenes que se difundieron se puede ver cómo la aeronave cayó sobre su costado izquierdo, así como los daños generados en la misma por el impacto.

La cola del helicóptero se partió, al igual que las hélices. También se observan destrozos en los vidrios y el piso del vehículo roto.

La aeronave cayó en un horario de plena ocupación de las canchas

Se desconoce de momento cuánta gente se encontraba utilizando las canchas de tenis al momento del accidente, que se produjo en un horario en el que suele haber plena ocupación de las mismas.

Un ciclista murió arrollado por una formación del Tren Sarmiento en Floresta

Una secuencia trágica alteró el servicio del Tren Sarmiento en la estación Floresta este jueves por la tarde. El accidente ocurrió en el paso a nivel de Cuenca y Venancio Flores, donde un ciclista perdió la vida al ser arrollado por una formación ferroviaria.

Según la reconstrucción consignada por el portal Noticias Argentinas, la víctima llevaba puestos auriculares al momento de cruzar las vías. Un testigo relató que varias personas intentaron advertirle sobre la proximidad de la formación que se dirigía hacia Moreno, tras el paso de otro tren con destino a Once.

“Pasaba con auriculares, le gritaron, pero se mandó a la cola del tren que pasó hacia Once y el que iba para Moreno le partió la cabeza”, expresó.

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de Bomberos de la Ciudad del cuartel Flores y del SAME, mientras la Policía Federal tomó intervención para las actuaciones correspondientes.

El operativo prolongó la restricción del tránsito ferroviario en uno de los enlaces más transitados de la red metropolitana hasta tanto se completaron las tareas y pericias.

La circulación normal de los trenes se retomó una vez finalizadas las diligencias, aunque Trenes Argentinos reiteró la importancia de respetar la señalización y las barreras en todos los pasos a nivel. El episodio volvió a poner en primer plano la seguridad ferroviaria y la necesidad de mantener precaución para evitar hechos similares.