Un policía de Mendoza murió en un accidente luego de que un caballo se cruzara en la ruta

Agustín Yamil Sosa, de 28 años, perdió la vida tras colisionar en su moto cuando un equino irrumpió en la Ruta 92

Agustín Yamil Sosa, un policía de 28 años, falleció este domingo en Tunuyán, Mendoza, tras un accidente ocurrido cuando un caballo se cruzó de manera repentina en la Ruta 92. El hecho se produjo el sábado alrededor de las 18 en la intersección con la calle Malvinas Argentinas, en Colonia Las Rosas.

De acuerdo con la información publicada por El Cuco Digital, el animal ingresó a la ruta desde un callejón interno del barrio Benegas, sin jinete, lo que provocó la caída de los dos ocupantes de la motocicleta.

Las autoridades no habían logrado determinar hasta el domingo si el accidente se debió a un impacto directo contra el caballo o a una maniobra evasiva realizada por el conductor.

El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió al lugar y dispuso el traslado inmediato de las víctimas al Hospital Regional Scaravelli.

Sosa ingresó con politraumatismos graves, fractura de fémur desplazada y lesiones internas. Fue sometido a una intervención quirúrgica y permaneció en estado crítico hasta las 18.45 del domingo, momento en que se confirmó su fallecimiento.

La acompañante, una auxiliar policial, sufrió politraumatismo moderado y traumatismo encéfalo-craneano con pérdida de conocimiento, y continuaba bajo observación médica ese mismo día.

Un policía de Mendoza murió luego de que un caballo se cruzara en la ruta y provocara un accidente de tránsito (El Cuco Digital)

Según informó el portal local El Cuco Digital, la Oficina Fiscal de Tunuyán, responsable de la investigación, ordenó una inspección ocular en el lugar del hecho, el dosaje de alcohol al conductor y la intervención de la Policía Científica para documentar la escena y recolectar pruebas.

En relación con la procedencia del animal, la propietaria del caballo se presentó ante las autoridades y declaró que el caballo estaba atado con bozal en un pesebre bajo el cuidado de un familiar. La mujer manifestó que desconocía cómo logró soltarse.

A través de las redes sociales, la madre de la víctima había solicitado una cadena de oración por su hijo durante el mediodía del domingo. La publicación recibió más de 100 mensajes de apoyo para la familia.

Brutal asesinato de un policía retirado en Chubut: encontraron su cuerpo maniatado en posición fetal

El hallazgo de Adriano Milacheo, un policía retirado de 71 años, en su departamento de Trelew, provincia de Chubut, conmocionó a la comunidad local. El cuerpo fue encontrado atado de pies y manos en posición fetal, lo que, sumado a los resultados de la autopsia, confirmó que se trató de un homicidio: la causa de la muerte fue fuertes golpes en la cabeza, según informó el fiscal general Gustavo Núñez a Diario Jornada.

El escenario donde se produjo el crimen, un edificio de dos pisos propiedad de la víctima, presentaba un desorden considerable, lo que, de acuerdo con la investigación, refuerza la hipótesis de un móvil económico detrás del asesinato.

Milacheo no solo era dueño del inmueble donde fue hallado, sino que también poseía otro complejo de departamentos justo enfrente, cruzando la avenida, además de propiedades en Rawson, según detalló el fiscal general Núñez a Diario Jornada.

El descubrimiento del cuerpo se produjo cuando una inquilina, alarmada por la inusual ausencia de Milacheo, se comunicó con la Comisaría Segunda.

El jefe de esa dependencia, Diego Correa, relató al mismo medio que el personal policial acudió al domicilio, forzó la puerta que permanecía cerrada y encontró el cadáver. Este procedimiento permitió preservar la escena para el posterior relevamiento de pruebas.

En la actualidad, la investigación se encuentra en una etapa inicial, enfocada en la toma de testimonios y en el análisis de las cámaras de seguridad de la zona.