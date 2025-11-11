Sociedad

Tragedia en Corrientes: una bebé de dos años cayó dentro de una pileta y murió ahogada

Si bien la familia logró sacar a la menor del agua y trasladarla rápidamente al hospital local, los esfuerzos médicos no fueron suficientes para evitar el fallecimiento

Familiares de la menor intentaron reanimarla y la trasladaron de urgencia al hospital, pero los médicos no lograron salvarla

La localidad de La Cruz, ubicada en la provincia de Corrientes, fue escenario de un hecho que conmocionó a la comunidad durante este lunes. Una niña de apenas dos años murió como consecuencia de un accidente doméstico ocurrido en el barrio 30 Viviendas. De acuerdo con las primeras informaciones, la menor cayó de forma accidental en una pileta situada en una vivienda particular de esa zona.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 14:50 horas, cuando efectivos de la Comisaría de Distrito de La Cruz recibieron el reporte del ingreso de la menor al hospital local, tras ser rescatada por sus familiares, indicó el medio local Cadena de Radios.

La niña había caído al interior de una pileta llena de agua. Al ser advertida la situación, fue rápidamente auxiliada por miembros de su familia, quienes procedieron a trasladarla al centro de salud más cercano.

Una vez allí, profesionales del servicio de emergencias le practicaron maniobras de reanimación en un intento desesperado por salvarla. Sin embargo, los esfuerzos médicos no lograron revertir el cuadro, indicó El Litoral, otro medio correntino.

El médico de guardia del hospital local informó que la muerte se produjo como consecuencia de asfixia por inmersión. Posteriormente, las autoridades judiciales autorizaron la entrega del cuerpo a la familia para su velatorio y posterior inhumación.

En paralelo, personal de la comisaría jurisdiccional inició las diligencias y actuaciones sumariales correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho dentro del marco legal.

Un antecedente similar en Santiago del Estero

Un caso similar ocurrió meses atrás en Santiago del Estero, donde un niño de 1 año y 3 meses murió ahogado en un aljibe

La comunidad de Lote 58, a aproximadamente 30 kilómetros de la ciudad de Añatuya en la provincia de Santiago del Estero, atravesó una profunda consternación tras la muerte de un niño de 1 año y 3 meses.

Meses atrás, el pequeño fue encontrado sin vida en el interior de un aljibe perteneciente a su familia. La situación sacudió a los habitantes del área rural y motivó la intervención de fuerzas locales.

Todo comenzó en horas de la siesta, momento en que la madre del bebé notó su ausencia dentro de la vivienda.

La familia inició una búsqueda inmediata, inspeccionando cada espacio del hogar y las áreas cercanas, hasta que, luego de momentos de angustia, localizaron al niño en el aljibe, un depósito de agua muy frecuente en los hogares de esta zona para el abastecimiento diario.

De acuerdo a lo publicado por Diario Panorama, la emergencia llevó a los allegados a trasladar al niño al Hospital Zonal de Añatuya en un coche particular. No obstante, los médicos constataron que ya había llegado sin signos vitales, imposibilitando cualquier intento de reanimación.

Por disposición de la Fiscalía de turno de Añatuya, personal de Criminalística y efectivos de la comisaría local acudieron a la vivienda para concretar las primeras pericias, reconstruir los hechos y examinar el entorno donde ocurrió el accidente. Los expertos recogieron muestras, revisaron la seguridad del pozo y tomaron los testimonios pertinentes de la madre y de quienes vivían en el lugar.

Para determinar si existieron negligencias o si todo se debió a un desafortunado accidente, se recolectaron elementos de prueba tanto dentro como fuera de la vivienda, a fin de eliminar la posibilidad de intervención de terceros.

La hipótesis central sostiene que se trató de un accidente doméstico. En Lote 58, la precariedad de las construcciones y la presencia de reservorios de agua sin protección incrementan los riesgos, y desde las autoridades se insiste en la importancia de implementar mayores medidas preventivas, especialmente en casas donde hay niños pequeños.

