Tras dos derrumbes, Córdoba decidió cerrar todos los polideportivos de la provincia

En los últimos días, el colapso de dos edificios —uno en la capital y otro en Miramar de Ansenuza— alertó a las autoridades. A modo preventivo, el Ejecutivo dispuso el cierre de las instalaciones y convocará inspecciones

Dos niñas resultaron heridas por el incidente

La Provincia de Córdoba dispuso el cierre total de todos los polideportivos de la región tras dos derrumbes ocurridos con pocos días de diferencia. La medida alcanza a instalaciones antiguas, inauguradas recientemente y también a las que aún están en obra.

La disposición fue adoptada este viernes, luego de que en las primeras horas del día colapsara el Polideportivo Social ubicado en Miramar de Ansenuza. El derrumbe ocurrió en medio de un temporal con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora.

Según indicaron medios locales, la tormenta provocó que volaran las chapas y cediera la estructura, que todavía no había sido inaugurada oficialmente. No se registraron heridos, ya que el sitio se encontraba desocupado.

Así quedó el polideportivo en construcción tras el temporal

Sin embargo, desde El Doce TV precisó que las instalaciones eran utilizadas a diario por la comunidad.

En tanto, el primer derrumbe ocurrió el 20 de noviembre pasado en la ciudad de Córdoba, también en medio de un temporal con ráfagas de viento. En esa ocasión, se desplomó el techo de un polideportivo del barrio Los Álamos, ubicado en Florencio Parravicini 3583.

El derrumbe en Miramar de
El derrumbe en Miramar de Ansenuza (Facebook)

Una menor de 14 años, identificada como Luz Milagros, permaneció internada en terapia intensiva en el Hospital de Niños tras ser operada de urgencia por las graves lesiones en la cabeza y el torso que sufrió durante el colapso.

En declaraciones a un medio cordobés, la adolescente relató cómo ayudó a salvar a cuatro compañeros que estaban cerca de ella. Primero empujó a dos niñas que habían quedado inmovilizadas y luego intentó apartar a un chico que circulaba en bicicleta.

El primer colapso ocurrió en
El primer colapso ocurrió en el barrio Los Álamos (Facebook)

Además, mientras se alejaba, vio a otro joven con los ojos cerrados que no respondía: “Lo empujaba y no reaccionaba, hasta que respondió y tratamos de correr”.

Sin embargo, en ese momento la estructura colapsó sobre ellos, impidiéndoles escapar. “Se me cayó el techo encima”, recordó. Y añadió que sintió “un peso enorme” antes de perder la conciencia.

La adolescente debió ser sometida a una cirugía de urgencia y recibió 15 puntos de sutura. “Ahora me dan miedo los ruidos, había mucho ruido cuando se cayó”, cerró.

El segundo colapsó motivo la
El segundo colapsó motivo la decisión del Ejecutivo (Facebook)

Infobae accedió a la notificación enviada ayer a los municipios cordobeses por el secretario de Infraestructura Social, Adrián Danieli, en donde se ordenó la suspensión de todas las actividades en este tipo de instalaciones.

“Atento a los recientes acontecimientos en relación a los denominados ‘Playones Polideportivos’ se solicita a usted que, a los efectos preventivos y de manera inmediata, proceda a suspender todo tipo de actividad a realizarse en las instalaciones”, comienza la comunicación del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo.

Además, ordena el cierre del perímetro de los centros deportivos “hasta tanto finalicen los relevamientos técnicos que actualmente se están llevando a cabo”.

“Hemos dispuesto pedirles a los intendentes que nos acompañen para que suspendan todas las actividades deportivas y tomen las medidas precautorias, para que en el polideportivo y en el perímetro no ingrese gente. Es una medida preventiva, quizá en exceso, pero apunta a resguardar la vida de las personas”, explicó al respecto la ministra de Desarrollo Social, Laura Jure.

En diálogo con Cadena 3, la mandataria agregó que los polideportivos afectados fueron construidos por la misma empresa: “Vamos a presentar una demanda para determinar qué sucedió y que se definan las responsabilidades correspondientes. En el caso de la ciudad de Córdoba, ya interviene la Justicia y es materia de investigación”.

En tanto, el medio local adelantó que el Ejecutivo convocará a colegios profesionales de ingenieros, universidades y organismos técnicos para inspeccionar las instalaciones junto al Gobierno Provincial y los municipios. Se buscará revisar el estado estructural, técnico y de seguridad de cada construcción.

