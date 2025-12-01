Sociedad

Un hombre desnudo atacó a un auto argentino y le rompió el parabrisas en una ruta de Chile

El agresor, de nacionalidad chilena, fue detenido por Carabineros luego de caminar completamente desvestido en una de las vías necesarias para llegar a Ushuaia. Estaba ebrio y complicó el tránsito en la zona durante varios minutos

Guardar
Ocurrió en la ruta CH-255 camino hacia Punta Arenas, cerca de San Gregorio. El agresor quedó detenido por los carabineros.

Un episodio insólito alteró la ruta internacional CH-255, que une la ciudad de Río Gallegos con Chile. A la altura del kilómetro 58, norte de Punta Arenas, automovilistas reportaron la presencia de un hombre de nacionalidad chilena, completamente desnudo y en aparente estado de ebriedad, caminando sobre el pavimento y lanzándose de manera imprevista frente al tránsito.

Todo ocurrió durante la tarde del jueves 27 de noviembre. Los primeros en advertir lo que sucedía fueron conductores que circulaban por la zona, quienes se vieron obligados a realizar frenadas bruscas para eludir al individuo que irrumpía intempestivamente en la calzada.

Cabe remarcar que esta vía es una de las que continúan la Ruta Nacional 3 que llega a la ciudad de Ushuaia y que tiene tráfico argentino, ya que es uno de los caminos principales que unen a Tierra del Fuego con el continente.

Los relatos y testimonios recogidos coincidieron en destacar el peligro que representaban sus movimientos no solo para él, sino también para quienes participaban del flujo vehicular de esta vía internacional, utilizada tanto por argentinos como chilenos.

A partir de fotos y videos que se viralizaron, mostraron la particular escena en una zona donde el frío también abunda. Algunos mostraban al hombre saltando sobre un vehículo y en otros intentaba encaramarse a la puerta de un camión en movimiento, generando momentos de tensión para los conductores que intentaban esquivarlo.

Carabineros acudieron a la ruta
Carabineros acudieron a la ruta internacional CH255 tras recibir varias alertas de conductores

Unos minutos más tarde, el riesgo escaló aún más: el hombre arrojó una piedra contra un automóvil argentino, lo que produjo la rotura del parabrisas. Este episodio derivó en imputaciones por daños a la propiedad.

Las llamadas de emergencia no se hicieron esperar. Carabineros de la Tenencia de Monte Aymond acudió al lugar siguiendo las alertas, logrando interceptar y detener al individuo a pocos kilómetros del punto donde había sido avistado originalmente.

Según reportaron los efectivos, el hombre —de alrededor de 50 años— se encontraba con un elevado grado de agresividad y fuera de control debido a su estado etílico.

“El comportamiento temerario del sujeto obligó a varios conductores a detenerse repentinamente para evitar un accidente, lo que generó preocupación entre quienes circulaban por el sector”, destacaron desde la policía local. Tras la reducción y detención, el hombre fue trasladado inicialmente a la unidad policial. Luego fue derivado a Punta Arenas para constatar lesiones y continuar con los procedimientos judiciales.

El individuo permanece detenido por los delitos de desórdenes públicos y daños materiales. Se encuentra a la espera de la presentación correspondiente ante la justicia, mientras el episodio sigue generando repercusiones entre quienes transitaban por la zona y quedaron sorprendidos ante la escena.

Tragedia en Chile: un argentino perdió el control de su moto, golpeó contra el asfalto y murió

Un motociclista argentino murió en una ruta de Chile cuando viaja a la ciudad de Viña del Mar, localidad que está a 120 kilómetros de Santiago, la capital chilena. De acuerdo a lo que se conoció hasta el momento, el hombre de 61 años falleció en el acto una vez que perdió el control de la moto.

Según informaron medios locales, el hombre era oriundo de la Argentina, aunque todavía no trascendió su identidad. En ese sentido, el coronel Jorge Guaita, prefecto de la prefectura Marga Marga, confirmó que están investigando las causas del siniestro vial.

