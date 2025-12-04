Dos motociclistas atropellaron a un nene de 5 años que jugaba con su bicicleta y se fugaron: el reclamo de la familia

El menor jugaba con su bicicleta cuando fue embestido por una moto a gran velocidad en Lomas de Zamora

Un menor de cinco años quedó herido luego de que dos jóvenes en moto lo atropellaron mientras jugaba con su bicicleta en la vía pública, en la zona de Villa Centenario, al sur del Gran Buenos Aires, en el partido de Lomas de Zamora. El episodio, captado por la cámara de seguridad de un vecino del barrio, generó conmoción en la comunidad e inmediata atención por parte de los familiares del niño.

El hecho ocurrió cerca de las 21 horas del miércoles, en Conesa al 900, entre las calles Virgen de Itatí y La Haya, cuando el menor jugaba bajo la mirada de su familia.

Sin advertir el peligro, el niño cruzó con su bicicleta, justo en el momento en que una moto con dos ocupantes atravesó la cuadra a gran velocidad y terminó embistiéndolo fuertemente.

La familia del niño accidentado reclama justicia y denuncia que los responsables son vecinos del barrio

Según muestran las imágenes difundidas por el medio local La Unión, los motociclistas no detuvieron la marcha ni se acercaron a socorrer a la víctima, dejando al niño tendido en el asfalto.

Como se puede ver en el video, que encabeza la nota, pareciera que en ningún momento los conductores notaron la presencia del niño en la calle con su bicicleta. Si bien desaceleraron por el mismo impacto, siguieron su marcha y no se detuvieron a ver cómo se encontraba el menor. También se puede apreciar cómo la bicicleta quedó completamente dañada.

La hermana del menor, Antonella, utilizó sus redes sociales para denunciar la actitud de los responsables, quienes se alejaron del lugar de inmediato. “Hoy mi hermano está internado. Ni siquiera fueron capaces de frenar o preguntar cómo estaba. Se dieron a la fuga, los seguimos y los cobardes se fueron pasando las vías de Fiorito”, expresó en su cuenta de Facebook. Esta declaración refleja la indignación y el reclamo de la familia afectada, que espera respuestas por parte de los involucrados.

El niño herido fue trasladado al hospital y se encuentra fuera de peligro, aunque su bicicleta quedó destruida

Según reveló Antonella, los presuntos responsables serían jóvenes menores de edad identificados como vecinos del barrio. El medio local aseguró que, a pesar de que testigos colaboraron en la identificación de los motociclistas, hasta el momento los acusados no se presentaron ante la familia ni manifestaron voluntad alguna de asumir su responsabilidad.

Pese al fuerte impacto, el niño fue trasladado al hospital y su estado se encuentra fuera de peligro, de acuerdo con lo informado por La Unión. Las lesiones sufridas no revistieron mayor gravedad, aunque resultaron evidentes las consecuencias sobre la bicicleta del menor, que terminó dañada tras el siniestro.

Un antecedente similar en Córdoba

Un grave incidente de tránsito ocurrió semanas atrás en el barrio José Ignacio Díaz 5º Sección de la ciudad de Córdoba, donde una motocicleta atropelló a un niño de cinco años en la calle Barahona 5200.

Un caso similar ocurrió en Córdoba, donde una moto atropelló a un niño de cinco años en el barrio José Ignacio Díaz

El pequeño fue llevado por sus familiares al Hospital Florencio Díaz, donde permanece en observación debido a politraumatismos, según la información oficial.

Las autoridades judiciales investigan el hecho para establecer cómo sucedió el accidente, ya que por el momento no hay claridad sobre las circunstancias que lo originaron.

Las cámaras de seguridad del 911 captaron la secuencia del siniestro, mostrando a tres menores —una niña y dos niños— intentando cruzar la calle justo cuando pasaba la motocicleta. El primero logró cruzar sin ser alcanzado, el segundo fue embestido y la tercera niña detuvo su marcha a tiempo.

Después del impacto, el conductor de la moto quedó en el suelo, mientras que el niño accidentado se levantó y corrió por unos metros hasta que un adulto lo recogió.

Vecinos salieron a auxiliar tanto al pequeño como al motociclista, y un automóvil negro trasladó a la víctima hasta el hospital para su atención médica.