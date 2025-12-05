Sociedad

Cayó un helicóptero sobre las canchas de tenis del ex circuito KDT de Palermo: hay 4 personas heridas

Ocurrió en el predio de Jerónimo Salguero al 3400 de la Ciudad de Buenos Aires. Los tres ocupantes, dos hombres y una mujer, lograron salir de la aeronave y fueron trasladados al Hospital Fernández

Cayó un helicoptero en una cancha de tenis en Palermo

Un helicóptero se precipitó este jueves sobre las canchas de tenis de un predio del ex KDT, ubicado en Salguero al 3400, en el barrio porteño de Palermo. Hay cuatro personas heridas.

Según la información brindada por las autoridades, los tres ocupantes –dos hombres, de 24 y 45 años, y una mujer de 32– lograron salir de la aeronave y se encuentran conscientes. Fueron trasladados al Hospital Fernández.

El piloto es quien sufrió las lesiones de mayor gravedad, mientras que el hombre que iba como pasajero sufrió politraumatismos. La mujer no presentó heridas de importancia. De todos modos, se informó que están todos conscientes y estables.

Una cuarta persona herida fue atendida en el lugar, aunque de momento no se especificó ni la edad ni el sexo.

Fuentes oficiales dijeron a Infobae que, “a raíz de un desperfecto mecánico, el piloto realizo un aterrizaje de emergencia“.

Cayó un helicóptero sobre las canchas de tenis del ex circuito KDT de Palermo

Personal de Bomberos de la Ciudad y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se encuentra asistiendo a las víctimas en el lugar, también conocido como Parque Manuel Belgrano. Las autoridades informaron que la situación está controlada.

Desde el SAME informaron que se acercaron al lugar 15 móviles médicos.

Cayó un helicóptero sobre las canchas de tenis del ex circuito KDT de Palermo

En las imágenes que se difundieron se puede ver cómo la aeronave cayó sobre su costado izquierdo, así como los daños generados en la misma por el impacto.

La cola del helicóptero se partió, al igual que las hélices. También se observan destrozos en los vidrios y el piso del vehículo roto.

La aeronave cayó en un horario de plena ocupación de las canchas

Se desconoce de momento cuánta gente se encontraba utilizando las canchas de tenis al momento del accidente, que se produjo en un horario en el que suele haber plena ocupación de las mismas.

Un ciclista murió arrollado por

Temperaturas arriba de los 35°

Mató de un escopetazo a

Los argentinos acusados de robar

El llamativo gesto de Jack

Rocío Marengo compartió una foto

El Reino Unido y Noruega

