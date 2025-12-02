Sociedad

Un violento accidente generó un corte total en la General Paz: un herido fue trasladado en el helicóptero del SAME

El hombre lesionado era un oficial de la Policía y tenía politraumatismos. La avenida estuvo cortada durante varios minutos a la altura de Av. Balbín y provocó un caos de tránsito en la zona

Guardar
El accidente en la General Paz dejó un motociclista herido, quien fue trasladado por el SAME aéreo al Hospital Churruca

Un choque en la Avenida General Paz, a la altura de la avenida Balbín, sentido hacia el Riachuelo, generó demoras significativas durante la jornada en plena hora pico de regreso. Además del accidente, se implementó un operativo del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) aéreo por un herido.

Según informó Autopistas del Sol a través de sus redes sociales, el incidente involucró a dos vehículos y ocurrió en cercanías del barrio de Núñez, en el cruce con la avenida Dr. Ricardo Balbín.

El mismo ocurrió este martes alrededor de las 17:35. La colisión fue entre una moto y un vehículo particular. A raíz del choque, el motociclista resultó herido con politraumatismo en miembros inferiores y superiores, pero sin riesgo de vida.

El operativo de emergencia incluyó
El operativo de emergencia incluyó el corte total de la calzada durante diez minutos y generó largas filas en la zona de Núñez

Según le confirmaron a Infobae, el hecho derivó en, al menos, una persona herida: un hombre de 41 años, quien es un agente de la Policía y fue trasladado por un operativo del SAME aéreo al Hospital Churruca, nosocomio policial.

Como parte del procedimiento de emergencia, se realizó el corte total de la calzada durante unos diez minutos, afectando la circulación vehicular y provocando largas filas en la zona. Luego, si bien se liberó, siguieron las demoras por congestión en la zona.

Las autoridades viales y personal sanitario llevaron adelante el operativo para asistir de inmediato a los involucrados y coordinar el desplazamiento del herido.

Desde los canales oficiales de la autopista, se reiteró el pedido a los automovilistas para que circulen con precaución, dado que las demoras persisten después de la reapertura del tránsito y se busca evitar otro accidente.

Horas antes, durante la madrugada del martes, un grave choque múltiple tuvo lugar en la colectora de la avenida General Paz, a la altura de la calle Chávez, en dirección hacia el Riachuelo. El incidente involucró a cinco vehículos y dejó como consecuencia la muerte de una persona y varios heridos.

Un choque múltiple en la colectora de General Paz, a la altura de la calle Chávez, dejó un muerto y varios heridos durante la madrugada

De acuerdo con información obtenida por Infobae, todo comenzó cuando la línea de remolque que unía a un Ford Fiesta con un Volkswagen Gol se rompió. Los ocupantes de ambos autos bajaron para resolver la situación, momento en el cual ocurrió el siniestro.

Además de los dos vehículos mencionados, también se vieron implicados una Volkswagen Amarok blanca, un Renault Logan gris y un Fiat Palio gris.

El impacto provocó que uno de los hombres fuera atropellado y falleciera en el lugar; personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmó el deceso al llegar a la zona.

Un segundo hombre adulto fue trasladado al Hospital Santojanni para recibir atención médica, mientras que una mujer fue asistida en el sitio del accidente.

En las tareas participaron Bomberos de la Ciudad, agentes de la Policía y personal de Tránsito, quienes decidieron cortar completamente la colectora de la avenida General Paz, a la altura del kilómetro 10.800 y cerca de la estación de servicio Axion, en sentido hacia el Riachuelo.

Otro accidente, pero en autopista Panamericana

Un camión quedó atascado al chocar contra el Puente Los Olivos en la Panamericana, provocando largas demoras en el ramal Pilar

Un camión quedó atascado al chocar contra el Puente Los Olivos en el ramal Pilar de la Autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 36, en dirección norte. El choque provocó largas demoras en ese sentido que se extendieron durante varias horas.

El hecho ocurrió porque el camión superaba la altura máxima permitida e intentó pasar bajo la estructura. Luego del impacto, los equipos de seguridad vial llegaron rápidamente y organizaron el operativo necesario para que el vehículo pudiera retirarse por la salida anterior al puente.

Estas maniobras obligaron a interrumpir el tránsito en la zona durante algunos minutos. Aunque la vía fue liberada una vez que lograron remover el camión, el tráfico seguía lento por el embotellamiento generado tras el siniestro.

