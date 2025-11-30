Radicaron una denuncia colectiva por estafa contra una organizadora de eventos infantiles: una exsocia y proveedores, las nuevas víctimas

Hay casi 40 familias damnificadas por la empresa @ponteguapas.ok, especializada en la animación de cumpleaños infantiles

Las denuncias por estafa contra la empresa Ponte Guapas, dedicada a la organización de eventos infantiles tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la zona del AMBA, no cesan y ya son casi 40 las familias damnificadas por su dueña, Tatiana Soledad Scotto. Organizadas en un grupo de Whatsapp, las mamás engañadas llevaron su reclamo a la justicia, que quedó radicada en la Fiscalía General de San Isidro, Distrito Boulogne-Villa Adelina, para evitar que esta mujer siga jugando con la ilusión de los más chicos.

A pesar de que Tatiana le aseguró a Infobae que las denuncias “son falsas” y que “todos los eventos se realizan perfectamente”, lo cierto es que luego de la publicación de la nota las estafas se multiplicaron y el sitio de Instagram @ponteguapas.ok que utilizaba para promocionar sus servicios ya no existe. Y a esto se suma que entre los damnificados también hay una exsocia y varios proveedores.

El testimonio de una exsocia damnificada

Claudia Ledo era amiga de Tatiana y empezaron a trabajar juntas a fines de 2018. Aunque formalmente no existía un contrato societario, Claudia cumplía un rol clave: asistir a los eventos, coordinar animadoras y garantizar que las celebraciones se realizaran. Sin embargo, según relató, Tatiana se encargaba exclusivamente de manejar los cobros y la comunicación con los clientes, y allí comenzaron los problemas.

“Los proveedores me llamaban a mí diciendo que Tatiana les decía que yo tenía su dinero. Yo no tenía ni la plata mía ni la de nadie. Era un caos constante”, relató Claudia, quien admitió que los problemas comenzaron a fines de 2023, se intensificaron en 2024 y estallaron en 2025.

“Mi nombre empezó a aparecer en redes. Ponían fotos mías y de mi familia tildándome de estafadora y nada que ver. Todo llegó a su fin cuando me amenazaron y dijeron que me iban a venir a buscar a mi casa. Soy mamá, me asusté. No podía seguir viviendo con miedo por algo que yo no hice y decidí abrirme. Ya hace un año que no trabajamos juntas”, aclaró.

Ponte Guapas ofrece servicios, como el alquiler de mobiliarias, que nunca cumple. "Cobra por adelantado y cancela el mismo día del evento", dicen las denunciantes

Una parte central del quiebre de la relación laboral tuvo que ver con la imposibilidad de Tatiana de cumplir con los eventos que cobraba por adelantado: “Le decía mil veces: ‘dejá de tomar eventos que sabés que no podés cumplir’. Había días con diez cumpleaños y solo cinco animadoras disponibles. Yo me enteraba ese mismo día”.

Según Claudia, Tatiana solía cancelar animaciones el mismo día o enviaba a personas sin preparación: “Muchas veces mandaba a cualquiera: le daba un bidón de plasticola, unos pinceles y le decía ‘andá’. Y claro, los cumpleaños eran un descontrol”.

Incluso, la mujer afirmó que en repetidas ocasiones llegaba a un evento sin saber qué servicios habían sido contratados: “Me preguntaban por el carro de golosinas o los peloteros. Yo ni sabía que la mamá había pagado eso. Tatiana inventaba, vendía cosas que no tenía cómo cumplir”.

Claudia también aseguró que durante meses pagó de su bolsillo los materiales que llevaba a los eventos y los salarios de las animadoras que la acompañaban, porque Tatiana nunca le transfería su parte. “De diez eventos, me pagaba cinco. Me quedó debiendo muchísimo dinero. Yo ponía materiales, insumos… nada me devolvía”, detalló.

Las excusas eran constantes: “Siempre tenía una historia distinta: que no le andaba la cuenta, que no podía transferir… una mentira tras otra”.

Todo los servicios que ofrece Ponte Guapas son tercerizados. Esta es una de las ambientaciones que ofrece

Más allá del perjuicio económico, lo que más la afectó fue el impacto emocional sobre los niños: “Siempre le decía: 'No podés seguir haciendo esto. Les arruinás el cumple a los nenes que te están esperando’. Pero no le importaba.”

Proveedores estafados

Entre los proveedores estafados también se encuentra la firma Petit Spa by Helen Eventos, a quien Tatiana contactó en diciembre del año pasado para tercerizar las pijamadas, y nunca le pagó lo acordado.

“Me dijo que me transferiría el pago cuando la mamá le abonara. Al día siguiente, cuando le escribí para consultarle si la mamá ya le había pagado —porque necesitaba abonar a la chica que me había acompañado—, me respondió: ‘Todavía no’. Ahí empecé a sospechar y busqué información sobre ella. Descubrí que tenía varias denuncias por estafa”, relataron desde Helen Eventos.

