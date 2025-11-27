Sociedad

Cuándo llegan las lluvias al AMBA: anticipan tormentas fuertes y un marcado descenso de temperatura

En algunos sectores se espera que las precipitaciones sean intensas y hasta pueda haber actividad eléctrica. Qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana

Guardar
El avance de un sistema
El avance de un sistema frontal frío genera inestabilidad y riesgo de fenómenos severos en varias regiones del país

Las condiciones de inestabilidad empezaron a cobrar fuerza sobre distintas regiones del país y lentamente se acercan a la zona metropolitana de Buenos Aires, con probabilidades de tormentas aisladas y con el anticipo de fenómenos severos durante el fin de semana.

Por estas horas, comenzaron a caer las primeras gotas en la costa bonaerense, principalmente en Necochea y en Mar del Plata, donde la actividad eléctrica ya era motivo de preocupación para los locales. En tanto, se espera que con el correr de las horas se vean afectadas otras localidades balnearias y llegue al Área Metropolitana de Buenos Aires.

El temporal llega a Mar del Plata

Para esta noche, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) declaró que existe riesgo de episodios de gran intensidad en sectores de la provincia de Buenos Aires y el sur del Litoral, en línea con el avance de un sistema frontal frío que irá tomando protagonismo en la extensión del territorio.

Según lo detallado por Meteored, el factor determinante en este escenario fue la persistente circulación de viento norte, que aporta calor y humedad en niveles considerables sobre gran parte del país. Este patrón impulsó un notorio ascenso térmico y creó el ambiente adecuado para que surgieran los desarrollos de tormenta, inicialmente en forma aislada y dispersa, sobre áreas del centro nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tormentas fuertes y descenso de temperatura en el AMBA y la provincia de Buenos Aires

Según detalle el SMN, la probabilidad de precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires durante la noche del jueves está entre el 10% y el 40%, situación que se mantiene hasta la madrugada del viernes.

Estas probabilidades se dispersarán durante la última jornada de la semana. De acuerdo con los datos del organismo nacional, se espera una máxima de 28 grados y mínima de 19, con cielo parcialmente nublado.

Durante la jornada del sábado sí estará el momento fuerte de tormentas. En CABA hay una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 40% y 70% durante la mañana y tarde, por la noche la situación disminuye a 10%-40%. La máxima será de 20 grados, con un marcado descenso de la temperatura respecto a la semana, y la mínima de 17 grados.

El SMN mantiene alerta amarilla
El SMN mantiene alerta amarilla para el este y norte de Buenos Aires, zonas limítrofes con La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos

En cuanto al resto de la provincia de Buenos Aires, se verá implicado con alerta amarilla el este y norte, sobre todo las zonas lindantes con La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Según indicó Meteored, la combinación de aire cálido persistente, altos niveles de humedad y el rápido avance del sistema frontal creará un ambiente propicio para episodios convectivos de intensidad de moderada a fuerte, con descargas eléctricas frecuentes y la posibilidad de chaparrones de corto desarrollo pero gran impacto.

Para el domingo, el SMN espera que durante la primera mitad del día las chances de tormentas sean del 40% al 70%, mientras que por la segunda mitad serían del 10% al 40%. En cuanto a la temperatura, la máxima será de 20, mientras que la mínima de 17.

Dónde lloverá en el resto del país

En el transcurso del viernes, los principales focos convectivos tenderán a ubicarse sobre el este de la región Cuyo y el norte de la provincia de Córdoba.

La dinámica del sistema provocará que la actividad tormentosa cobre mayor relevancia en áreas del norte patagónico, la zona pampeana, el centro de Cuyo y el Litoral.

El sistema frontal frío provoca
El sistema frontal frío provoca tormentas severas en el oeste de Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, San Juan, San Luis y Córdoba

De acuerdo con el sistema de alertas tempranas del SMN, el oeste de Río Negro, gran parte de Neuquén, La Pampa, este de Mendoza, sureste de Córdoba, sur de La Rioja, este de San Juan y todo el territorio de San Luis.

En estos territorios, el desarrollo de tormentas podría adquirir carácter severo en ciertos episodios puntuales. Se prevé la ocurrencia de ráfagas de viento abruptas por el giro repentino del viento hacia el sur, caída de granizo y acumulados pluviales que, en intervalos breves, alcanzarían valores capaces de provocar anegamientos temporales en zonas vulnerables.

Hacia el sábado, las alertas se mantienen similares en gran parte. Se ve afectado el oeste de Río Negro, este de Neuquén, el norte de La Pampa, sur de Córdoba, este de Mendoza, este de San Juan, sur de La Rioja, San Luis, sur de Santa Fe y de Entre Ríos.

