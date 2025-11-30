Tragedia en Chile: un argentino perdió el control de su moto, golpeó contra el asfalto y murió

Un motociclista argentino murió en una ruta de Chile cuando viaja a la ciudad de Viña del Mar, localidad que está a 120 kilómetros de Santiago, la capital chilena. De acuerdo a lo que se conoció hasta el momento, el hombre de 61 años falleció en el acto una vez que perdió el control de la moto.

Según informaron medios locales, el hombre era oriundo de la Argentina, aunque todavía no trascendió su identidad. En ese sentido, el coronel Jorge Guaita, prefecto de la prefectura Marga Marga, confirmó que están investigando las causas del siniestro vial.

El hecho puntualmente ocurrió a las 6.20 de la mañana, en la Ruta 60H, troncal al sur, en el kilómetro 98, en dirección a la ciudad costera de Viña del Mar. Tras las primeras asistencias al cuerpo del hombre fallecido, se cortó el tránsito en el lugar para llevar a cabo las tareas de investigación.

Justamente, en el lugar se cerró el tránsito y hubo complicaciones en pleno fin de semana para correr por esa vía hacia la costa chilena, uno de los puntos principales que mueve a muchos turistas argentinos que cruzan la Cordillera de Los Andes para disfrutar de las playas trasandinas.

Otra tragedia en Chile con nuevos muertos

Dos argentinos y un chileno fallecieron este martes en un accidente vial ocurrido en la autopista Los Andes, en las cercanías de la comuna de San Felipe, ubicada en la región de Valparaíso. El impacto, además, dejó a dos niños en estado grave que fueron internadas.

El hecho involucró a un Fiat Cronos con patente argentina, proveniente de Mendoza, y una SUV de matrícula chilena conducida por un ciudadano de origen brasileño que residía y trabajaba en Chile, concretamente en el Hospital de Llay Llay, informó la Policía de Carabineros.

El accidente, que se produjo a primera hora del martes, tuvo como consecuencia a dos menores de edad heridos, de 11 y 13 años, quienes serían los nietos de la pareja mendocina fallecida. Ambos chicos fueron atendidos de urgencia en hospitales de la zona, según confirmaron las autoridades a medios locales.

La colisión tuvo lugar cuando, según relató el mayor Gonzalo Medina, comisario de San Felipe, “ambos vehículos, por causas que se investigan, impactaron de frente y resultaron fallecidos dos ocupantes adultos de nacionalidad argentina y un ocupante de nacionalidad chilena”. El oficial agregó que los menores que viajaban en el vehículo argentino fueron rápidamente trasladados al hospital San Camilo de San Felipe y al hospital San Juan de Dios de Los Andes, donde reciben atención médica.

El siniestro se produjo poco después de que el auto de la familia mendocina hubiera ingresado a Chile mediante el complejo fronterizo Los Libertadores. Las primeras pericias señalan que el Fiat Cronos se habría cruzado de carril poco antes del choque, aunque los motivos que llevaron a la maniobra aún no se han esclarecido.

Autoridades señalaron la presencia de una densa neblina, que habría reducido considerablemente la visibilidad sobre la calzada durante la mañana, como un factor relevante.

El accidente ocurrió en inmediaciones de la Toma Yevide, en el sector poniente de San Felipe. La violencia del impacto provocó que la mujer argentina que iba de acompañante en el Cronos saliera despedida del vehículo.

Las víctimas argentinas fueron identificadas como Víctor Hugo Venturín, de 65 años, y su esposa Mónica Elsa Torres, de 64. Ambos residían en Mendoza y viajaban junto a sus nietas de 13 y 11 años.

La tragedia sacudió especialmente a la comunidad de Maipú: Venturín era un reconocido odontólogo, propietario de la clínica “Venturín Odontología”, en el centro de ese departamento, con más de una década de trayectoria en la zona. Su esposa, Mónica, tenía a su cargo la administración de la institución, según información del medio local Los Andes.

Una vez conocida la noticia, distintos referentes y vecinos mendocinos expresaron en las redes despedidas y palabras de apoyo a los familiares. El diputado nacional por Mendoza y ex intendente de Maipú, Adolfo Bermejo, escribió: “Aún no lo puedo creer amigo. Terrible dolor por tu partida Víctor. Se nos fue un gran tipo que siempre estuvo al servicio de la comunidad maipucina. Mis condolencias a su familia en este duro momento. Abrazo al cielo”.