Fuertes ráfagas de viento y caída de granizo: una fuerte tormenta azotó a Olavarría

Tras una jornada de altas temperaturas, el fenómeno comenzó a las 18 horas. Fueron lluvias abundantes en cortos períodos, acompañadas de piedras de tamaño pequeño

La tormenta que azotó Olavarria este jueves: con lluvias fuertes, ráfagas y granizo (Video: Twitter - @JuaniAyoroaOK)

Este jueves por la tarde, una fuerte tormenta con ráfagas intensas de viento y caída de granizo azotó a Olavarría. Este fenómeno fue advertido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que emitió un aviso a muy corto plazo a las 18 horas.

La alerta se extendió por dos horas, por lo que las precipitaciones duraron hasta las 20 horas aproximadamente, de acuerdo con el reporte del SMN.

El organismo detalló que se esperaban valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, aunque advirtió que estos registros podrían ser superados en algunos puntos específicos.

Fuerte lluvia y granizo en la zona urbana de Olavarría (Video: Twitter - @JuaniAyoroaOK)

Así, se registraron lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas de viento que habrían superado los 70 km/h de manera localizada, lo que incrementó el riesgo de daños materiales y complicaciones en la circulación.

Lluvia, ráfagas de viento y granizo en Olavarría (Video: Facebook de Central de Noticias - Olavarría)

La advertencia no solo abarcó a Olavarría, sino también a Bolívar, General Alvear y Tapalqué, extendiendo el área de cobertura a buena parte de la región.

Tras una jornada de altas temperaturas, el fenómeno comenzó a las 18 horas

Días antes, la ciudad se vio afectada por un fenómeno similar, cuando las precipitaciones acumuladas superaron los 20 mm.

Cómo estará el tiempo en el AMBA durante el fin de semana largo

Durante los próximos días, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) quedará bajo el mismo régimen de temperaturas elevadas que predomina en el centro y norte del país.

La Ciudad de Buenos Aires experimenta jornadas con altas temperaturas y humedad en aumento, un cóctel que contribuye directamente a elevar la sensación térmica durante las horas centrales del día.

De acuerdo con los datos del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el viernes será el día más caluroso de los próximos días, con una máxima de 35 grados por la tarde. La mínima será de 23 grados. Todo esto teniendo en cuenta que la térmica podría elevarse aún más debido al efecto de los rayos del sol sobre el cemento porteño.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica máximas extremas y mínimas elevadas en el AMBA

En lo que será el fin de semana, el sábado seguirá marcado por altas temperaturas con 30 grados de máxima por la tarde. La mínima será de 21 grados.

Luego, el domingo la situación comenzará a calmarse y será la tendencia de la baja de temperatura para el comienzo de la próxima semana. La máxima será de 27 grados y la mínima descenderá hasta los 18.

En el Gran Buenos Aires y áreas cercanas, el pronóstico mantiene la expectativa de registros comparables, con mínimas sostenidas y máximas que desafían los promedios de la temporada.

El SMN mantiene alertas por tormentas en San Juan, Salta, Mendoza, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán y Jujuy

El foco de atención se trasladará eventualmente hacia la evolución de un sistema frontal, que según los más recientes informes meteorológicos desembarcará desde el sur de Cuyo durante el domingo, según Meteored.

A raíz del intenso contraste entre la masa de aire cálida persistente y el ingreso de aire más fresco, el escenario se torna propicio para la formación de tormentas de variadas características, aunque en lo inmediato los mayores impactos se concentran en la región cuyana y el litoral.

El pasaje del sistema frontal hacia el noreste encontrará un contexto sumamente favorable para el desarrollo de tormentas localmente fuertes, principalmente en el centro-sur de Santa Fe y Entre Ríos, donde se esperan los mayores acumulados de precipitación y episodios de actividad eléctrica marcada.

En simultáneo, el contexto extendido a nivel nacional muestra cómo el oeste argentino sostiene su dinámica habitual para esta época del año. Las tormentas, características del ciclo estival, surgen de manera aislada al caer la tarde y se localizan sobre zonas de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y puntos acotados de San Luis. Se trata por lo general de precipitaciones breves y de distribución irregular, asociadas al típico régimen de convección regional.

Las alertas del SMN para el sábado 6 de diciembre

Por eso, el viernes rigen alertas por tormentas. Para San Juan y Salta, la advertencia es de color naranja, por lo que se espera un mayor impacto. En Mendoza, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán y Jujuy es amarilla.

Para el sábado solo se mantienen activas una alerta amarilla en las provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja.

