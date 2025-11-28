Tragedia en Santa Fe: cinco muertos por un choque frontal en la ruta provincial 90

El brutal accidente ocurrido apenas pasada la medianoche implicó un operativo de seis horas y el corte total de la ruta provincial 90 (@GMALFARO)

En Santa Fe, un trágico accidente vial ocurrió en el kilómetro 86,8 que dejó como saldo cinco personas fallecidas. El siniestro ocurrió este viernes a las 00:30. Fue en el acceso a la localidad de Alcorta, en el departamento de Constitución.

Según informaron a Infobae fuentes de la Policía de Seguridad Vial de Santa Fe, uno de los automóviles implicados fue un Ford Focus, color gris, conducido por Javier Alberto Pellegrini, de 49 años, domiciliado en Alcorta. El hombre, que viajaba solo, perdió la vida en el acto al chocar de frente contra un Volkswagen Gol que transportaba a cuatro mujeres adultas provenientes de loa localidad de Máximo Paz.

De las ocupantes, identificadas como Nancy Gloria Albarracín (63 años), Nanci Marcela Beliera (58) y Claudia Patricia Risso (56), Albarracín fue rescatada con signos vitales y trasladada al Samco local, donde murió minutos después. Sus otras tres compañeras de viaje, una de ellas aún sin identificar, fallecieron en el acto.

El estado irreconocible del Volkswagen Gol en el que viajaban las cuatro mujeres oriundas de Máximo Paz

El tercer vehículo involucrado, una Ford Ecosport, impactó contra autopartes que habían quedado esparcidas sobre la calzada tras el choque principal. Sus dos ocupantes, ambos mayores de edad, no sufrieron lesiones.

El violento choque provocó la interrupción total del tránsito durante varias horas (hasta las 6:30 aproximadamente) mientras se desarrollaban las tareas de rescate y peritaje.

El operativo policial durante la madrugada (@LT8am830)

La identificación de las víctimas fue confirmada tras las diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI) del personal de la Comisaría 2da y personal de Gabinete Criminalístico de Rosario, que incluyeron pericias, planimetría, fotografía y análisis mecánico, así como el levantamiento del cuerpo a cargo de la doctora Carina Orpella. En la investigación del siniestro interviene la sede de Fiscalía Regional en la ciudad de Villa Constitución.

Bomberos de Alcorta estuvo al frente del operativo en conjunto con Seguridad Vial de Santa Fe (@GMALFARO)

En el lugar trabajaron cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios de Alcorta, personal del SAMCo local, efectivos de la Policía de Alcorta, agentes de Policía Científica, el jefe del cuerpo activo, comandante general Sergio Cirucich, y el médico policial.

Las causas que originaron el accidente fatal permanecen bajo investigaciónva pedido de fiscal de turno, Dra. Analia Saravalli. La Justicia ordenó la realización de autopsias en el Instituto Médico Legal y solicitó la intervención de una cochera para el traslado de los cuerpos.