Fuentes consultadas por Infobae aseguraron que el incidente no provocó heridos ni daños importantes en la estructura del puente.

Como parte de las medidas para ordenar la circulación, las autoridades dispusieron un desvío hacia el ramal Escobar y permitieron el retorno de vehículos por la ruta 26 a quienes se vieron perjudicados por el corte.

El despliegue de asistencia se realizó rápidamente, con el objetivo de evitar mayores complicaciones, aunque la congestión continuó en la zona impactada. El accidente obligó a desviar el flujo vehicular y reorganizar el tránsito mientras se resolvía la situación.

Temas Relacionados

General PazSAMEAccidenteAccidente vialÚltimas noticias

Últimas Noticias

Desesperada búsqueda de una joven argentina que viajó a Brasil por trabajo y está desaparecida

Lurdes Leonor Rodríguez, de 25 años, se fue a Florianópolis en septiembre por trabajo. El 26 de noviembre fue la última vez que se comunicó con su familia y desde entonces no saben nada de ella

Desesperada búsqueda de una joven

Procesaron a los miembros de una red de inmigración ilegal: el vínculo del caso con Al Qaeda

El fallo del juez Santiago Inchausti involucra a tres extranjeros y un argentino investigados por la UFECO del fiscal Santiago Marquevich. Cómo funcionaba el negocio

Procesaron a los miembros de

Hallaron asesinada a una mujer en Tres de Febrero e investigan un posible vínculo con la venta de drogas

El cuerpo fue encontrado esta mañana en El Libertador. Estaba cubierto con una frazada y ubicado entre un camión y un colectivo

Hallaron asesinada a una mujer

Un hombre fue detenido en Tucumán por enterrar vivos a cuatro perros recién nacidos en un pozo

La denuncia de una vecina movilizó a personal policial y voluntarios de un grupo animalista, quienes intervinieron en una vivienda del barrio Itilco y lograron rescatar a los animales, ahora alojados en hogares de tránsito

Un hombre fue detenido en

En Trelew se quemaron más de 21 mil hectáreas y advierten por un verano complicado en la Patagonia

Los Bomberos Voluntarios remarcaron que el área afectada por los incendios en unos campos equivale a 13 veces las dimensiones de la ciudad. La advertencia por la sequía y los riesgos de nuevos focos

En Trelew se quemaron más
DEPORTES
El exabrupto del hijo de

El exabrupto del hijo de Gustavo Costas contra Boca tras la clasificación ante Tigre y la provocación de Racing en las redes

El mensaje del director de Red Bull a Yuki Tsunoda tras dejarlo sin butaca en la F1 para 2026

WTA 125 de Quito: Jazmín Ortenzi quedó eliminada y solo queda una esperanza argentina en el último torneo del año

La desconcertante imagen de LeBron James en medio de la derrota de los Lakers que provocó el fastidio de su entrenador

El preocupante video que publicó un famoso boxeador tras una derrota: “Retírate, disfruta de tu familia”

TELESHOW
Ángel de Brito anticipó cómo

Ángel de Brito anticipó cómo se llamaría el programa de Beto Casella en América TV tras su salida de Bendita y El Nueve

Ciro Martínez contó cómo vivió el regreso de Los Piojos: “Era como un sueño”

Chapa & Castelo, el dúo de DJs argentinos que llenó el Estadio UNO de La Plata y marcó un hito para la electrónica local

Fernanda Metilli expuso un agresivo mensaje que recibió y su divertida respuesta: “¿Me podrías dar un listado?"

El importante paso que dio La Joaqui en su relación con Luck Ra: la tierna foto

INFOBAE AMÉRICA

“Preparamos a los estudiantes para

“Preparamos a los estudiantes para competir en el mundo”: universitarios peruanos triunfan en Colombia y apuestan por carreras del futuro

Los detalles de la increíble donación de USD 6.250 millones de un magnate de la informática: a qué se destinará

Hit, pero ajeno: la verdad oculta tras el regreso triunfal de George Harrison a la cima de la música internacional

Beyoncé, Justin Timberlake y Britney Spears en el centro de una batalla legal por mil millones de dólares

Giro en Honduras: Nasralla toma la delantera sobre Asfura en el conteo electoral