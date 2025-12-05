Activaron un protocolo de vigilancia en La Plata por un contacto estrecho con los turistas con sarampión

Hace una semana se había reportado otro contacto en Entre Ríos

En las últimas horas, se reportó un nuevo caso de contacto estrecho vinculado al sarampión en la ciudad de La Plata. Se trata de una persona que mantuvo contacto estrecho con la familia uruguaya, que viajó incubando el virus en transporte público a través de varias jurisdicciones del país, a mediados de noviembre.

Tras conocerse que el individuo reside en la capital bonaerense, las autoridades sanitarias desplegaron un operativo de vigilancia en La Plata y, hasta el momento, figura como el único contacto local confirmado.

De acuerdo a lo informado por el portal 0221, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Plata identificó en principio a tres pasajeros potencialmente expuestos que estaban domiciliados en la ciudad. Poco después, se descartó la presencia de síntomas en dos de ellos y se constató que efectivamente no residían allí.

Sin embargo, el caso restante continúa monitorizado, con seguimiento domiciliario y refuerzo del esquema de vacunación requerido para la prevención del sarampión. De igual forma, la persona permanece asintomática y bajo el protocolo de vigilancia dispuesto por las autoridades locales.

El alerta epidemiológico que abarca todo el territorio argentino se activó tras la confirmación de que una familia residente de Uruguay infectada con sarampión viajó, entre el 14 y el 16 de noviembre, por siete provincias argentinas incluso por la Ciudad de Buenos Aires, en micros de larga distancia.

Los integrantes, tres adultos y un menor, no contaban con esquema de vacunación completo e ingresaron al país desde Bolivia y se movieron en tres empresas de colectivos: Autobuses Quirquincho S.R.L., Balut Hermanos S.R.L. y San José S.R.L.. Durante aproximadamente 48 horas, recorrieron paradas y terminales en Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y otros puntos del interior, para regresar finalmente a Uruguay desde la ciudad entrerriana de Colón.

El caso fue confirmado por el Ministerio de Salud Pública de Uruguay mediante análisis virológicos, apenas tres días después de la salida de la familia del país. A partir de la notificación oficial enviada por el Centro Nacional de Enlace de la República Oriental el día 20 de noviembre, la cartera de Salud argentina implementó un operativo especial de rastreo y control sanitario de los pasajeros que pudieron haber estado en contacto directo con los infectados.

“Se trata de personas que viajaron al exterior del país y en su regreso presentaron sintomatología que rápidamente hubo una sospecha. El sistema sanitario en conjunto con el Ministerio de Salud Pública desplegó en forma rápida acciones”, dijo en una rueda de prensa la directora general de Salud de Uruguay, Fernanda Nozar.

Teniendo en cuenta que el punto final había sido Entre Ríos, el área de Epidemiología de la provincia desplegó un operativo de localización y seguimiento de todos los pasajeros que compartieron el servicio con los infectados, en particular la unidad de la firma San José S.R.L. que cubrió la ruta Retiro (Buenos Aires)–Federación (Entre Ríos).

La familia de Uruguay no contaba con el esquema vacunatorio

De acuerdo con información publicada por el portal Elonce, se identificó a seis personas residentes en Entre Ríos, incluidos cuatro adultos y dos menores, que estuvieron bajo vigilancia epidemiológica. Las tareas de control incluyeron llamadas diarias y visitas domiciliarias por parte del personal sanitario provisto de medidas de protección, debido al riesgo para quienes no se encuentran inmunizados.

Las autoridades confirmaron que en coordinación con las carteras sanitarias provinciales y autoridades de la CABA, se inició una búsqueda activa de más de 70 personas potencialmente expuestas.

El brote se produce en un contexto en que Argentina registró 34 casos de sarampión en junio pasado, lo que motivó el refuerzo de campañas de vacunación y la advertencia sobre la importancia de contar con el calendario de inmunizaciones al día. Las autoridades recomiendan acudir de inmediato a los servicios de salud ante la aparición de fiebre y exantema, y recuerdan que la forma más efectiva de protección contra el sarampión es la vacunación.