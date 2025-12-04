Sociedad

Regresará a Mendoza una de las nenas sobrevivientes del trágico accidente en Chile

La derivación incluirá controles y el intercambio de ambulancias en el paso Los Libertadores, bajo estrictos recaudos para garantizar la estabilidad de la niña

El operativo binacional incluyó ambulancias de alta complejidad y un trasbordo en el paso internacional Los Libertadores para garantizar la seguridad de la paciente

El Ministerio de Salud, junto con efectivos de la Gendarmería Nacional y el Ministerio de Salud de Chile, coordinaron iniciar este jueves un operativo de traslado sanitario para una de las menores argentinas accidentadas en Chile el pasado 25 de noviembre. El procedimiento, que involucrará logística especializada en emergencias pediátricas, reflejará además la colaboración binacional.

El accidente ocurrió en la ruta 60 en San Felipe, territorio chileno, donde Víctor Hugo Venturín, de 65 años, y su esposa Mónica Torres, de 64 años, junto a sus dos nietas, viajaban en un Fiat Cronos, cuando impactaron de frente con una SUV conducida por Silas Cruz de Oliveira, un brasileño que residía en el país trasandino, quien era el único ocupante del vehículo. La tragedia se cobró la vida de los tres adultos involucrados y dejó a las menores internadas en hospitales chilenos.

Días después del trágico suceso, tendrá lugar el operativo para trasladar a una de las niñas al Hospital Notti, en Mendoza. El traslado se realizará en ambulancias de alta complejidad, con un trasbordo logístico en el paso internacional Los Libertadores. Se calculó que para las 10:30 la ambulancia chilena arribará al punto de encuentro, donde será recibida por otro móvil del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

El accidente en la ruta 60 de San Felipe dejó tres adultos fallecidos y dos menores internadas en hospitales chilenos tras el choque frontal entre un Fiat Cronos y una SUV

La ruta continuaría con una breve escala y revisión en el Hospital Uspallata, antes de proseguir hasta el hospital pediátrico mendocino. Según las autoridades, el traslado se llevaría a cabo lento y con máxima precaución para evitar movimientos bruscos en el vehículo sanitario.

Su hermana, en tanto, permanece hospitalizada.

Cómo fue el accidente y quiénes eran las víctimas

Las personas fallecidas de nacionalidad argentina fueron identificadas como Víctor Hugo Venturín, de 65 años, y su esposa Mónica Elsa Torres, de 64, ambos residentes de Mendoza.

El impacto de la tragedia se sintió de manera especial en la comunidad de Maipú, ya que Venturín era un odontólogo con considerable reconocimiento y dueño de la clínica “Venturín Odontología”, ubicada en el centro del departamento y con más de diez años de presencia local. La administración del establecimiento estaba a cargo de su esposa, Mónica, de acuerdo con información de Los Andes.

Tras la difusión de la noticia, referentes locales y vecinos de Mendoza expresaron despedidas y mensajes solidarios para los familiares en redes sociales. El diputado nacional por Mendoza y ex intendente de Maipú, Adolfo Bermejo, escribió lo siguiente: “Aún no lo puedo creer amigo. Terrible dolor por tu partida Víctor. Se nos fue un gran tipo que siempre estuvo al servicio de la comunidad maipucina. Mis condolencias a su familia en este duro momento. Abrazo al cielo”.

Víctor Hugo Venturín, reconocido odontólogo de Maipú, y su esposa Mónica Torres, fueron identificados entre las víctimas fatales del siniestro vial en Chile

Por su parte, el actual intendente de Maipú, Matías Stevanato, también manifestó públicamente: “Lamento profundamente el fallecimiento de Víctor Venturín. Maipú pierde a un excelente profesional, muy valorado por su aporte a la comunidad. Mis condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento”.

Desde la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Cuyo se divulgó un comunicado en el que expresaron su pesar por el fallecimiento de Venturín, quien había estudiado en esa institución.

Autoridades, Profesores, Estudiantes, Egresados y PAA, informamos con pesar el fallecimiento de, quien fue alumno de nuestra casa de estudios. Desde nuestra FO, acompañamos con pesar a su familia, amigos y allegados en este triste momento”, expresaron desde el ámbito académico.

La familia había salido de Mendoza y cruzado el paso fronterizo Los Libertadores solamente unas horas antes del siniestro. El matrimonio viajaba a bordo de un Fiat Cronos.

Las autoridades de Carabineros informaron que la fuerte neblina que se registraba durante la mañana en el sector poniente de San Felipe, donde se produjo el choque, pudo jugar un papel decisivo en la forma en que se desencadenó el accidente.

La tercera víctima fatal del trágico hecho fue el conductor de una camioneta chilena, un ciudadano brasileño domiciliado en Chile y conocido en la región por su trabajo como partero en el hospital de Llay Llay.

Según datos de El Sol, la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, tras analizar las pruebas recabadas en el lugar, determinó que el responsable del siniestro fue el conductor de la SUV.

