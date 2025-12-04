Ola de calor: cuáles fueron las regiones del país con mayores temperaturas

Las marcas térmicas más altas del día se registraron en localidades del centro y norte del país con picos antes del mediodía

Las temperaturas extremas azotaron desde temprano a distintas zonas del país este jueves, en una ola de calor que empujó los termómetros muy por encima de los valores habituales de la temporada. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) registró los picos más altos en el centro y norte argentino, con varias ciudades superando los 30℃ y algunas superando los 40℃ a lo largo de la jornada.

Según el ranking de temperaturas del SMN a las 10:00, la localidad de Villa Reynolds, en la provincia de San Luis, encabezó la lista con 32 ℃. Pasadas las 15, el termómetro marcó una máxima de 36 grados en esa localidad.

No se trató de un fenómeno aislado: en el mismo horario, la capital de Catamarca mostraba 31.9 ℃ y alcanzó los 33 grados durante la tarde. Algo similar ocurrió con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que comenzó desde temprano a superar los 30 grados y marcó una sensación térmica cercana a los 33°C.

En ese sentido, Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesó el día más elevado de la semana. El termómetro marcó térmicas por encima de los 30 durante la tarde. Por ejemplo, en zonas como San Fernando, Morón o Moreno la temperatura superó los 32 °. El calor también se sintió en territorio bonaerense: a la misma hora, Mar del Plata registraba 34.7 ℃, Tandil llegaba a 32.8 ℃ y Villa Gesell a 32.5 ℃.

Córdoba y San Luis encabezaron los registros máximos según los datos del Servicio Meteorológico Nacional durante la ola de calor

La situación fue similar en otras provincias. En Córdoba, la estación experimental de Bioagroindustria midió un máximo de 43.6 ℃ en el centro de la capital durante la siesta. Otras localidades del interior cordobés también figuraron en el listado de los registros más elevados: Villa Valeria con 42.4℃, Chúa con 42℃, Las Toscas con 41.8℃ y la represa de Chañar con 41.4℃.

A lo largo del territorio nacional, el fenómeno climático dejó su marca en distintos puntos. De acuerdo con el ranking del SMN, sumaron datos como Río Cuarto, que a media mañana llegaba a 30.2℃, y localidades bonaerenses como Morón y Campo de Mayo, que igualaron ese umbral térmico.

Mar del Plata, además, registró una sensación térmica de 32.9℃ y una humedad relativa de 44% durante el transcurso de la mañana, y allí la playa se volvió un punto de escapada frente al calor, aunque el viento norte intenso no modificó la sensación térmica.

Por la tarde, el pronóstico de las autoridades sumó no solo calor sino también amenaza de tormentas en algunos sectores. El SMN reportó alerta amarilla para parte de la provincia de Buenos Aires. Se advirtió sobre tormentas aisladas, actividad eléctrica frecuente, posibles ráfagas superiores a 70 kilómetros por hora (43.4 mph) y probabilidad de caída de granizo, estimando acumulaciones de lluvia de 20 a 40 milímetros (0.78 a 1.57 pulgadas).

Es por eso que el SMN recomienda:

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras.

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Cómo seguirá el clima en el AMBA

El pronóstico prevé jornadas con temperaturas elevadas en el AMBA y descenso térmico hacia el fin de semana

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra que el calor intenso persistirá durante los próximos días. El viernes se anticipa otra jornada de temperaturas elevadas, con una máxima estimada en 35°C y una mínima de 23°C, bajo un cielo que irá de algo a parcialmente nublado.

El sábado el termómetro rondará los 30°C como valor más alto y los 21°C en su punto mínimo, en tanto las condiciones se mantendrán con nubosidad variable y baja probabilidad de precipitación.

El domingo prevé un leve descenso, con máximas de 27°C y mínimas de 18°C, acompañado de cielo mayormente cubierto. La tendencia de moderación térmica continuará el lunes, cuando el SMN calcula valores entre 26°C y 16°C, sin descartar la probabilidad de precipitaciones.

El martes, la Ciudad de Buenos Aires experimentará temperaturas en el rango de 25°C de máxima y 15°C de mínima, bajo intervalos de nubosidad y viento moderado.