Un cumpleaños terminó en tragedia en Córdoba: un nene de 5 años cayó a una pileta y se ahogó

Ocurrió en una casa ubicada en barrio La Florida, de la ciudad de Jesús María. Todo indica que se habría tratado de un accidente doméstico

El nene de 5 años
El nene de 5 años murió ahogado el día de su cumpleaños

Lo que debía ser una tarde de celebración en Jesús María se transformó en una tragedia devastadora. Un niño de 5 años murió este sábado luego de ser encontrado sin signos vitales dentro de la pileta de su casa, ubicada en el barrio La Florida, de la ciudad cordobesa de Jesús María. Ese mismo día, su familia se preparaba para festejar su cumpleaños.

Según informaron fuentes policiales, la madre del pequeño salió al patio y lo halló sumergido en el agua. De inmediato pidió ayuda, y personal de emergencias llegó al lugar para asistirlo. Durante varios minutos se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar con la esperanza de revertir la situación, pero todos los esfuerzos resultaron en vano.

El hecho ocurrió en una vivienda situada sobre calle Chaco. La Policía trabajó en el domicilio y la Fiscalía de Jesús María quedó a cargo de la investigación. Los primeros informes indican que la causa de muerte fue asfixia por inmersión.

Lo sucedido en Jesús María se suma a una serie de episodios similares registrados en los últimos meses en distintas provincias del país, donde pequeños accidentes domésticos terminaron con consecuencias fatales.

Corrientes: una niña de dos años murió al caer a una pileta

El pasado 11 de noviembre, la comunidad de La Cruz, en Corrientes, quedó profundamente conmocionada por la muerte de una niña de apenas dos años. El accidente ocurrió en el barrio 30 Viviendas, donde la menor cayó accidentalmente en una pileta ubicada en una casa particular y se ahogó.

Cerca de las 14:50, efectivos de la Comisaría de Distrito recibieron el aviso desde el hospital local, donde la niña había sido trasladada por sus propios familiares luego de rescatarla del agua. A pesar de las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico, la pequeña llegó sin vida. El profesional de guardia confirmó que el fallecimiento se produjo por asfixia por inmersión. Tras la intervención judicial correspondiente, el cuerpo fue entregado a sus familiares.

Santiago del Estero: un niño de un año y tres meses cayó a un aljibe

En el mes de julio, en la localidad rural de Lote 58 —a unos 30 kilómetros de Añatuya, Santiago del Estero— otro accidente doméstico dejó sin palabras a toda la comunidad. Un niño de un año y tres meses fue encontrado sin vida dentro de un aljibe perteneciente a su familia.

El episodio ocurrió durante la siesta, cuando la madre notó la ausencia del pequeño. Tras una búsqueda desesperada alrededor de la vivienda, lo hallaron dentro del depósito de agua. La familia lo trasladó de urgencia en un vehículo particular al Hospital Zonal de Añatuya, pero los médicos confirmaron que había llegado sin signos vitales.

La Fiscalía de turno ordenó peritajes en el lugar, la inspección del pozo y la toma de testimonios a los habitantes de la vivienda. La principal hipótesis apunta a un accidente doméstico, en un contexto donde los aljibes y pozos sin protección son frecuentes y representan un riesgo latente para niños pequeños.