El hecho puntualmente ocurrió a las 6.20 de la mañana del domingo, en la Ruta 60H, troncal al sur, en el kilómetro 98, en dirección a la ciudad costera de Viña del Mar. Tras las primeras asistencias al cuerpo del hombre fallecido, se cortó el tránsito en el lugar para llevar a cabo las tareas de investigación.

Justamente, en el lugar se cerró el tránsito y hubo complicaciones en pleno fin de semana para correr por esa vía hacia la costa chilena, uno de los puntos principales que mueve a muchos turistas argentinos que cruzan la Cordillera de Los Andes para disfrutar de las playas trasandinas.

Temas Relacionados

ChileRuta CH-255Últimas noticias

Últimas Noticias

“Me diste en el corazón”: qué declaró la adolescente de 16 años detenida por matar a puñaladas a su novio en Lanús

La joven prestó declaración ante el fiscal Juan Ignacio Colazo y dio su versión sobre los hechos que terminaron con la vida de Santiago Nahuel López Monte, de 20 años

“Me diste en el corazón”:

Un motociclista corría una picada y terminó incrustado en el parabrisas de una camioneta con múltiples fracturas

Ocurrió en Tres Arroyos. El joven de 22 años impactó con el lateral del acompañante de una Ford F 100, fue trasladado de urgencia al Centro Municipal de Salud, donde fue operado

Un motociclista corría una picada

Cuáles son las señales de tránsito y qué significan

Conocer los distintos tipos de marcaciones en calles y rutas permite evitar accidentes, respetar normas y circular de forma ordenada, desde advertencias de peligro hasta indicaciones turísticas y restricciones de velocidad

Cuáles son las señales de

La playa que queda a cuatro horas de Buenos Aires con una reserva ecológica reconocida por la UNESCO

Un enclave natural que invita a descubrir senderos, playas y actividades sustentables en la costa atlántica

La playa que queda a

Un camionero dijo que lo engañaron en la ruta pero era una puesta en escena para quedarse con la carga: el detalle que lo delató

El chofer del vehículo había denunciado haber sido raptado y liberado por los supuestos ladrones. Sin embargo, quedó detenido junto a dos cómplices

Un camionero dijo que lo
DEPORTES
16 frases de Enzo Fernández:

16 frases de Enzo Fernández: cómo motiva Messi a La Scaloneta y su sueño pendiente con la Selección

El filoso posteo de Hernán López Muñoz tras la eliminación de Argentinos Juniors frente a Boca

Otra vez en el ojo de la tormenta: el peligroso tackle del jugador inglés que desató el escándalo ante Los Pumas

Una figura del Barcelona pidió un tiempo fuera del equipo por su salud mental: “Ahora no está preparado para jugar”

El delantero top que habría sido ofrecido a River Plate en el inicio del mercado de pases

TELESHOW
El filoso comentario de Andy

El filoso comentario de Andy Chango a Wanda Nara: “A Maxi López le fue bien lejos tuyo”

La confesión de Susana Roccasalvo, en Masterchef Celebrity, sobre su vida privada

Wanda Nara mostró su “casa soñada” en Nordelta y sorprendió un detalle ligado a Mauro Icardi y la China Suárez

Chechu Bonelli habló del escándalo por su separación de Darío Cvitanich: “Hubo una reacción que no estuvo buena”

El sentido posteo de Camilota a 14 años de la muerte de su mamá: “Te extraño todos los días”

INFOBAE AMÉRICA

La Justicia de Azerbaiyán ordenó

La Justicia de Azerbaiyán ordenó prisión preventiva para el principal líder opositor Alí Karimli

Terror en Haití: al menos 12 muertos y decenas de casas incendiadas tras un nuevo ataque de pandillas

Los halcones americanos ganan terreno como aliados inesperados de los huertos de cerezas en Estados Unidos

Bolivia eliminó el requisito de visado para turistas de Estados Unidos y de otros seis países

Zelensky prevé una reunión crucial con Trump en medio de las negociaciones para un acuerdo de paz para Ucrania