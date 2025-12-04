Sociedad

Calor intenso y alerta amarilla en 9 provincias: cómo estará el tiempo en el AMBA y el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional adelantó que hoy será el día más caluroso de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Sin embargo, en buena parte de la Argentina hay advertencia por lluvias

Hoy será el día más
Hoy será el día más caluroso de la semana, ya que tendrá un pico de 35°C en la tarde (Grosby).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, de cara a un nuevo fin de semana, el AMBA tendrá temperaturas muy cálidas y con pleno sol.

Para este jueves, el día más caluroso de la semana, el SMN señaló que el cielo estará despejado durante toda la mañana, con una temperatura de 26°C. Luego, ascenderá a los 35°C por la tarde, con un firmamento ligeramente nublado. A la noche bajará hacia los 28°C.

Mañana continuará el calor, ya que se espera que haya 34°C de máxima y una mínima de 23°C. El cielo estará de algo a parcialmente nublado, y sin probabilidades de precipitaciones.

El pronóstico extendido para el
El pronóstico extendido para el AMBA.

“A lo largo de la jornada de hoy comienza a consolidarse un escenario de temperaturas notablemente superiores a los promedios habituales para esta época del año en la franja central del país. La combinación de viento persistente del sector norte y escasa cobertura nubosa permite un rápido y sostenido ascenso térmico. Aunque hoy aún no se observan los valores más extremos, el incremento continuará durante los próximos días y será especialmente marcado entre el jueves y el viernes“, argumentaron desde Meteored.

Hacia el fin de semana, la nubosidad será una constante, ya que estará mayormente nublado, y con una muy baja posibilidad de lluvias para el sábado a la tarde. La temperatura se ubicará entre los 28°C y los 18°C.

El tiempo para la provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas del jueves, está parcialmente nublado en el suroeste, mientras que en el resto de la provincia está despejado. Sin embargo, hacia la tarde comenzará un proceso de inestabilidad que afectará al centro, sur, oeste y este, donde se aguardan tormentas de distinta intensidad.

El viernes contará con condiciones similares. Si bien a la mañana se espera nubosidad variable en todo el territorio bonaerense, por la tarde volverán las tormentas en gran parte de la extensión de la provincia. Salvo en el norte, donde estará mayormente nublado.

Para el sábado, volverá la nubosidad parcial, con más presencia del sol en el sector suroeste. Y, desde la tarde hacia finales del domingo, habrá un aumento de la nubosidad para finalmente dar con un cielo mayormente nublado, pero sin lluvias a la vista.

Las alertas amarillas por tormentas
Las alertas amarillas por tormentas en el norte del país y en Buenos Aires, mientras que en Santa Cruz rige alerta amarilla por vientos.

Las alertas en el resto del país

El SMN indicó que para hoy rige alerta amarilla por tormentas en la zona cordillerana norte, que abarca a las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, como también a Tucumán y provincia de Buenos Aires. Por lo cual se recomienda:

  • No saques la basura.
  • Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitá actividades al aire libre.
  • No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estate atento ante la posible caída de granizo.
  • Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Córdoba está bajo alerta amarilla
Córdoba está bajo alerta amarilla por calor extremo.

A su vez, Santa Cruz mantiene una alerta amarilla por fuertes vientos, por lo que se pide asegurar cualquier elemento que pueda volarse y evitar las actividades al aire libre.

Por otro lado, la región centro y este de Córdoba está bajo alerta amarilla por temperaturas extremas de calor y afecta principalmente a las localidades de Córdoba Capital, Cosquín, San Francisco, Alta Gracia y Jesús María, entre otros.

Las alertas amarillas de este tipo tiene un efecto leve a moderado en la salud y pueden ser peligrosas, “sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Es por eso que el SMN recomienda:

  • Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
  • No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
  • Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
  • Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
  • Ingerí frutas y verduras.
  • Reducí la actividad física.
  • Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
  • Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

