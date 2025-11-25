Chaco: un hombre de 24 años murió tras el derrumbe de una vivienda en construcción

Bomberos y personal de emergencias trabajaron en la zona durante varias horas para asegurar la estructura

Una tragedia sacudió a la ciudad de General San Martín, en la provincia de Chaco, luego del derrumbe ocurrido el lunes por la tarde en una obra ubicada en la intersección de Saavedra y 9 de Julio. En ese contexto, dos obreros se encontraban cumpliendo tareas laborales cuando, de manera repentina, un tinglado junto aparte de la mampostería de la vivienda colapsó y los atrapó bajo los escombros.

Personal de la Comisaría San Martín fue alertado cerca de las 18 horas sobre el accidente y se dirigió a la zona céntrica. Al llegar, constataron que uno de los trabajadores, identificado más tarde como David Emanuel Villalba, de 34 años, permanecía completamente atrapado. En el lugar intervinieron bomberos y personal de emergencias para socorrer a las víctimas.

Sin embargo, pese a los esfuerzos, Villalba falleció producto del aplastamiento, sin que se pudiera modificar el desenlace.

La situación en la obra se complicó por el estado de riesgo estructural, lo que dificultó las tareas de rescate. Según informó el medio local Data Chaco, el Gabinete Científico del Poder Judicial se presentó para retirar el cuerpo, realizar los peritajes pertinentes y evaluar el estado de la construcción. Las causas específicas que provocaron el colapso del tinglado y de la mampostería aún no fueron informadas de manera oficial.

El otro obrero fue rescatado con fracturas y permanece bajo seguimiento médico (Fotos: Data Chaco)

En paralelo, otro obrero que trabajaba junto a Villalba fue rescatado con lesiones graves. Según el parte médico brindado a la prensa, el segundo trabajador sufrió una fractura del tercio proximal del peroné derecho, excoriaciones en la rodilla y el tobillo, además de una fractura con subluxación de tobillo derecho. El diagnóstico determinó que debe permanecer bajo reposo obligatorio y seguimiento médico durante las próximas horas debido a la gravedad del cuadro clínico.

Ante la posibilidad de nuevos desprendimientos, la presencia de personal de Secheep y empleados municipales resultó clave para acordonar la zona, cortar los suministros y ejecutar una demolición preventiva. Bomberos de General San Martín continuaron las labores durante toda la tarde y parte de la noche, dedicados a asegurar la estructura colapsada y evaluar posibles fallas adicionales.

Desde los organismos oficiales, se recalcó que las tareas periciales siguen en curso. El diagnóstico del sobreviviente se mantiene bajo reserva, a la espera de una evolución favorable.

La intersección de Saavedra y 9 de Julio permanece acordonada, mientras los investigadores tratan de establecer las causas que precipitaron el derrumbe en la obra en construcción y determinar eventuales responsabilidades.

Un carnicero murió por una descarga eléctrica en su propio local

Equipos de emergencia trasladaron al comerciante al hospital de Córdoba tras el incidente eléctrico (Foto: Prensa.cba)

Un comerciante de 31 años perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica dentro de su carnicería, ubicada en la localidad de Toledo, en el departamento Río Segundo de la provincia de Córdoba.

Según informaron fuentes policiales, el hombre, propietario del reconocido comercio en la zona céntrica de la localidad cordobesa, fue encontrado dentro del establecimiento con signos de electrocución.

El medio local La Voz detalló que el comerciante, tras el hallazgo, recibió asistencia inmediata del servicio de emergencias local. A pesar de las intervenciones médicas, el estado del hombre motivó un traslado urgente al Hospital Florencio Díaz, en la capital de la provincia. Sin embargo, horas después y pese a las maniobras para estabilizarlo, fuentes sanitarias confirmaron su fallecimiento.

La Fiscalía de Río Segundo intervino de inmediato y ordenó una serie de medidas para esclarecer las causas y circunstancias de este hecho. Entre las primeras acciones, los investigadores dispusieron la realización de pericias sobre la instalación eléctrica del local y la toma de declaraciones testimoniales a quienes mantienen relación con el comercio. El objetivo es determinar el origen de la descarga eléctrica: si provino de algún equipo de trabajo, se debió a una falla en la instalación o a otro elemento presente en el establecimiento.

En el área, vecinos y comerciantes del entorno señalaron que la víctima llevaba años desempeñándose como carnicero en ese mismo local. Las autoridades policiales mantuvieron el lugar resguardado durante toda la noche posterior al hecho, para permitir el trabajo de los peritos y evitar alteraciones en la escena.

La Justicia espera los resultados tanto de las pericias técnicas como del informe médico definitivo, ambos elementos clave para definir la causa exacta del fallecimiento y avanzar con las responsabilidades que puedan surgir a partir de la investigación.