A nivel panorámico, la presencia y desplazamiento gradual del sistema frontal frío será la variable dominante en la regulación del tiempo durante la mayor parte del país. Su avance desde el sur hacia el centro y el norte trazará una amplia banda de inestabilidad.

Cómo estará el tiempo tras el fin de semana marcado por lluvias

En cuanto al desenlace de este panorama meteorológico, el lunes marcará un antes y un después con el paso del mes de noviembre a diciembre. Con la llegada del aire más seco y frío detrás del frente, Meteored indica que habrá un descenso marcado en la temperatura tanto en la franja central del país como en el sector norte, acompañado por un retroceso notorio de los valores de humedad ambiental.

Este giro permitirá el regreso progresivo de condiciones generales más estables en el arranque de la semana. Si bien pueden persistir nubes dispersas en sitios aislados, el contexto meteorológico será notablemente más apacible con respecto a la inestabilidad de días previos.

El ingreso de aire fresco representará un alivio térmico después de un periodo prolongado de temperaturas elevadas y atmósferas saturadas de humedad.

Temas Relacionados

LluviaTormentasClimaTiempoCiudad de Buenos AiresBuenos AiresÚltimas noticias

Últimas Noticias

Tragedia en Mar del Plata: un motociclista chocó contra un auto, salió despedido y fue impactado por una camioneta

La víctima tenía 25 años. Se investiga la mecánica del hecho para determinar responsabilidades

Tragedia en Mar del Plata:

Un ascensor se desplomó 11 pisos en un edifico de Balvanera: una madre y su hija resultaron heridas

Ocurrió en la avenida Belgrano al 2300. Bomberos de la Ciudad y cuatro móviles del SAME asistieron a la mujer de 36 años y la menor de 7, quienes fueron trasladadas al Hospital Ramos Mejía

Un ascensor se desplomó 11

El Gobierno de Entre Ríos prohibió todo tipo de quemas hasta febrero ante el riesgo de incendios forestales

La medida, anunciada por la Secretaría de Ambiente, dispone que en Gualeguaychú la prohibición se mantendrá activa durante todo el año y habilitó una línea telefónica de vigilancia ambiental para recibir denuncias

El Gobierno de Entre Ríos

Cayó el prófugo por el crimen de Joel Riquelmes, el hombre asesinado en una pelea familiar en Merlo

Así, ya están detenidos los tres acusados por el ataque ocurrido el domingo pasado y que también dejó a dos personas heridas

Cayó el prófugo por el

Manejaba drogado con cocaína, realizó una maniobra imprudente y provocó un triple choque en Rosario

El impacto ocurrido a plena luz del día en la intersección de las calles Eva Perón y Provincias Unidas. El siniestro se desató cuando uno de los autos intentó girar hacia una estación de servicio

Manejaba drogado con cocaína, realizó
DEPORTES
Boca Juniors y River Plate

Boca Juniors y River Plate empatan 0-0 en el Superclásico en busca del boleto a la final del torneo de Reserva

Portugal le ganó 1-0 a Austria y se consagró campeón del Mundial Sub 17: el mensaje de felicitación de Cristiano Ronaldo

La arriesgada decisión de Neymar para intentar salvar del descenso al Santos

Boca se entrenó en La Bombonera de cara al duelo ante Argentinos: el equipo que paró Úbeda y los dos regresos importantes

Las perlitas de la Europa y Conference League: dos compañeros lesionados en la misma jugada, un errado insólito y la agresión a un futbolista

TELESHOW
Premios Martín Fierro de Cable

Premios Martín Fierro de Cable 2025: todos los ganadores de la gran noche de la TV

La llamativa reacción del influencer Ian Lucas al hablar de las versiones de romance con Evangelina Anderson

Se conoció el motivo detrás del enojo de la China Suárez con Julieta Poggio: la fuerte frase que lo provocó

La irónica respuesta de Mario Pergolini luego de que Pampita aseguró que solo iría a su programa si le pagan

El checklist de maternidad completo que armó Daniela Christiansson: desde audios de hipnoparto y traje de baño a máquina TENS

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia: Rodrigo Paz pidió a

Bolivia: Rodrigo Paz pidió a Evo Morales que abandone su bastión en Cochabamba para dialogar sobre la crisis cocalera

Nicaragua: tras la purga en la Corte Suprema, Daniel Ortega nombró cinco nuevos magistrados, tres de ellos sancionados por Estados Unidos

Ucrania y Estados Unidos retomarán las negociaciones sobre el plan de paz impulsado por Donald Trump

El puente de Choluteca, la obra que venció al huracán Mitch pero perdió su río

Ataque en Washington: Estados Unidos incluyó a cubanos y venezolanos en la “revisión rigurosa” de tarjetas de residencia