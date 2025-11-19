Video: un motociclista atropelló a un niño de 5 años, sufrió múltiples traumatismos y tuvo que ser hospitalizado

El menor herido fue trasladado al Hospital Florencio Díaz, donde permanece en observación por politraumatismos

La noche del lunes se registró un violento incidente vial en barrio José Ignacio Díaz 5º Sección, en la ciudad de Córdoba, donde un niño de cinco años resultó herido tras ser atropellado por una motocicleta en la calle Barahona 5200.

El menor fue trasladado por sus familiares al Hospital Florencio Díaz, donde permanece en observación debido a politraumatismos, de acuerdo con la información oficial.

Las circunstancias que rodean el siniestro aún no han sido esclarecidas, y es la Justicia la que lleva adelante la investigación para determinar los motivos del accidente.

Vecinos y familiares auxiliaron rápidamente al niño atropellado y al conductor de la motocicleta tras el siniestro

De acuerdo a las imágenes aportadas por las cámaras de seguridad del 911, se puede ver el momento del siniestro. Se aprecia que salen tres menores, una niña y dos niños, a cruzar la calle cuando la moto pasó. El primero de los niños pasó sin recibir ningún impacto, mientras que el segundo fue quien recibió el golpe. La tercera frenó antes.

Luego del accidente, el conductor de la moto quedó tendido sobre el suelo. El menor, por su parte, se levantó rápido tras ser arrastrado pocos metros y salió corriendo hasta que fue alzado por un mayor que encontraba en el lugar.

Varios vecinos salieron a la calle para auxiliar tanto el chico de cinco años como al conductor de la motocicleta. En escena también se ve a un auto negro, en el que trasladaron a la víctima hasta el hospital para que sea atendido y revisado por los médicos.

Horas más tarde, en la madrugada de este martes, un accidente de tránsito dejó como saldo la muerte de un joven en la localidad de Villa Allende, pocos kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba.

El hecho ocurrió en avenida Goycochea 1800, barrio Lomas Sur, cuando un motociclista de 25 años perdió el control de su moto Corven 250 tipo enduro. De acuerdo con la información oficial, el vehículo impactó de lleno contra un poste de madera.

El siniestro se produjo en circunstancias que aún están bajo investigación. Pese a la llegada inmediata del servicio de emergencias, el deceso del joven fue constatado en el lugar. La víctima quedó tendida sobre la carpeta asfáltica tras la colisión.

Un joven motociclista de 25 años murió en Villa Allende tras perder el control de su moto e impactar contra un poste

Un testigo presencial, quien se identificó como amigo de la víctima, relató que ambos venían de jugar al fútbol al momento del accidente. Por el momento, los peritajes buscan determinar las causas exactas que derivaron en la pérdida de control de la motocicleta.

A raíz de este episodio, personal policial efectuó el corte parcial del tránsito en la zona mientras se realizaban las tareas de rigor. El caso quedó en manos de las autoridades pertinentes, quienes llevan adelante la investigación para esclarecer los detalles y establecer cómo ocurrió el hecho.

Una bebé de nueve meses murió tras caer de una moto

Un grave accidente vial conmocionó a la localidad de San Salvador, en Entre Ríos, ya que como resultado dejó la muerte de una bebé de nueve meses. La tragedia ocurrió el lunes en la autovía de la Ruta Nacional Nº 18, kilómetro 207, dentro de un tramo cerrado al tránsito.

Alrededor de las 16:40, una moto Guerrero Trip 110 atravesaba una zona de obras cuando el conductor perdió el control por razones que aún se investigan. Además de él, en la motocicleta viajaban tres personas más: su hija mayor, otra menor y la bebé.

El desplome de la moto sobre el pavimento generó lesiones en todos los ocupantes y propició una movilización inmediata para trasladarlos a hospitales de la región. Al lugar acudieron ambulancias y también particulares que auxiliaron con rapidez a los heridos, distribuyéndolos en diversos establecimientos de salud.

En Entre Ríos, una bebé de nueve meses falleció tras un accidente de moto en la Ruta Nacional Nº 18, en San Salvador

El hombre de 47 años que conducía recibió atención en el hospital local, mientras que ambas hijas fueron asistidas en el Hospital San Miguel de San Salvador, según autoridades policiales. La situación más crítica era la de la bebé, que sufrió un traumatismo craneal severo durante la caída.

Debido a la gravedad, la niña fue trasladada de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia. Allí permaneció internada hasta la madrugada del martes, momento en el que se confirmó su muerte pese a los intentos del equipo médico.

“La criatura más pequeña había sufrido un traumatismo de cráneo. Fue llevada al hospital de Concordia, donde quedó internada hasta este martes cuando se confirmó su fallecimiento”, informaron desde la Departamental San Salvador de la Policía, citado por UNO.

En el marco de la investigación, las autoridades incautaron la motocicleta para realizar peritajes. Las pesquisas también permitieron identificar y secuestrar un camión que habría tenido participación en el accidente.

Agentes de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, junto con personal de Operaciones y Seguridad Pública, reconstruyeron el desplazamiento del camión mediante el análisis de imágenes de seguridad. Este martes, cerca de las 11, los investigadores localizaron el vehículo en una estación de servicios de Villaguay. El camión fue puesto bajo custodia policial y sus ocupantes, una vez identificados, quedaron vinculados formalmente a la causa por orden de la Fiscalía.