“Decidí comunicarme directamente con la mamá del evento y me confirmó que ya le había pagado todo a Tatiana hacía tiempo. Fue muy desagradable darme cuenta de que me había estafado: me pagó sólo una parte y el resto nunca me lo devolvió”, explicaron.

“Lamentablemente, pensé que había dejado de hacerlo, pero me enteré que sigue estafando a otras personas, incluso en eventos con niños. Es muy triste que juegue con la buena fe de la gente”, agregó.

En el grupo de IG de mamás estafas, la empresa Helen Eventos contó su mala experiencia con Ponte Guapas

Mamás estafadas

Esta situación no es nueva, se viene repitiendo desde hace un año y medio. Hoy, al buscar su nombre en Internet, cualquier usuario puede leer decenas de experiencias fallidas en grupos de Facebook e Instagram. Todas las damnificadas describen el mismo modus operandi: cobra todo por adelantado con la excusa de ofrecer importantes descuentos, promete servicios completos y luego desaparece.

“A mi me apuró para que pague el total de la fiesta cuatro días antes del evento. Me dijo que me bonificaba media hora si le transfería todo porque en ese momento me decía que necesitaba pagar a un proveedor. Me pareció poco serio. Pero como venía recomendada por una mamá que me dijo que le había salido todo ok, confié”, admitió Andrea Brizuela, otra de las estafadas. “Vi la nota en Infobae. No puedo creer todas las estafas que hizo y que todavía siga impune”, se lamentó.

Selene Becerraola, por su parte, contó que Tatiana solo cumplió con una parte de lo pactado en el cumpleaños de su hija de 8 años, que tuvo lugar el 4 de octubre. “La llamaba en el medio de la fiesta y no respondía. Cuando finalmente atendió me dijo que me iba a transferir la diferencia y nunca lo hizo. Le mando mensajes desde hace un mes y no me responde”, relató la mujer, a cuya hija, Tatiana le arruinó el festejo porque estaba expectante de que llegaran todas las sorpresas que su mamá le había prometido.

Dentro del universo de estafas que comete Tatiana hay dos categorías: eventos que son cancelados el mismo día o eventos a los que solo les ofrece la mitad de los servicios abonados. Pero también están aquellas personas que aún están esperando por sus eventos y que al ver todas estas denuncias saben que también serán estafadas.

Fiesta Teen de dos horas y media: esta es otra de las propuestas que ofrece Ponte Guapas

En esta situación se encuentra Nataly Stal, quien ya abonó todo por adelantado para festejar el cumpleaños de 6 años de su hija el sábado 6 de diciembre. La mujer admitió que contrató el servicio de Ponte Guapas a partir de la recomendación de una amiga que el año anterior sí había recibido una prestación adecuada.

La denunciante aseguró que transfirió inicialmente 400 mil pesos como seña y luego completó el pago hasta alcanzar un total de un millón de pesos, atraída por supuestos descuentos y la propuesta de agregar servicios como candy bar, máquinas de espuma, decoración completa, inflables, un mago, carritos de comida y más.

“Soy muy desconfiada, pero la voz dulce que tenía y la experiencia de mi amiga hicieron que confiara. Me decía que si pagaba todo ahora, podía congelar precios. Caí en eso”, explicó Nataly, quien recién la semana pasada tomó conocimiento de las múltiples denuncias similares.

“Como no quería tener a todos los chicos en mi casa y que la chica nunca aparezca, le pedí que me devolviera la plata. Le mandé un mensaje que decía: ‘Transferime el millón de pesos que yo te di, y el día que llegues a mi casa para el cumpleaños, apenas pongas un pie, yo te los vuelvo a transferir’. Me dijo que me quedara tranquila, que eso no iba a pasar, pero ante mi insistencia me dejó de responder”, relató.

Al poner el nombre completo de Tatiana en Google aparecen varios grupos de estafados

Para Nataly, esa actitud dejó en evidencia que la mujer no tiene intención de cumplir con el servicio ni de devolver el dinero por propia voluntad. “En mi misma situación hay dos mamás: una que le festeja a su hija el 12 de diciembre y otra en febrero. Si no cumple, le voy a iniciar acciones legales”, advirtió.

Y mientras Tatiana se hace desentendida y deja de responder los mensajes desesperados de las madres afectadas, las denuncias en la justicia se siguen acumulando.

“Por favor, no crean en lo que promete. Ojalá le cumpla a alguna familia, pero de verdad les digo: tómenselo con pinzas. Tatiana es mentirosa compulsiva. Lo que dice es mentira”, concluyó Claudia, su ex socia, quien con su relato trata de evitar que otras familias tengan que atravesar situaciones similares y que quienes contraten servicios de animación infantil lo hagan con mayor precaución.